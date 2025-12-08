韓国で爆発的人気の10秒泡パック「GASH」がついに全国バラエティショップに登場

PAGE-ONER株式会社

PAGE-ONER株式会社（本社：東京都中野区）は、韓国で爆発的な人気を誇るスキンケアブランド GASH（ガッシュ）を2025年12月1日（月）にローンチいたしました。

2025年12月1日から、ロフト、PLAZA、＠cosme STORE、ドン・キホーテ、マツキヨラボといった主要バラエティショップにて先行販売がスタートし（一部店舗除く）、その後、2026年1月1日よりその他バラエティショップでも順次展開いたします。

■ GASHとは？

GASHは「革新は処方の変化から始まる」「最高への絶え間ない問題提起」という理念のもと、高い効果実感と使用満足度を追求している韓国発の次世代スキンケアブランドです。独自の特許技術であるAir Bubble CDS Mask 技術により、成分を微細化して角質層まで浸透させ、10秒塗布するだけでハリ、ツヤ、うるおいをチャージ。

韓国ではオリーブヤング出展と同時に人気爆発、マスクパック部門で第1位(2025年10月)を獲得するなど、圧倒的な支持を集めてきました。

■ 製品ラインアップ

GASH エアバブルCDSマスク

＜ハリを与え、肌を引き締める＞

ラクトコラーゲンの10種保湿成分*¹と高濃度のうるおいエッセンスが、肌にハリとツヤを与え、明るい印象に導きます。

*¹ラクトフェリン、バチルス発酵物、加水分解コラーゲン、グリシン、セリン、グルタミン酸、アスパラギン酸、セラミドNP、セラミドAS、コレステロール （全て保湿成分）

GASH エアバブルCDSマスク P MELAゼロ

＜くすみ*²をケアし、透明感*³を引き出す＞

メラゼロ配合*⁴で、くすみ*²をケアし透明感*³のある肌へ。高含有11種*⁵のビタミンが、肌にツヤと明るさを引き出します。

*²肌表面の乾燥のこと

*³肌表面のキメが整った肌印象のこと

*⁴ビワ葉エキス、ミドリハッカエキス （全て肌コンディショニング成分）

*⁵ナイアシンアミド 、ナイアシン、リボフラビン、ビオチン、シアノコバラミン、アスコルビン酸、パントテン酸Ca、チアミンＨＣｌ、葉酸、ピリドキシン、フェルラ酸 （全て整肌成分）

GASH エアバブルCDSマスク トリプルSリペア

＜外部刺激によってゆらぎがちな肌を整える＞

シカPDRN*⁶と植物性EGF*⁷のWアプローチで、敏感な肌をやさしくケア。

乾燥などで荒れがちな肌を整え、なめらかで健やかな状態に導きます。

*⁶ツボクサ葉水、ツボクサエキス （全て保湿成分）

*⁷コメ合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-１（肌コンディショニング成分）

GASH エアバブルCDSマスク UV-アクアボム

＜濃密な保湿成分*⁸が乾燥した肌に潤いを与える＞

高純度99.88％ヒアルロン酸*⁹と5種類のビーガンミルク*¹⁰を配合。

うるおいを閉じ込め、肌にみずみずしい透明感*³をプラスします

*⁸ハトムギ種子水

*⁹ヒアルロン酸Na （肌コンディショニング成分）

*¹⁰カラスムギエキス 、アーモンドエキス、コメエキス、エンドウ種子エキス、ダイズ種子エキス （全て整肌成分）

*³肌表面のキメが整った肌印象のこと

■ 発売概要

ブランド名：GASH

商品名：GASH エアバブルCDSマスクシリーズ（全4種）

発売日：2025年12月1日

取扱店舗：全国のバラエティショップ、ドン・キホーテ、マツキヨラボなど先行発売

内容量：80ml

販売価格：3,476円(税込)



GASH公式Instagram：https://www.instagram.com/gash.official.jp/

GASH公式Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/gashofficial

GEAR GASH 日本総代理店

【会社概要】

PAGE-ONER株式会社

URL：https://page-oner.com/

代表者：金 善牧

所在地：東京都中野区新井2-1-19パックマートビル6F