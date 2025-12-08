国立がん研究センターとがん情報の「誤ったAI回答」を大幅削減するRAG型チャットボットを共同開発

株式会社pipon

株式会社pipon（本社：東京都豊島区、代表取締役：北爪聖也、以下「pipon」）は、国立研究開発法人 国立がん研究センターと共同で、公的ながん情報をもとに安全性の高い回答を行うRAG（Retrieval-Augmented Generation）型AIチャットボット基盤を構築しました。



本基盤を用いた評価研究の結果は、国際オンライン医学誌 JMIR Cancer に

「Reducing Hallucinations and Trade-Offs in Responses in Generative AI Chatbots for Cancer Information: Development and Evaluation Study」(https://cancer.jmir.org/2025/1/e70176)として掲載されています。

■ がん情報に特化したRAG型AIチャットボット基盤とは

本共同研究では、がん患者さん・ご家族・一般の方向けに、インターネット上の誤情報によるリスクを減らすことを目的として、以下の特徴を持つRAG型AIチャットボット基盤を構築しました。

piponは、このRAGシステム全体の設計・実装・運用基盤の構築を担当し、国立がん研究センターが医学的評価・解析を行いました。

■ piponが構築したRAG基盤の技術的なポイント

本研究で使用されたRAGチャットボットは

医療現場向けAIカルテ生成サービス「ボイスチャート」(https://voice-chart.pipon.net/)で培った安全性・再現性の高いAI基盤技術を、がん情報提供向けに最適化した形で実装しています。

■ 研究結果：公的情報×RAGでハルシネーションを大幅削減

62問のがん関連の日本語質問に対して6種類のチャットボットが回答し、その内容を医師が評価した結果、以下のことが明らかになりました。

従来型チャットボット（RAGなし）

約 40％ の回答に医学的に誤った内容（ハルシネーション）を含む

CISを参照するRAGチャットボット

GPT-4：ハルシネーション 0％

GPT-3.5：6％

Google検索を参照するRAGチャットボット

GPT-4：13％

GPT-3.5：23％

多変量解析の結果、

Google検索を参照するRAGは、CIS参照RAGと比べて

ハルシネーション発生のオッズ比が 9.4倍

従来型チャットボット（RAGなし）は 16.1倍

となり、「どのAIか」以上に「どの情報源を参照するか」が安全性を左右することが定量的に示されました。

また、CISに情報が存在しない質問に対しては、CIS参照RAGチャットボットはあえて回答しない／回答を控える振る舞いを示し、誤情報の提示を避けることにも成功しました。

■ 本取り組みの意義：医療・公的分野での「安全なAI活用」へ

本研究で構築・検証されたRAG基盤により、以下のような可能性が示されています。

公的・エビデンスベースの情報に限定してAIが回答することで、

がん患者さん・ご家族への誤情報リスクを大幅に低減

「わからないときは答えない」設計により、

医療分野に求められる安全側のAI設計思想を実現

ガイドライン・学術論文・公的資料などへ情報源を拡張することで、

医療機関・公的機関向けの高信頼RAGチャットボットへの発展が可能

piponは、本研究で実証された技術をもとに、医療・公的領域における安全で説明可能なAI基盤の提供を今後も進めていきます。

■ 代表コメント

株式会社pipon 代表取締役 北爪聖也

「生成AIは非常に便利である一方で、もっともらしい誤回答（ハルシネーション）が医療分野では大きなリスクになります。

今回、国立がん研究センター様とともに、公的ながん情報サービスを土台としたRAG型チャットボット基盤を構築し、その有効性が国際誌で示されたことは、“安全に医療情報を届けるAI”が現実的な選択肢になりつつあることの証左だと考えています。」

■ 株式会社piponについて

株式会社piponは、音声・テキストAI基盤およびRAGソリューションを提供するスタートアップです。

医療現場向けAIカルテ生成サービス「ボイスチャート」をはじめ、

会話・文書・公的情報を統合して安全に活用するAIデータ基盤の企画・開発・運用を行っています。

会社名：株式会社pipon

所在地：東京都豊島区上池袋1-10-8エデン上池袋7階

代表者：代表取締役 北爪聖也

事業内容：医療領域向けAI／RAGソリューションの企画・開発・運用 ほか

URL：https://pipon.net