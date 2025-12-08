おかやま桃太郎まつり「ＭＯＭＯＴＡＲＯＨ ＦＡＮＴＡＳＹ２０２５」が開催中です

岡山市

岡山駅東口広場のイルミネーションツリー

　今年で４０回目を迎える、岡山の冬を代表するイルミネーションイベント「MOMOTAROH FANTASY２０２5」が開催中です。今年は、「光でつなぐ、桃太郎のまち」をテーマに、冬の市街地を約１３万球のLED電球による光で彩り照らします。


イベントの詳細


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162207/table/98_1_b3a86df2be469adc210448e9fe1dea88.jpg?v=202512080157 ]


同時期に開催するイルミネーション


山陽新聞社さん太広場でさん太ハッピーイルミネーションも開催中です。


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162207/table/98_2_f85b0f7067f786d52f70100a34c039f6.jpg?v=202512080157 ]







また、関連事業として、日本カバヤ・オハヨーホールデイングスグループ主催　ターミナルスクエア「ウォールカンバス　ライトアップ」も開催しています。



ウォールカンバス　ライトアップ