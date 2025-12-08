プリファード ホテルズ&リゾーツ2026年に世界各地で開業するホテルをご紹介

Preferred Travel Group

世界最大の独立系ホテルブランド、プリファード ホテルズ&リゾーツ(https://preferredhotels.com/)は、2026年に各国の人気デスティネーションで開業する8軒のラグジュアリーホテルをグローバルポートフォリオに新しく迎えます。モロッコ文化の中心に佇む19世紀の歴史的邸宅を贅沢に修復したホテルから、メキシコシティの活気あるエリアに誕生する洗練されたコンテンポラリーブティックホテルまで、これらのホテルは唯一無二の体験をお届けします。各ホテルは、卓越したデザイン、真の個性、そしてその土地ならではの魅力を通じて、旅行者に忘れられない滞在を提供します。

「今回発表する2026年の新規開業ホテルリストは、当社の『ラグジュアリー・トラベル・レポート』で示された最新のトレンドを体現しています。世界のラグジュアリー旅行者の多くが、 本物の体験、丁寧なキュレーション、文化的遺産、そして心に残るレガシーモーメントを求めており、これらの新しいホテルはその期待に応える存在です。」とプリファード ホテルズ&リゾーツのCEO（経営最高責任者）リンジー・ユベロスは述べています。「個々のニーズや目的に沿った旅への関心が高まる中、今回の加盟ホテルは、4軒のレジェンドコレクションの施設を含め、今の旅行者が求める個性と豊かな体験を提供します。また、ロイヤリティプログラム『I Prefer Hotel Rewards(https://iprefer.com/)』の成長は、ゲストが単なる宿泊者ではなく、一人ひとりを大切にする独立系ホテルを求めていることを示しています。新規加盟ホテルは、ブランド理念に沿った戦略的な拡大であり、世界の旅行者により洗練された選択肢を提供します。」

- ザ・ニューマン (The Newman(https://preferredhotels.com/hotels/united-kingdom/newman)） - イギリス、ロンドン 2026年2月開業予定（Legend Collection）The Newman

クリエイティブな街フィッツロヴィアに位置する「ザ・ニューマン」は、ブルームズベリーの文化とソーホーの洗練が交わるエリアに誕生します。デザインは、ヴィクトリア様式とアールデコ様式が融合したこの街の建築スタイルから着想を得ており、著名なデザインスタジオ「Lind + Almond」が手掛ける洗練されたタイムレスな空間が魅力です。81室の客室とスイートは、過去の芸術家や作家、詩人たちにオマージュを捧げるディテールを随所に取り入れています。最上階には、プライベートテラスを備えたペントハウススイートがあり、ダイニング、リラクゼーション、サウナ付きウェルネススペースを完備。全フロア貸切で4ベッドルームの広々としたスイートとして利用することも可能です。館内には、モダンヨーロピアンのブラッセリー、地下階の「Gambit Bar」、2つのプライベートダイニングルームを併設。さらに、ウェルネスフロアでは、ホット&コールドキャビン、ソルトセラピールーム、ハイドロセラピープール、瞑想スタジオ、ジムなど、心身を癒す多彩なトリートメントを提供します。

- ロメガス・ホテル （Romegas Hotel） - マルタ、ヴァレッタ 2026年第一四半期 開業予定 (L.V.X. Collection)Romegas Hotel

マルタの首都の中心に誕生する「ロメガス・ホテル」は、500年の歴史を誇るパラッツォを改装したブティックホテルです。この建物は、かつて名高いマルタ騎士団の一員、マチュリン・ロメガスのために建てられたもので、丁寧な修復により、歴史的価値を守りながらモダンな快適さを融合させました。館内には、ヴァレッタの豊かな歴史にヒントを得た23室の客室とスイートがあり、著名なマルタのデザインスタジオ「Camilleri Paris Mode」が手掛けています。伝統的なテラゾ床や木製パネル、手彫りの石造ファサードが、コンテンポラリーな雰囲気を演出します。ゲストは、マルタ特有のバルコニーからセピア色の街並みを眺めたり、屋上プールからヴァレッタ、湾、マノエル島の絶景を楽しめます。さらに、著名シェフ マーヴィン・ガウチによるレストランと洗練されたバーが、心地よい、独立性あふれるホテルを完成させます。

- ザ・クーパー（The Cooper(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/cooper)）- アメリカ、サウスカロライナ、チャールストン2026年3月開業予定 (Legend Collection)The Cooper

サウスカロライナ州クーパー川沿いに佇むこのローカントリーの隠れ家的ホテルは、チャールストン半島の中心に位置する唯一のラグジュアリーウォーターフロントホテルです。館内には、陽光が差し込む開放的な191室の客室とスイートを備え、フレンチクォーターの街並みにインスパイアされたデザインが魅力。フルサービスのアーバンウェルネスセンターでは、極上のスキンケアやボディトリートメント、フィットネスプログラムを提供し、屋外のインフィニティプールからは港と歴史的な街並みの絶景を楽しめます。ダイニングには4つの個性豊かなレストランがあり、プールサイドの「Bar Marti」では特別なひとときを演出。さらに、プライベートマリーナやヨットクルーズ、川沿いの散策など、海岸ならではのライフスタイルを体験できるアクティビティも充実しています。

- グラン・ホテル・クラリッジ・グラナダ （Gran Hotel Claridge Granada） - スペイン、グラナダ2026年4月夏開業予定 (L.V.X. Collection)Gran Hotel Claridge Granada

グラナダの豊かな歴史を体現するこの70室のラグジュアリーブティックホテルは、グラナダ大聖堂や世界遺産アルハンブラ宮殿から徒歩圏内という絶好のロケーションに誕生します。歴史あるプラサ・デ・ビジャメナに位置し、その名は17世紀の宗教芸術で知られるスペイン人彫刻家に由来。ホテルは、グラナダの時を超えた建築と文化への玄関口となります。館内には、アンダルシアの食文化に根ざしたシグネチャーレストラン、ランドマークや遠くシエラネバダ山脈を一望できるルーフトップレストラン&ラウンジ、そしてラグジュアリーなスパトリートメントやオーダーメイドのフィットネスプログラムを提供するウェルネス施設を完備。

- パレ・ジャマイ・フェズ（Palais Jamaï Fes）-モロッコ、フェズ 2026年春 開業予定 (Legend Collection)Palais Jamai Fes

モロッコの文化と精神の中心地フェズに位置する「パレ・ジャマイ・フェズ」は、19世紀後半に建てられた歴史的な邸宅を舞台に、来年ついに再オープンします。かつてアラウィー王朝時代の大宰相の邸宅として建てられ、1930年にラグジュアリーホテルへと生まれ変わったこの象徴的な建物は、2014年まで愛され続けてきました。再びその扉を開く「パレ・ジャマイ・フェズ」は、建築美とモロッコならではの贅沢なホスピタリティでゲストを迎えます。館内には、全94室（63室の客室と31室のスイート、ロイヤルスイートを含む）を備え、グループ・アラン・デュカスによる洗練された美食体験を提供する3つのレストランと4つのバーを併設。メディナの絶景を望むスカイバーも魅力です。さらに、伝統的なハマム、2つのプール、パデルコートを備えた最新のウェルネス&フィットネス施設、キッズクラブ、フラワーショップやアートギャラリーなどのブティック、そして緑豊かな菜園も完備。歴史と現代が融合した唯一無二の滞在をお届けします。

- セラス・セビリア（Serras Sevilla(https://preferredhotels.com/hotels/spain/serras-sevilla)）- スペイン、セビリア2026年 春開業予定 (Legend Collection)Serras Sevilla

セビリア大聖堂からわずか数歩、歴史的中心部の真ん中に位置するこの43室のブティックホテルは、街の豊かな歴史を映し出す特別な滞在を提供します。1915年から1917年にかけて、スペインを代表する建築家アニバル・ゴンサレスによって設計されたこの建物は、アンダルシア建築の象徴であり、古き良き壮麗さと現代的なラグジュアリーを見事に融合させています。館内では、地元の豊かな食文化を堪能できる3つの個性あるダイニングを用意。中でも、セビリア大聖堂を一望できるアイコニックなルーフトップテラスは必見です。さらに、屋上プールでくつろぎながら、歴史的な街並みの絶景を楽しむこともできます。

- ペンドリー・メキシコシティ（Pendry Mexico City）- メキシコ、メキシコシティ2026年開業予定 (L.V.X. Collection)Pendry Mexico City

メキシコシティの文化とアートの中心地、ローマ・ノルテ地区に誕生する「ペンドリー・メキシコシティ」は、創造性が息づくこの街で“探求の精神”を体現するラグジュアリーホテルです。館内には、地元の建築事務所「Central de Arquitectura」と「IZ Arquitectos」、そしてインテリアデザインを手掛ける「AVROKO」とのコラボレーションによる洗練されたデザインの114室の客室とスイート、さらに20室の専用ペンドリー・レジデンスを備えています。ダイニングは、終日利用できるカフェ、クラシックな「Bar Pendry」、そしてシェフ主導のルーフトップレストラン&ラウンジなど、個性豊かな体験を提供。リラクゼーションを求めるゲストには、屋上プールとサンデッキ、ラグジュアリーな「Spa Pendry」、最新設備を備えたフィットネスセンターをご用意しています。

- ザ・ステル（The Stelle）-アメリカ、ユタ州、パークシティ 2026年冬開業予定（L.V.X. Collection & Preferred Residences）The Stelle

ユタ州パークシティ、ジョルダネル湖畔のスカイリッジ・マウンテンリゾートの中心に誕生するこのブティック・マウンテンロッジは、冒険心あふれるエリートトラベラーを魅了します。全67室の客室は、山または湖の絶景を望む設計で、館内にはファインダイニングレストラン、ルーフトップバー、テイクアウトデリカテッセンを含む3つの個性豊かなダイニングを併設。ゲストは、スカイリッジ内の充実した施設を利用でき、乗馬センター、ゴルフ設備、湖へのアクセス、ディアバレーリゾートへのスキーシャトル、さらに数多くのハイキングやマウンテンバイクコースを楽しめます。ロッジには、7室のトリートメントルーム、屋外プライベートサウナ、専用スパテラスを備えた広々としたスパも完備し、究極のリラクゼーションを提供します。

さらに、2026年に大規模改装を経て再オープン予定のプリファード ホテルズ＆リゾーツ加盟ホテルは以下の通りです：

- ボアーズ・ヘッド・リゾート&バードウッド・マンション（Boar’s Head Resort & Birdwood Mansion(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/boars-head-resort-and-birdwood-mansion)）-アメリカ、バージニア州、シャーロッツビル 2026年3月リオープン（L.V.X. Collection）Birdwood Mansion

12エーカーの美しい敷地に佇む19世紀の歴史的邸宅「バードウッド・マンション」が、エレガントな7室のラグジュアリーブティックホテルへと生まれ変わります。メインハウスには4室の客室、さらに個性豊かなデザインを施した3棟のコテージを配置。ゲストはプライベートプールや、リゾート全体の充実した設備（チャンピオンシップゴルフコース、静かなスパ、テニスコート、最新フィットネスセンター）を利用できます。

- ホテル・カリフォルニア・パリ（Hôtel California Paris）フランス、パリ2026年第三四半期 リオープン (Lifestyle Collection)Hôtel California Paris

シャンゼリゼ通りから徒歩わずか、パリの象徴的な存在「ホテル ・カリフォルニア ・パリ」は、1925年の創業以来愛され続けてきた名門ホテルです。現在、所有者変更を経て全面改装を実施中で、著名な建築事務所ジャン・フィリップ・ヌエル スタジオが手掛けるリニューアルでは、ジュニアスイート9室を含む188室の客室をモダンにアップデートしながら、タイムレスなパリのエレガンスを守ります。館内には、ウエストコーストのエッセンスを取り入れたビストロスタイルのレストラン、洗練されたカクテルバー、緑豊かな中庭のオアシス、そして静寂に包まれたスパを併設。歴史とコンテンポラリーな洗練が融合する空間で、唯一無二のパリ体験をお届けします。

- ホテル・メトロポール・ジュネーブ（Hotel Metropole Geneve(https://preferredhotels.com/hotels/switzerland/hotel-metropole-geneve)）スイス、ジュネーブ2026年9月リオープン (Lifestyle Collection)Hotel Metropole Geneve

1854年に建てられた歴史ある湖畔の名門ホテル「ホテル・メトロポール・ジュネーブ」は、現在、複数段階にわたる大規模改装を実施中です。スイスの旅人ニコラ・ブヴィエとエラ・マイヤールの旅に着想を得たデザインで、コンテンポラリーなインテリアのブティックホテルへと生まれ変わります。すべての空間は、温かみとパーソナル感を重視した設計に刷新され、イベントスペースは創造性と生産性を高める仕様に。さらに、再構築されたレストランとバーは、活気ある交流の場としてゲストを迎え、つながりを育む特別な体験を提供します。

プリファード ホテルズ&リゾーツは、「Legend」「L.V.X.」「Lifestyle」「Preferred Residences」の4つのグローバルコレクションを通じて、旅行者のライフスタイルや好みに合わせたラグジュアリー体験を提供します。人生の節目となる家族のお祝いにアイコニックな「Legend Collection」のリゾートを選ぶ場合でも、友人との都会の休暇に活気あふれる「Lifestyle Collection」のホテルを選ぶ場合でも、各加盟施設は4つのコレクションのいずれかに分かれており、それぞれが提供するラグジュアリーな体験の特徴を明確にご案内します。

新規加盟ホテルへの宿泊は、www.PreferredHotels.com(https://preferredhotels.com/)、トラベルアドバイザーはGDSで「PH」または「PV」のチェーンコードを使って予約することができます。

