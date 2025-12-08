医療業向け『集患施策実践マニュアル -新規獲得からリピーター化まで、すぐに使える施策一覧- 』を無料公開

イクシアス株式会社

クリニック・歯科などの医療業向け集患・マーケティング支援プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、このたび、医療業の皆様向けに『集患施策実践マニュアル -新規獲得からリピーター化まで、すぐに使える施策一覧- 』を無料で公開いたしました。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202511_clinicmanual

医療機関の院長・経営スタッフの皆様へ

本資料は、医療業界における集患・来院促進の最新トレンドを体系的に整理した実践ガイドです。

SNSやGoogleマップなど、患者様の来院経路が多様化する今、「どの媒体に注力すべきか」「継続的に来院につなげるにはどうすべきか」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。

本資料では、オンラインとオフラインを組み合わせた6つの集患施策カテゴリをもとに、効果的な取り組み事例を紹介しています。

美容クリニック・歯科医院など、幅広い医療機関がすぐに活用できる内容で、明日からの集患強化に役立つヒントが詰まっています。

今すぐ資料をダウンロードいただき、「選ばれるクリニック」への第一歩としてお役立てください。

資料の一部をご紹介

STOREPAD（ストアパッド）について

「STOREPAD」は、Googleマップ・SNS・公式サイトなどの複数媒体をまとめて管理・活用することで、クリニックや歯科医院の情報発信や口コミ対策を効率化し、集患・マーケティングをサポートするプラットフォームです。MEO対策をはじめとした、クリニック・歯科の集患に必要な最新のWEB集患対策をワンストップで代行します。

サービスサイト：https://storepad.jp/clinic

ご導入事例： https://storepad.jp/case/industry/clinic

