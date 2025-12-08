「脱炭素化が困難なジェット・ディーゼル燃料の動向と課題」と題して、合同会社ポスト石油戦略研究所 代表 大場 紀章氏によるセミナーを2026年1月16日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【SAF国際競争とディーゼル代替燃料の実態を読み解く】

脱炭素化が困難なジェット・ディーゼル燃料の動向と課題

～政策・技術・原料争奪戦から導く日本企業の戦略的示唆～

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26045

合同会社ポスト石油戦略研究所 代表 大場 紀章 氏

２０２６年１月１６日（金） 午後１時～３時

[重点講義内容]

前回のガソリン代替燃料に続き、本講演では、脱炭素化が特に困難とされるジェット燃料とディーゼルの代替燃料に焦点を当てます。航空分野で「唯一の現実的な解」とされるSAF（持続可能な航空燃料）を巡る熾烈な国際競争の実態を、日米欧の政策やe-SAF、ATJといった技術動向から解説します。また、トラック輸送等を支えるディーゼル代替燃料として、バイオディーゼル（FAME）や再生可能ディーゼル（RD/HVO）が直面する構造的な課題、特に廃食油（UCO）などの原料を巡る世界的な争奪戦について定量的に分析します。最後に、日本の事業者がこの大きな変化にどう向き合うべきか、そのインプリケーションを提示します。

１．導入：ガソリン代替からジェット・ディーゼル代替へ

２．SAF（持続可能な航空燃料）を巡る国際競争

３．日米欧のSAF戦略比較（日本の課題、EUのe-SAF、米国のATJ）

４．ディーゼル代替燃料（FAME vs HVO/RD）の動向

５．世界的な原料（廃食油）争奪戦の実態

６．日本の課題と事業者へのインプリケーション

７．質疑応答／名刺交換

