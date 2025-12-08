【KNT365 × SINDENKI】アーティスト「SINDENKI」とコラボした作品が、12月10日（水）KNT365の旗艦店「THE KNT365 HOUSE」で新登場！

株式会社KNT365

Knitty shindenki Pink 税込7,700円

"地球、人、動物にとっていいことだらけの365日使える作品"を展開するアースフレンドリーなライフスタイルブランドKNT365（ケイエヌティサンロクゴ）を運営する株式会社KNT365（本社：東京都目黒区自由が丘、代表取締役：國井淳） は、12日10日(水)11時～ フラッグシップストア「THE KNT365 HOUSE」、12月12日(金)18時～ 自社ECサイト（https://knt365.com/(https://knt365.com/)）、にてKNT365 × SINDENKIコラボレーション作品を発売します。

Instagram：＠sin_den_ki_(https://www.instagram.com/sin_den_ki_/)

デザイナー 小山なつみ が手がける電子部品をアップサイクルして制作しているアクセサリーブランド。幼少期に父親が営んでいた電気屋の名前「新電気」をそのままブランド名に。当時のように自由な気持ちで、全てハンドメイドで 制作しています。現在、国内外でのPOP UPや美術館のミュージアムショップなど幅広く展開している。

〈本コラボレーションに寄せて、アーティストからのコメント〉

日本のゲームカルチャーをコンセプトに制作したコラボ作品が、KNT365のサステナブルな取り組みを通して日常を少しでもhappyにできる存在になれたら嬉しく思います。

【KNT365 × SINDENKI】

電子部品をアップサイクルして制作しているアクセサリーブランドSINDENKIとKNT365の初のコラボレーションが実現。

普段は主にアクセサリーを展開しているSINDENKIには珍しい、ニットバッグとのコラボレーションです。

KNT365の作品は、リサイクルペットボトルから生まれた再生ポリエステル糸を使用し、大阪にある自社工場を中心に国内で生産。

今回のラインアップでは、代表的なKNT365のバッグ「Knitty」、KNT365の中で最も大容量のバッグ「Mam」に、SINDENKIによるゲームカルチャーモチーフのデザインを展開します。

■ Knitty Artist Edition（SINDENKI × KNT365）

Knitty Artist Edition（SINDENKI × KNT365） 税込7,700円

【Size：H/34cm W/30cm】

KNT365で最初に誕生し、リリース当初から愛され続けている代表作「Knitty」。

コンピュータゲームの一種である“落ちものパズル”を想起させるピクセル調のデザインが、遊び心あふれる存在感を放ちます。鮮やかなビビッドピンクは、スタイリングの差し色としても活躍。

買い物やお出かけはもちろん、通勤・通学など、どんなシーンにも頼れる作品です。

鮮やかなピンクのショルダーのカラーが目を惹く配色に、ゲームをクリアした際に出てくる「HAPPY END」の柄が可愛らしいデザインです。

パタパタと折りたたむことが可能なので、エコバッグとしてもご使用いただけます。

■ Mam Artist Edition（SINDENKI × KNT365）

Mam Artist Edition（SINDENKI × KNT365） 税込8,250円

【Size：H/43cm W/42cm 底マチ8cm 】

「Mam」では、鮮やかなグリーンの配色が目を引く存在感のある作品を展開。

ゲーム調のイラストに加え、「ハラジュクホットドックショップ」などの遊び心あるワードが散りばめられ、KNT365の新たな拠点「THE KNT365 HOUSE」が位置する“原宿”を連想させるデザインに仕上がっています。

最も大容量のバッグで、ノートPCやタブレット、A4書類をはじめ、多くの荷物をしっかりと収納可能。

通勤・通学はもちろん、一泊二日の旅行やマザーズバッグとしても活躍する、実用性の高い作品です。

コラボレーション作品はすべて「THE KNT365 HOUSE」及び、「KNT365 公式Web サイト」(https://knt365.com/)で販売いたします。

【販売スケジュール】

[日時]12月10日(水)11時～ (オンラインでの販売は12月12日(金) 18時～)

[販売場所]

・THE KNT365 HOUSE

住所：東京都渋谷区神宮前６丁目17－14 六英ビル 1F

営業時間：11:00 - 20:00

・KNT365 公式Web サイト(https://knt365.com/)

＜問い合わせ先＞

株式会社KNT365：https://knt365.com(https://knt365.com/pages/contact)

■アーティストコーディネーター：株式会社ジョージクリエイティブカンパニー

放送作家・小山薫堂氏が率いるオレンジ・アンド・パートナーズのグループ会社として活動するクリエイティブプロデュース集団です。

ブランディングデザインやアーティストディレクションを軸に、コンサルティングから設計・デザイン、プロモーション企画・実施、ブランディングにおけるチームビルディングまで幅広く手がけ、KNT365のブランド伴走も担当。

アーティストコーディネートや作品制作のアドバイスに加え、フラッグシップストア「THE KNT365 HOUSE」のリブランディング、店舗設計、オープニングプロモーションを担当しています。

■KNT365

株式会社KNT365

KNT365（ケイエヌティサンロクゴ） は、ニットの可能性を拡張しながら「地球にやさしい循環」をデザインする日本発のライフスタイルブランドです。

どうしても作品として届けることができなかった素材をバッグや日用品へと生まれ変わらせるアースフレンドリーなものづくりを軸に、「365日使える機能性とデザイン」「人と動物にやさしい素材選び」を大切に活動しています。

本社所在地：東京都目黒区自由が丘

代表者名：國井淳

URL：https://knt365.com/(https://knt365.com/)

株式会社KNT365のプレスリリース一覧：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/168805(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/168805)