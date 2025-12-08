東日本大震災から15年。福島出身の大学生が主催する音楽イベント「BOUSAI FES 2026」の開催が決定！

Yappe株式会社

Yappe株式会社（本社：福島県郡山市、代表取締役：隂山弘暉）は、音楽を通じて防災をもっと身近に感じてもらうことを目的とした音楽フェス「BOUSAI FES 2026」を、2026年3月7日(土) 郡山 HIPSHOT JAPANにて開催いたします。

本イベントは、福島県出身の大学生が企画したプロジェクトで、2025年9月に東京で開催して即完した、前身イベント「BuzzyFes 2025」を発展させ、防災フェスとして開催いたします。

BOUSAI FES 2026 開催概要

開催名：BOUSAI FES 2026

開催日：2026年3月7日(土)

時間：開場 17:00 / 開演 18:00

会場：HIPSHOT JAPAN（〒963-8005 福島県郡山市清水台1丁目6－16）

主催：Yappe株式会社

後援：隂山建設株式会社 / 株式会社いっぽん

公式サイト：http://bousai-fes.jp

福島で、3.11の「記憶」と「未来」をつなぐフェスへ

2026年3月11日に、東日本大震災から15年を迎えます。

代表の隂山弘暉は、福島で被災した経験から、大学在学中に学生団体「防災me」を立ち上げ、若い世代に防災を届ける活動を続けてきました。

本イベントは、「3.11の記憶や教訓を風化させず、次の世代へつないでいきたい」という想いから生まれたプロジェクトです。防災を押しつけるのではなく、音楽イベントの力で、自然に防災の大切さや福島の今を感じてもらえる形を目指しました。

震災を経験した学生・若い世代が中心となり、「震災を知らない世代にも、自分ごととして防災を感じてほしい」という願いを胸に、音楽の街・郡山を舞台に開催いたします。

出演アーティスト

本イベントの趣旨に賛同いただいた、3組のアーティストにご出演いただきます。福島県でのライブが初めてとなるアーティストも参加し、この日だけの特別なステージが実現します。

ルサンチマン

2018年6月に東京で結成された、オルタナティブロックバンド。現メンバーは北（Vo,G）、クーラーNAKANO（G）、清水（B）、もぎ（Dr）。重厚なサウンドに、真っ直ぐで鋭い言葉が乗るその楽曲は、聴く人の心に確かな爪痕を残す。2019年には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」へ出演、以降も作品・ライブともに進化を続けており、ライブハウスシーンの中でも独自の存在感を放っている。2026年4月5日(日)にツアーファイナルで東京LIQUIDROOMでワンマンライブを控えている。

鉄風東京

仙台を拠点に活動する、4 ピースオルタナティブロックバンド。エモのエッセンスを感じるアルペジオと等身大の歌詞、疾走するギターサウンドが特徴。結成から現在に至るまで、ライブハウスをメインに活動している。2020 年に公開した「外灯とアパート」の MVは 100万回再生を突破。11月からはリリースツアー「鉄風東京 presents. Your Space / My Range Tour 2025-2026」を開催する。

anewhite

東京を拠点に活動するスリーピースロックバンド。日常の中にある感情の揺らぎを繊細に描く。

爽やかさと鋭さが共存するサウンドと、文学的な言葉で描かれる歌詞が魅力。バンド名は“anew（新たな）”と“white（白）”を掛け合わせた造語。高校時代の同級生で結成し、「RO JACK」優勝や「COUNTDOWN JAPAN」出演を経て注目を集める。2025年12月15日(月)にSpotify O-Crestでワンマンライブの開催が決定している。今、もっとも“感情の温度”を鳴らす新世代バンド

このイベントならではの、3つの体験コンテンツを展開

１.寄せ書き横断幕を伝承館に寄贈・展示する特別企画素材提供：東日本大震災・原子力災害伝承館素材提供：東日本大震災・原子力災害伝承館

本イベントでは、開場前・終演後に来場者の皆さまに参加いただく寄せ書き企画を実施します。

来場者の皆さまに書いていただいたメッセージ横断幕は、双葉町にある「東日本大震災・原子力災害伝承館」の館内で展示されます。

音楽フェスで寄せられた言葉が、震災の記憶を未来へつなぐ記録として残る、特別な取り組みです。

展示期間などの詳細は、後日SNS等でご案内いたします。

２.郡山駅前の飲食店と連携した特別企画

郡山駅前の飲食店と連携し、リストバンド提示による特典や、出演バンド特集の店内BGMなど、街ぐるみで楽しめる企画を実施します。

当日は一部店舗でオールナイト営業も行われ、新幹線の始発まで利用できる、この日だけの特別な営業形態となります。

また、協力店舗をまとめた「グルメガイド」を配布し、来場者の皆さまが街を回遊しながら福島の食を楽しめる導線をつくります。結果として地域経済にも寄与できるような取り組みを目指しています。協力店舗などの詳細は、公式SNS・公式HPにて随時ご案内いたします。

※オールナイト営業への参加は、20歳以上に限ります。

３.音楽と防災をつなぐ、フェス限定オリジナルグッズ

日常でも使える実用性と、万が一の際に役立つ機能性を兼ね備えたBOUSAI FES 限定のオリジナル防災グッズを販売します。

BOUSAI FES のテーマである「音楽×防災」を形にするべく、普段はライブやアウトドアで気軽に使え、いざというときには防災アイテムとして頼れる仕様を目指して企画を進めています。

具体的なラインナップは、後日公式SNSにて発表いたします。

フェスの思い出とともに備えを持ち帰っていただけるようなアイテムをご用意しますので、どうぞ楽しみにお待ちください。

前売りチケットを一般販売中！

BOUSAI FES 2026 の前売りチケットは、12月5日(金)18:00より一般販売を開始しています。

一般チケット：4,500円（別途1ドリンク 500円）

学割チケット：4,000円（別途1ドリンク 500円）

※学割チケットを購入された方は、入場時に学生証の提示が必要です。会場はオールスタンディングで、整理番号順での入場となります。

チケット購入はこちら :https://l-tike.com/bousai2026/

過去開催実績

2025年9月には、東京・Spotify O-Crestで「BuzzyFes 2025」を初開催しました。

チケットは即日完売し、当日は満員の会場で大きな熱気に包まれました。SNSでも多くの投稿が寄せられ、「防災を身近に感じられた」といった声が広がりました。

その反響を受け、今回の BOUSAI FES では「音楽 × 防災フェス」へと発展させ、より多くの方に楽しみながら備える場を届けます。

代表コメント

Yappe株式会社 代表取締役 隂山弘暉 / 防災士

BOUSAI FES は、「3.11の記憶や教訓を風化させず、次の世代へつないでいきたい」という想いから生まれたイベントです。防災を教えるのではなく、音楽の楽しさの中で自然とその大切さに触れられる場をつくりたいという想いで企画を進めてきました。

私自身、福島で被災した経験から、防災を若い世代にどう届けていくかをずっと考えてきました。音楽には、人の心に自然と届き、想いを共有できる力があります。だからこそ、このフェスを通じて「防災を自分ごととして考えるきっかけ」を全国の若い人たちとつくりたいと思っています。

そして今回、生まれ育った郡山でこのフェスを開催できることを、とても誇りに思っています。

郡山は音楽の街としての歴史があり、人のあたたかさや食の豊かさも魅力です。フェスの中だけでなく、街に触れる時間も含めて、「福島の今」を感じていただけるはずです。

全国からぜひ多くの方に足を運んでいただきたいです。音楽好きが音楽の街・郡山に集まり、同じ時間を共有できたら嬉しいです！

関連リンク

公式サイト：https://bousai-fes.jp(https://bousai-fes.jp/)

公式X：https://x.com/bousai_fes

Instagram：https://www.instagram.com/bousai_fes

会社概要

企業名：Yappe株式会社（読み：ヤッペ）

代表者：代表取締役 隂山弘暉

設立：2024年12月

所在地：〒963-8814 福島県郡山市石渕町1-9

企業サイト：https://yappe-inc.jp/