四季のある日本に最適！「コアラマットレス PLUS PolarBands(R)」と「コアラマットレス SUPREME PolarBands(R)」誕生

Koala Sleep Japan 株式会社

コアラスリープジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：ルスラン・プソノク）は、2025年12月8日（月）に「コアラマットレス PLUS PolarBands(R)」と「コアラマットレス SUPREME PolarBands(R)」を発売いたします。昨年10月に発売した「コアラマットレス PLUS」と「コアラマットレス SUPUREME」に新機能を搭載した最新モデル。独自のPolarBands(R)技術が追加され、蒸し暑い季節は余分な熱を放散し、肌寒い時期にも快適な寝心地を維持します。1年を通じて快適な眠りをかなえます。

■公式販売サイト：https://jp.koala.com/

■5℃涼しい眠りで一年中ぐっすり

人は冬もけっこう寝汗をかいているもの。熱を効率的に吸収・放散する PolarBands(R)なら、従来モデルの「コアラマットレス PLUS」と「コアラマットレス SUPREME」より5度涼しい睡眠環境を6時間持続。布団の中の温度や湿度を快適に保ちます。夏冬2WAY仕様のリバーシブルカバーが一年を通して快適な寝心地を実現。ファスナーを開いてひっくり返すだけで、 COOLTHREAD(R)を使用した夏用クール面と、ふんわり心地よい冬用ウォーム面を切り替え可能です。

「コアラマットレス PLUS PolarBands(R)」119,900円（シングル）～、「コアラマットレス SUPREME PolarBands(R)」169,900円（シングル）～

■120日間トライアル

コアラ(R)︎なら商品（一部を除く）を120日間ご自宅でじっくりお試しいただけます。使ってみて合わない場合は、全国どこでも無料で返品＆返金可能。日本のどこに暮らしていても、心地よくぐっすり眠ってほしい。そんなコアラの気持ちをお届けします。

■詳細は公式HPにて：https://jp.koala.com/pages/120-night-trial

■コアラ(R)︎について

睡眠不足の日本人には「スリパ」が重要！

OECD加盟33カ国の中で、最も睡眠時間が短い日本*。睡眠不足は毎日のパフォーマンス低下につながります。2015年にコアラは、オーストラリアでD2C（メーカー直販）のビジネスモデルを採用する寝具・家具ブランドとして誕生しました。2017年の日本進出以降は徹底したリサーチのもと、スリパ（スリープパフォーマンス＝睡眠の質）を高めるマットレスの開発を続けています。

その甲斐あって2024年9月には、商品比較サービスのマイベストで「高反発マットレスのおすすめ人気ランキング」と「低反発マットレスのおすすめ人気ランキング」で「オリジナルコアラマットレス」がNo.1をW受賞。人気ブランドの26商品の中から、最高の寝心地を誇るマットレスとして認定されました。同年10月には旧モデルのノウハウを基に「コアラマットレス(R) PLUS」と「コアラマットレス(R) SUPREME」の発売を開始。これらすべての商品には、オーストラリアの美しい自然から着想を得たシンプルで洗練されたデザインが施されています 。

また「もっと健康的でもっと幸せな住環境をつくること」の企業目標の下、世界自然保護基金（WWF)へ150万豪ドル以上を寄付し、絶滅危惧種のコアラなどの保護に貢献しています。日本では、南西諸島に生育する固有種であるアマミノクロウサギ、ミヤコカナヘビの保護にも役立てられています。

*経済協力開発機構（OECD）による2021年版調査

コアラマットレス(R)︎ - 日本の寝室に革命を起こす

顧客中心の商品開発にD2C（メーカー直販）を組み合わせることで自宅にいても注文可能。さらに充実のカスタマーサービス、最短翌日配送、120日間まで返品・返金対応で購買体験に変革をもたらしています。

1% FOR THE PLANET

健康な地球を創るために資金援助することを誓約したビジネスのネットワークを構築し、その活動を支援、促進することがミッションです。

https://onepercentfortheplanet.org/

世界で数多くの賞を受賞

D2Cおよび環境保護を含めたビジネスモデルの先進性が評価され、「リテール アジア アワード 2021」においてファニチャー リテーラー オブ ザ イヤーを受賞。その後も「New コアラマットレス」（2022年）、「コアラソファー CHILLAX」（2023年）、「ミライカスタムベッドフレーム」（2024年）、「コアラマットレス PLUS」（2025年）が同アワードのリテールプロダクトオブザイヤー（小売製品部門）を受賞いたしました。このほか、オーストラリアや日本で数多くのアワードを受賞しています。

https://koala.com/ja-jp/awards