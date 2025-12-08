【KNT365 × 山川 はるか】イラストレーター・アーティストの「山川 はるか」とコラボした作品が、12月10日（水）KNT365の旗艦店「THE KNT365 HOUSE」で新登場！

株式会社KNT365

Fourty HS Yamakawa Pink 税込8,250円

"地球、人、動物にとっていいことだらけの365日使える作品"を展開するアースフレンドリーなライフスタイルブランドKNT365（ケイエヌティサンロクゴ）を運営する株式会社KNT365（本社：東京都目黒区自由が丘、代表取締役：國井淳） は、12日10日(水)11時～ フラッグシップストア「THE KNT365 HOUSE」、12月12日(金)18時～ 自社ECサイト（https://knt365.com/(https://knt365.com/)）、にてKNT365 × 山川はるかコラボレーション作品を発売いたします。

Instagram：＠harukayamakawa_■山川 はるか

Instagram：＠harukayamakawa_(https://www.instagram.com/harukayamakawa_/)

イラストレーター・アーティスト。1993年生まれ。東京都出身。

多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業後、 広告制作会社を経てフリーのイラストレーターとして活動。

ポップでノスタルジックなイラスト描き、近年はスーパーマーケットをテーマにしたペインティングと陶芸作品を制作。

2018年、2021年原宿ギャラリールモンド、2022年香港13A New Street Art Gallery、2023年香港Quiet Gallery、2024年東京VINYL TOKYO、台湾The Little Hut Galleryで個展を開催。

2022年、渋谷パルコOIL by 美術手帖や蔦屋銀座書店、2023年虎ノ門アーバン・ファミマ！！でPOP-UPを開催。

〈本コラボレーションに寄せて、アーティストからのコメント〉

KNTさんのバッグを以前から愛用していたので、今回コラボ作品を作っていただけてとても嬉しいです！スーパーマーケットをテーマにした作品を作っているので、スーパーでの買い物が楽しくなるようなバッグをデザインしました。

【KNT365 × 山川 はるか】

ポップでノスタルジックなイラストを描き、近年はスーパーマーケットをテーマにしたペインティングと陶芸作品を制作しているアーティスト山川 はるかとKNT365の初のコラボレーションが実現しました。

今回のラインアップでは、マチがついていて大容量の「Fourty」や「Mam」を始め、「Bunny」の形に山川はるかのポップなイラストを編地で表現しています。

KNT365の作品は、リサイクルペットボトルから生まれた再生ポリエステル糸を使用し、大阪にある自社工場を中心に国内で生産。

12月10日（水）からのラインアップでは、代表的なKNT365のバッグ「Knitty」「Mam」を始め、うさぎのようなシルエットが特徴的な「Bunny」でコラボレーションします。

スーパーマーケットをテーマにした山川はるかの世界観がたっぷり詰まった魅力的なラインアップです。

■ Fourty Artist Edition（山川 はるか × KNT365）

Fourty Artist Edition（山川 はるか × KNT365） 税込8,250円

【Size：H/31cm W/31cm Depth(底マチ)/30cm×11cm】

KNT365の代表的なバッグ「Knitty」や「Mam」とはひと味違う、多色デザインが魅力の「Fourty」では、配色にグリーンやオレンジ、ホワイトの糸を使用し、ポップで可愛らしいデザインに。

山川はるかの世界観が溢れた、シリアルのパッケージのようなデザインが魅力的な作品です。

■ Fourty Artist Edition（山川 はるか × KNT365）

Fourty Artist Edition（山川 はるか × KNT365） 税込8,250円

【Size：H/43cm W/42cm Depth(底マチ)/8cm】

もう一種類のFourtyでは、サーモンピンクとブルーの配色が絶妙で可愛い配色。

シリアルやミルク、ポテトチップス、クッキーなどのモチーフが並び、“スーパーマーケット”を思わせるポップで遊び心あふれるデザインに仕上がっています。

編み地にはしっかりとした厚みがありながらも、軽量で柔らかい使い心地が魅力。

コンパクトに折り畳んで持ち運べるほか、たっぷりしたマチによって自立する点もうれしいポイントです。

■ Mam Artist Edition（山川 はるか × KNT365）

Mam Artist Edition（山川 はるか × KNT365） 税込8,250円

【Size：H/43cm W/42cm 底マチ8cm 】

「Mam」では、ブルーとブラウンの配色がマッチした作品を展開。

“スーパーマーケット”をモチーフに、食材や飲み物など店内で手に入るアイテムを散りばめた、遊び心あふれる可愛らしいデザインが特徴です。

KNT365のラインナップの中でも最も大容量のバッグで、ノートPCやタブレット、A4書類をはじめ、日常の荷物をしっかり収納可能。

通勤・通学はもちろん、一泊二日の旅行やマザーズバッグとしても活躍する、実用性に優れたアイテムです。

■ Bunny Artist Edition（山川 はるか × KNT365）

Bunny Artist Edition（山川 はるか × KNT365） 税込7,700円

【Size：H/30cm W/30cm】

「Bunny」という名称は、ウサギを思わせる愛らしいシルエットから。

スーパーマーケットのビニール袋のようなデザインになっており、開口部が広いため荷物の出し入れもスムーズなので、食材もたくさん入ります。

折りたためてエコバッグにもなるアースフレンドリーな作品で見た目の可愛らしさだけでなく、実用性にも優れた設計。

手首の負担を軽減する幅広ハンドルを備え、スーパーでのまとめ買いや日常使いにも頼れる存在です。

コラボレーション作品はすべて「THE KNT365 HOUSE」及び、「KNT365 公式Web サイト」(https://knt365.com/)で販売いたします。

【販売スケジュール】

[日時]12月10日(水)11時～ (オンラインでの販売は12月12日(金) 18時～)

[販売場所]

・THE KNT365 HOUSE

住所：東京都渋谷区神宮前６丁目17－14 六英ビル 1F

営業時間：11:00 - 20:00

・KNT365 公式Web サイト(https://knt365.com/)

＜問い合わせ先＞

株式会社KNT365：https://knt365.com(https://knt365.com/pages/contact)

■アーティストコーディネーター：株式会社ジョージクリエイティブカンパニー

放送作家・小山薫堂氏が率いるオレンジ・アンド・パートナーズのグループ会社として活動するクリエイティブプロデュース集団です。

ブランディングデザインやアーティストディレクションを軸に、コンサルティングから設計・デザイン、プロモーション企画・実施、ブランディングにおけるチームビルディングまで幅広く手がけ、KNT365のブランド伴走も担当。

アーティストコーディネートや作品制作のアドバイスに加え、フラッグシップストア「THE KNT365 HOUSE」のリブランディング、店舗設計、オープニングプロモーションを担当しています。

■KNT365

株式会社KNT365

KNT365（ケイエヌティサンロクゴ） は、ニットの可能性を拡張しながら「地球にやさしい循環」をデザインする日本発のライフスタイルブランドです。

どうしても作品として届けることができなかった素材をバッグや日用品へと生まれ変わらせるアースフレンドリーなものづくりを軸に、「365日使える機能性とデザイン」「人と動物にやさしい素材選び」を大切に活動しています。

本社所在地：東京都目黒区自由が丘

代表者名：國井淳

URL：https://knt365.com/(https://knt365.com/)

株式会社KNT365のプレスリリース一覧：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/168805(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/168805)