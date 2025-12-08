GUILD株式会社、FiNANCiEにてコミュニティトークン発行を開始する「複業アカデミー」のスポンサーに就任

GUILD株式会社

Web3・ブロックチェーン分野の事業開発およびIT・Webに特化したキャリア支援事業を展開するGUILD株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小宮 滉）は、Color WiTh株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：若色広大・高橋範慈）が運営する日本最大級の副業スクール「複業アカデミー」のスポンサーに就任いたしました。

これに伴い、複業アカデミーが2025年12月8日（月）より開始する、ブロックチェーン技術を活用したクラウドファンディングサービス「FiNANCiE」でのコミュニティの構築を支援してまいります。

【スポンサー就任の背景】

GUILDは、Web3・ブロックチェーン分野の開発支援やIT人材のキャリア支援を行っています。一方、複業アカデミーは、単なる収入補填としての副業ではなく、スキル向上とキャリア自律を目指す「複業」を提唱し、延べ2,000名を超えるコミュニティを運営しています。

今回、複業アカデミーが「FiNANCiE」を活用して「貢献が可視化され、循環するDAO（分散型自律組織）的なコミュニティ」へと進化するにあたり、GUILDが持つWeb3領域のノウハウと、エンジニアやクリエイター支援の実績が寄与できると確信いたしました。スポンサーとして本プロジェクトを強力に推進いたします。

【支援内容と今後の展開】

GUILDはスポンサーとして、以下の領域を中心に複業アカデミーの活動を支援します。

IT・Web3人材のキャリア支援連携 複業アカデミーで学ぶ受講生に対し、GUILDが持つキャリア支援ノウハウや案件情報を提供し、働き方を共創します。

共同イベント・セミナーの開催 「Web3×複業」「エンジニアのキャリア自律」などをテーマにしたイベントを共同で開催し、認知拡大と啓蒙活動を行います。

【「複業アカデミー」トークン発行プロジェクトについて】

複業アカデミーは、2025年12月8日（月）より「FiNANCiE」にてトークンを発行し、サポーターを募集します。集まった資金は、受講生への還元システム構築や、地方創生プロジェクトとの連携強化などに充てられます。

プロジェクト名： 複業アカデミー in FiNANCiE

販売開始日時： 2025年12月8日（月）18:00

販売ページ： https://financie.jp/users/fukugyou-academy(https://financie.jp/users/fukugyou-academy)

【GUILD株式会社について】

Web3・ブロックチェーン技術を活用した事業企画・システム開発、およびIT人材に特化した人材紹介事業を展開しています。

会社名：GUILD株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

代表取締役：小宮 滉

事業内容：システム開発、PM・エンジニアの人材紹介

HP: https://guild.support/(https://guild.support/)

CoinNinja(メディア) ：https://coinninja.news/(https://coinninja.news/)

インテントキャリア：https://intent-career.com/(https://intent-career.com/)

【Color WiTh株式会社について】

会社名： Color WiTh株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番21号 銀座sinrokusyuビル2階

代表者： 代表取締役 若色広大、高橋範慈

事業内容： 複業スクール「複業アカデミー」の運営、法人向け人材支援事業

URL： https://color-with.com(https://color-with.com)