「声から、健康を守る」 -- VOISLOG(R)に新機能２つを追加リリース

PST株式会社

PST株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 大塚 寛、以下「当社」）は、音声から心や体の状態を見える化するヘルスケア向け音声解析プラットフォーム「VOISLOG(R)」に、２つの新機能を正式リリースしました。

・新機能１「対話音声解析機能：音声解析アプリ（対話）｜vBG App」

・新機能２「個人レポート機能：個人レポート（月間）｜vManagement Personal Report」

VOISLOG(R)️ vBG App & vManagement Personal Report

日々の会議中の「何気ない声」からストレスをはじめとした心身の変化を自動で記録し、その結果をわかりやすい月次レポートで振り返ることで、忙しい日常業務の中でも無理なくセルフケアに取り組めるようにすることを目指しています。

【はじめに】

VOISLOG(R)とは、日常会話などの音声を解析し、ストレス状態や睡眠状態、認知機能の傾向など、さまざまな健康リスクを「見える化」するクラウドベースの音声解析プラットフォームです。

スマートフォンアプリやリモート会議ツール、PCアプリなどと連携し、「話すだけ」で気づかないうちに自分のコンディションを記録・確認できることが特長です。

音声解析プラットフォーム VOISLOG(R) 構成図

【これまでの導入・活用実績】

2024年7月のβ版リリース、2025年7月の公式リリースからこれまでに、一般企業、自治体、製薬、金融、運輸、コールセンター、コンサルティングなど、多様な業種のお客さまからお問い合わせをいただき、実証実験（PoC）や本導入をいただいております。それにより、「社員のメンタルヘルス対策」「在宅勤務やシフト勤務のストレスマネジメント」「事故・ヒューマンエラーのリスク低減」など、さまざまな健康経営の課題解決を支援してきました。

【開発の背景】

ユーザー数の拡大に伴い、現場の利用者や人事・産業保健スタッフの皆さまから、次のような声をいただいてきました。

- 「ストレスチェックや自己記録は大事だとわかっていても、忙しくて続かない」- 「せっかく計測しても、結果の見方や活かし方が難しい」- 「もっと自然に、普段の仕事の中で健康状態がわかる仕組みがほしい」

こうした声に応えるため、

- 日常業務の中で“負担ゼロ”で計測できること- 専門家でなくても“結果を活かせる”こと

の２点にフォーカスして、新機能を開発しました。

【新機能１】「音声解析アプリ（対話）｜vBG App」 ～ 会議中の“自然な声”を自動解析 ～

vBG App｜「解析ゼロ負担」、日常業務の中でストレスや心身の変化を可視化（画像はイメージ）

vBG Appは、PC上でバックグラウンド動作する音声解析アプリです。ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetなどのリモート会議中や対面での打ち合わせ中に、事前登録された本人の声だけを自動的にキャッチし、ストレスや心身の状態を解析します。

● 特長： “解析ゼロ負担”で、いつもの仕事がそのままデータに

- アプリを起動しておけば、ユーザーは何も意識する必要がありません- 「忙しくて解析できなかった」「周囲の目が気になる」といった従来の課題を解消します- 日々の会議が、そのまま自分のメンタル・コンディションの記録になります

●主な仕様：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40125/table/19_1_a461859ea7d6c94cd93fa31b098da877.jpg?v=202512080157 ]

●主な活用シーン：

・一般企業のオフィスや在宅ワークにおけるリモート会議または対面会議

・コールセンターにおけるオペレーターの電話対応

【新機能２】「個人レポート（月間）｜Personal Report」 ～ “結果を活かす”ための月１回の振り返り ～

Personal Report｜数値とグラフに加え、専門家の知見を活かしたテキスト解説を追加（画像はイメージ）

これまでのVOISLOG(R)では、解析結果は「数値」と「グラフ」を中心に表示してきました。

一方で、「グラフの見方が難しい」「結局どう行動すればよいのか知りたい」という声も多数いただいていました。

新機能の月次個人レポート（Personal Report）では、1か月分の解析結果をまとめて振り返り、今の状態と今後のセルフケアのポイントを、どなたでも読みやすいテキストでお届けします。

● 専門家の知見を反映した、わかりやすい解説

- 当社研究部門のデータ分析ノウハウに加え、産業保健の専門家による知見をもとに解説を作成- 「この1か月はストレスが高まりやすい傾向でした」「休み明けのコンディションが落ちやすい」など、傾向がひと目でわかるコメントを表示- 「睡眠時間を一定に保つ」「業務前後にリラックスの時間を取る」など、すぐに実践しやすいセルフケアのヒントを記載

●主な活用シーン：

- 利用者本人のセルフケア・メンタルマネジメントに- 管理職が部下と面談する際の対話のきっかけとして- 産業医・保健師・人事によるラインケア・健康支援の参考情報として

【まとめ】

VOISLOG(R)は、音声から心身の状態を可視化するクラウドベースの音声解析プラットフォームサービスとして、新たな機能追加により、

新機能１：解析ゼロ負担・対話音声解析機能「音声解析アプリ（対話）｜vBG App」

新機能２：結果の利活用促進・個人レポート機能「個人レポート（月間）｜vManagement Personal Report」

という価値を提供し、企業の健康経営や個人のセルフケアをより身近に、より効果的に支援します。

＜音声バイオマーカー技術とは＞

「音声バイオマーカー技術」は、「声の秘密を解き明かす」というミッションの下で、当社が10年以上に亘り研究開発している独自技術です。病気やストレス等による心身の変化の多くは、声を生み出す要素に影響を及ぼし、“声の症状” として発現します。当社は、「声の原音は、迷走神経支配のため意図的に変化させることが困難な声帯と、呼気により生み出されている」ことに着目し、様々な研究を通じて多くの特徴量（物理的な特性を数値化したもの）を見出し、疾患・症状ごとの音声バイオマーカーを開発しています。

＜VOISLOG(R)とは＞

VOISLOG(R)は、あなたの声から健康状態を見守る革新的な音声解析プラットフォームです。日常会話などの音声を分析し、ストレスレベルや睡眠の質、さらには認知機能まで、幅広い健康指標（音声バイオマーカー）を推定する機能を提供します。スマートフォンアプリやリモート会議ツールと連携し、簡便かつ気づかないうちに健康チェックをすることもできるので、忙しい方にも最適です。VOISLOG(R)があなたの声を「健康の声」に変え、より豊かな生活を送ることができるようにサポートします。

https://www.medical-pst.com/value/healthcare

2025年12月現在、ストレス（精神機能）「VOISLOG(R) Miシリーズ(Mind)」をサービス提供中です。その他、認知機能「VOISLOG(R) Coシリーズ(Cognitive Function)」、睡眠機能「VOISLOG(R) Slシリーズ(Sleep Function)」、口腔嚥下機能「VOISLOG(R) Orシリーズ(Oral Function)」等、健康機能の低下リスクを「見える化」するサービスを順次リリース予定です。

なお、VOISLOG(R)は、音声解析によって健康状態を見守るプラットフォームであり、医療機器ではありません。

【PST株式会社について】

会社名：PST株式会社

所在地：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町２番地 産業貿易センタービル 905号室

創業：2012年2月14日

代表者：代表取締役 大塚 寛

事業内容：音声病態分析技術に基づく音声バイオマーカー（Vocal Biomarker）技術の研究開発、ヘルスケア領域向け音声解析プラットフォーム「VOISLOG(R)︎」（※）の研究開発および販売、メディカル領域向け音声バイオマーカー技術を用いたプログラム医療機器（Software as a Medical Device, SaMD）承認を前提とした研究開発および販売（関連会社：PSTメディカル株式会社）、訪問看護事業（関連会社：UIX株式会社）、リカバリーソリューション関連製品の研究開発および販売等

URL：https://www.medical-pst.com

※VOISLOGはPST株式会社の登録商標です。

【お問い合わせ先】

PST株式会社 広報担当

E-mail：press@medical-pst.com