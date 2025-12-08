2026年1月に「みんなの銀行 DMM支店」を開設、DMMポイントへの直接チャージ機能の提供開始

株式会社みんなの銀行

株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）は、合同会社DMM.com（PFカンパニー CEO 村中 悠介、以下「DMM.com」）とのパートナー支店「DMM支店」を2026年1月26日に開設します。また、2026年1月28日より、「みんなの銀行DMM支店」の口座からDMMポイントへの直接チャージ「みんなの銀行払い」*¹を開始する予定です。

みんなの銀行とDMM.comは、BaaS事業にかかる基本合意書を締結し、DMM.comのプラットフォームの付加価値向上を目指して、みんなの銀行の金融機能・サービスの活用に関する協議を進めてきました。今般のパートナー支店開設と直接チャージ開始の決定はこの協議の結果によるものです。

みんなの銀行では、API連携のリリースに伴い、2026年1月28日より「DMMをお得に楽しもうプログラム」を開催予定です。

DMM支店の開設・ご利用にあたっては、下部に記載の「DMM支店開設・ご利用時の注意事項」をご確認ください。

＊1 みんなの銀行払いは、みんなの銀行DMM支店以外のその他支店でも利用できます

参考：ニュースリリース

2024.12.23｜合同会社DMM.comとのBaaS事業にかかる基本合意書の締結について

https://corporate.minna-no-ginko.com/information/corporate/2024/12/23/624/

【「DMMをお得に楽しもうプログラム」の概要（予定）】

開始日

2026年1月28日

※常設プログラムとして終了日を定めずに提供しますが、予算が上限に達した場合など、予告なく変更または終了する場合があります。

対象者

みんなの銀行アプリをダウンロードし、みんなの銀行DMM支店で口座開設された方

内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/258_1_0790de5e3d3f291cdd1c6a57b8b4d478.jpg?v=202512081056 ]

＊2 口座開設時のコード入力画面にて、コードを入力していただく必要があります。口座開設完了後は再入力できません。コード入力を忘れた場合、 １.DMM支店選択特典の500円のみプレゼントとなります。

※2026年1月26日および27日にDMM支店を新規口座開設された方も上記プログラムの対象です。

※プログラムの詳細・注意事項については2026年1月28日に公開されるDMM支店に関する詳細ページをご確認ください。

【PR】「DMM支店なら最大93.5％還元プログラム」を開催予定

API連携を開始する2026年1月28日(水)より、ポイントチャージ利用者を対象とした還元プログラムが実施されます。プログラム内容の詳細は、DMM.comの事前告知ページ（ https://bank.dmm.com/campaign/welcome ）をご確認ください。

DMM支店開設・ご利用時の注意事項

＜DMM支店のご利用対象者について＞

・口座開設できる方は、個人、15歳以上、日本国籍、国内居住者に限ります。また、すでに当行に口座をお持ちの方はお申込みできません。(複数口座開設はできません)

・DMM支店は、合同会社DMM.comの提供するサービスをご利用するお客さま向けのサービスです。

＜既に口座を保有しているが、DMM支店を開設したい方＞

・既に口座をお持ちのお客さまが複数の口座を保有することはできません。DMM支店での口座開設を希望される場合は、現在の口座を解約いただき、改めて口座を開設していただく必要がございます。なお、その際には以下の事項についてご留意ください。

※口座解約後、新たにDMM支店の口座開設をいただくには、5営業日(銀行営業日)以上空けていただく必要がございます。

※プレミアムサービスの無料トライアル期間は初回限りの適用となり、再購入時は適用されません。

※新規口座開設者限定特典はみんなの銀行で初めて口座を開設される方が対象です。口座解約後、改めてDMM支店を開設された場合、新規口座開設特典の適用はございません。

※「みんなの銀行プレミアムサービス」をご利用中の方は、以下の期間中は、既存の預金口座解約後もプレミアムサービスに再加入できません。

・お手持ちのiPhoneの「サブスクリプション管理」、またはAndroidのGoogleプレイストア「お支払いと定期購入」に掲載されている終了予定期間

※みんなの銀行デビットカードで携帯料金等を支払いされている方は、ご自身で支払い方法変更手続が必要です。

※その他口座開設に関するご注意事項等はこちらをご覧ください。

＜初回特典コードについて＞

・はじめての口座開設時に特典が受け取れるコードです。初回ログイン時に入力することで、コード入力特典の500円を受け取ることができます。

・常設プログラムであるお友だち紹介プログラムにおける「紹介コード」との併用はできません。

・各種コードは、初回ログインいただいた後、「コード入力画面」でご入力いただきます。口座開設完了は「completed」が表示された時点となります。

参考：紹介コードはいつ入力すれば良いですか

https://cs-faq.minna-no-ginko.com/faq/show/172?site_domain

※その他口座開設に関するご注意事項等はこちら（ https://www.minna-no-ginko.com/open-account/ ）をご覧ください。

＜反社会的勢力でないことの表明・確約＞

本プログラムの参加者は、現在または将来にわたって、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者等の反社会的勢力に該当しないこと、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを表明・確約するものとします。かかる表明・確約に違反したことが判明した場合には、本プログラムの適用対象外とします。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社みんなの銀行 広報担当：今村・市原・岡

TEL：092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com