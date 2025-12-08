LED TOKYO、プロ向け映像機材のオンラインストアをオープン

LED TOKYO株式会社

LEDビジョンや液晶ディスプレイ、映像演出機材の提供を通じて多様な空間演出をサポートしてきたLED TOKYO株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木直樹）は、2025年11月、プロフェッショナル向け映像機材の販売とレンタルをワンストップで提供する公式オンラインストア(https://led-tokyo.jp/)を開設しました。

本ストアでは、映像業界で注目を集める新鋭ブランド「PIXELHUE」の高性能映像プロセッサーを当社として本格的に取り扱うほか、液晶ディスプレイやタッチ式モニター、LEDコントローラー、オーディオ機器などを幅広くラインナップし、「販売」と「レンタル」の両サービスで提供いたします。

オンラインストア開設の背景

これまでLED TOKYOは、商業施設やイベント、放送現場など、様々なシーンで必要とされる映像ソリューションを提供してまいりました。

近年、映像技術の高度化とニーズの多様化が進む中で、お客様からは「必要な機材をより手軽に、よりスピーディーに調達したい」という声を多数いただいておりました。

この度のオンラインストア開設により、機材の購入からレンタルまでをシームレスに完結できる環境を整備し、お客様の利便性向上と映像制作の効率化に貢献します。

提供サービスの主な特徴

「販売」と「レンタル」のハイブリッド提供

お客様の多様な利用シーンに対応するため、機材の「販売」と「レンタル」両方のサービスを提供します。

・ 販売サービス：PIXELHUE製品をはじめ、多種多様なディスプレイ、タッチ式モニター、LEDコントローラー、オーディオ機器などを取り揃えています。

・ レンタルサービス：イベントや展示会、短期プロジェクトに最適な液晶ディスプレイをラインナップ。32インチから

■販売ラインナップ：新鋭ブランド「PIXELHUE」を中心に展開

4K View Pro

販売カテゴリーでは、映像業界で注目を集める新ブランド PIXELHUE（ピクセルヒュー） の製品を中心に取り扱いを開始。

PIXELHUEは高い映像処理性能と操作性を兼ね備えながらも、コストパフォーマンスに優れた新世代の映像ソリューションとして注目を集めています。



・ 映像プロセッサー「Qシリーズ」: 4K/8Kの高解像度処理に対応し、低遅延かつ安定した動作を実現。

ユーザーの運用環境に応じた柔軟なカスタマイズも可能です。

・ その他ラインナップ: プレゼンテーションスイッチャー「Pシリーズ」やイベント用コント ローラー「Uシリーズ」など、多様なニーズに応える製品を順次投入予定です。

■レンタルラインナップ：液晶ディスプレイ在庫を大幅拡充

レンタルサービスでは、イベント・展示会・企業説明会など多様なシーンに対応する液晶ディスプレイの豊富な在庫を常備。

32インチから86インチまでの多彩なサイズを揃え、短期利用にも対応したプランを用意しています。

「必要な時に、必要なだけ」利用できる柔軟なサービス設計で、コストを抑えながら高品質な映像演出を実現します。

今後の展望

LED TOKYOは、このオンラインストアを基盤として、今後も映像ソリューションの新たな価値を提案してまいります。

製品ラインナップの拡充はもちろん、お客様のクリエイティブな活動を支えるための情報発信やサポート体制の強化にも努めてまいります。

LED TOKYOについて

LED TOKYOは、LEDビジョン・液晶ディスプレイ・映像演出機材の提供を通じて、商業施設、イベント、放送現場など多様な映像空間をサポートしてきました。

今回のオンラインストア開設により、より手軽に、よりスピーディーに製品を購入・レンタルできる環境を整備。

今後も映像ソリューションの新たな価値を提案してまいります。

【LED TOKYO公式オンラインストア】

URL：https://led-tokyo.jp/

取扱カテゴリ：液晶ディスプレイ／タッチモニター／LEDコントローラー／オーディオ機器 ほか

販売ブランド：PIXELHUE、他

お問い合わせ：https://led-tokyo.jp/pages/contact