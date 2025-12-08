クリプタクト、bitFlyerと暗号資産の確定申告解説セミナーを12月15日に共同開催【参加無料】

株式会社pafin

暗号資産（仮想通貨）の自動損益計算サービス「クリプタクト」を運営する株式会社pafin（共同代表取締役 アズムデ アミン／斎藤 岳、以下「当社」）は、株式会社bitFlyer（本社：東京都港区、代表取締役：加納 裕三、以下「bitFlyer」）と共同で、暗号資産の確定申告に関する解説セミナーを12月15日（月）に開催いたします。

暗号資産の売却や利用によって得られた利益は、原則として雑所得に区分され、所得税の課税対象となります。暗号資産取引による利益は年末調整の対象外であるため、取引を行った場合はご自身で計算し、必要に応じて確定申告を行う必要があります(*1)。



本セミナーでは、暗号資産の損益計算サービス「クリプタクト」を提供する株式会社pafinが、暗号資産の確定申告と税金計算の基礎として、申告の対象者、税制、計算方法（総平均法など）について解説いたします。

また、これらの計算を正確かつ効率的に行い、資産管理までサポートするサービス「クリプタクト」についてもご紹介します。

後半では、bitFlyerの社長室メンバーで広報を務める石川晴香さん（通称いしはる）が視聴者とともに税金計算に関する質問を投げかけながら、bitFlyerより11月27日に公表された「アセットロックサービス（期末時価評価課税の適用除外）(https://bitflyer.com/pub/20251127-Announcement-of-Asset-Lock-Service-Launch-ja.pdf)」の活用について解説いたします。

本セミナーを通じて、暗号資産の確定申告に関するご不安を解消し、bitFlyerで安心して取引を続けていただけるようになることを目指します。

イベント概要

タイトル

「bitFlyer”いしはる”がクリプタクトに聞く！ 暗号資産の確定申告 完全攻略セミナー2025」



開催日時

2025年12月15日（月）19:00～20:30

参加費

無料

開催形式

Zoomウェビナー

登壇者

本廣 麻子 株式会社 pafin 執行役員 事業推進管掌

司会

石川 晴香（いしはる） 株式会社bitFlyer 社長室



お申し込み方法

以下の申込フォームから登録をお願いいたします。（Zoomの申込フォームへ移動します）

お申し込み後、登録メールアドレスへZoomウェビナーURLが送信されます。

申し込みフォーム :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3cig6WkBTFuIvESd8cSlqw

諸注意

- セミナー運営会社にお名前、メール等の情報を提供することに同意した上でエントリーください。- 当日はセミナー内容を録画し、後日アーカイブ配信を予定しておりますので、当日ご参加いただけない方も、是非お申し込みください。- 参加者の方のお顔や声は録画されません。- 個別の税務相談にはお答えできかねます。

登壇者プロフィール

▼本廣 麻子（もとひろあさこ）

株式会社 pafin 執行役員 事業推進管掌

2013年法政大学卒業後、東証一部上場企業に入社。経理、総務を経て、2015年より経営企画に異動し、広報やIR、社長秘書などを兼任。

IRとしては、開示資料の充実や、投資家と経営陣とのコミュニケーションの場を積極的に提供。会社初の海外IRも提案、実施し、企業価値の継続的な向上に貢献。

2018年10月よりクリプタクトに入社。コーポレートサイドやプロジェクトなど、幅広く業務を担当。

▼石川 晴香（いしかわはるか）

株式会社bitFlyer 社長室

2019年に新卒でNHK室蘭放送局に入り、アナウンサーとして始動。その後、2021年にＮＨＫ札幌放送局に移り、平日毎日、夕方のニュース番組のメインキャスターを務め、全道の情報を発信。

2023年3月末にNHKを卒業してからは、もともとスポーツ（特に競馬）を担当したかったこともあり、スポーツに強く、特に競馬に強いホリプロのアナウンス室に所属。

現在は主に競馬番組のキャスターを務めているほか、ＮＨＫ時代の先輩からの誘いで2024年2月にbitFlyerに入社し、広報として活動中。

(*1) 詳細な税務上の取り扱いについては、お住まいの地域の税務署や税理士等にご確認ください。

【bitFlyer グループについて】

「ブロックチェーンで世界を簡単に。」をミッションに掲げ、2014 年に株式会社 bitFlyer は創業しました。お客様にご愛顧いただき、国内でビットコイン取引量 9 年連続 No.1* を達 成しました。bitFlyer USA, Inc. 及び bitFlyer EUROPE S.A. と共にグローバルに暗号資産交換業を展開しています。また、株式会社 bitFlyer Blockchain では独自ブロックチェーン Miyabi を開発・提供し、暗号資産取引所に上場するトークンの基盤システムなどに採用されています。さらに、株式会社 Custodiem では機関投資家による暗号資産への投資が広がることを想定し、機関投資家を対象にした暗号資産の預かり事業（クリプトカストディ事業）を 新たに展開する予定です。グローバルに web3 事業を展開するグループ間の相乗効果を活かしてアジア No.1 の web3 カンパニーを目指しています。

公式 HP：https://bitflyer.com



* 国内暗号資産交換業者における 2016 年 ～ 2024 年の差金決済及び先物取引を含んだ年間出来高。 （日本暗号資産等取引業協会が公表する統計情報及び国内暗号資産交換業者各社が公表する取引データに基づき 当社にて集計。日本暗号資産等取引業協会の統計情報については 2018 年以降分を参照）

【pafinについて】

■ 提供サービス

・暗号資産の自動損益計算サービス「クリプタクト」

URL: https://www.cryptact.com/

国内ユーザー15 万人以上が利用する国内最大級の暗号資産損益計算プラットフォーム。暗号資産の自動損益計算や資産管理サービスを提供し、確定申告の作業をサポートします。

■会社概要

会社名：株式会社pafin

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目2番4号 フロンティア麹町5階

代表者：代表取締役 アズムデ アミン / 斎藤 岳

設立：2018年1月

URL：https://www.pafin.com/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@pafin