【刺身、寿司、海鮮丼が半額！ハイボールは激安の99円】 京急蒲田あすとウィズの『大庄水産』で衝撃の2日間！12/10(水)から12/11(木)まで限定

株式会社大庄

浜焼き海鮮居酒屋『大庄水産』京急蒲田あすとウィズ店（運営：株式会社大庄）は、2025年12月10日（水）より12月11日（木）までの2日間限定で、日頃のご愛顧に感謝を込め、ディナータイム限定で刺身盛り合わせと寿司を、ランチタイム限定で海鮮丼を半額とする名物“半額”大漁祭りを実施します。豊洲仲卸直送の鮮魚を使った刺身盛り合わせ「12点盛り」は、通常1人前2,480円を半額の1,240円、同「10点盛り」は通常1人前1,980円を990円、「8点盛り」は通常1人前1,280円を640円にて。寿司は、「ぶっかけ寿司こぼれ盛り」が通常1,980円を半額の990円、「寿司盛り合わせ8貫」は通常1,480円を740円で提供します。海鮮丼の「ぶつ切り刺身まかない丼」は、通常1,280円のところ半額の640円と超特価です。

また、期間中はずっと、ディナータイム限定で「ほろ酔いハイボール」通常390円が何杯飲んでも1杯99円。このお得な機会に、『大庄水産』京急蒲田あすとウィズ店にて、豪快な海鮮料理を存分に楽しんでください。

※表示価格はすべて税込です

【名物“半額”大漁祭り イベント概要】

【実施店舗】『大庄水産』京急蒲田あすとウィズ店 限定

（東京都大田区蒲田4丁目10-14 あすとウィズ3階）

【実施期間】2025年12月10日（水）～12月11日（木）の2日間限定

【実施概要】

＜ディナータイム限定＞

・刺身盛り合わせ「12点盛り」通常1人前2,480円を半額の1,240円で提供

・刺身盛り合わせ「10点盛り」通常1人前1,980円を半額の990円で提供

・刺身盛り合わせ「8点盛り」通常1人前1,280円を半額の640円で提供

※刺身盛り合わせの注文は2人前からです

・「ぶっかけ寿司こぼれ盛り」通常1,980円を半額の990円で提供

・「寿司盛り合わせ8貫」通常1,480円を半額の740円で提供

＜ランチタイム限定＞

・「ぶつ切り刺身まかない丼」通常1,280円を半額の640円で提供

さらに、イベント期間中は、ディナータイム限定で「ほろ酔いハイボール一丁目」通常390円を何杯飲んでも1杯99円で提供します。

新鮮な海の幸を豪快に楽しむなら『大庄水産』

刺盛り「12点盛り」（通常1人前2,480円→半額1人前1,240円） ※写真は3人前名物「ぶっかけ寿司こぼれ盛り」（通常1,980円→半額990円）「寿司盛り合わせ8貫」（通常1,480円→半額740円）

『大庄水産』は、全国の漁港から届く新鮮な魚介を、豪快かつコスパよく楽しめる海鮮浜焼き居酒屋です。市場や漁港さながらの活気あふれる店内で、海の幸を心ゆくまで堪能できます。看板メニューは、水槽から取り出したばかりの「活 帆立貝」（１個780円）や「活 はまぐり」（２個750円）といった活貝やカニ、エビなどを卓上で焼く「浜焼き」。目の前でぐつぐつと焼き上げるライブ感は格別です。磯の香ばしさと濃厚な旨味が五感を刺激します。

さらに、『大庄水産』の豪快さを象徴するのが「刺身盛り合わせ」。グループ会社である豊洲市場の老舗仲卸「米川水産」から、仕入れたその日に直送される鮮魚を、板前がその場で威勢よく捌き、豪快に盛り付けて提供します。鮮度と迫力が魅力の一品です。

大人気の寿司は、「ぶっかけ寿司こぼれ盛り」（通常1,980円→半額990円）。その名の通り、細巻２本の上に、マグロ、ブリ、サーモン、ネギトロ、カニマヨ、イクラをたっぷりとぶっかけた贅沢な一皿です。また、板前仕込みの本格握り寿司は、「寿司盛り合わせ８貫」（通常1,480円→半額740円）や「サーモン三昧」（８貫1,280円）などをリーズナブルに取り揃えます。

ランチメニューも男前のボリューム！

「ぶつ切り刺身まかない丼」（通常1,280円→半額640円）「水産大漁刺身定食」（通常1,980円）「日替り煮魚定食」（通常1,200円）

ランチタイムも、海鮮居酒屋らしいボリューム満点、食べ応えバツグンの男前メニューが勢ぞろい。マグロなどのゴロゴロぶつ切り刺身を酢飯の上に豪快にのせた「ぶつ切り刺身まかない丼」（通常1,280円→半額640円）や、鮮魚の刺身8種に塩辛がついた1日10食限定の「水産大漁刺身定食」（通常1,980円）。マグロぶつが付いた日替わりの煮魚、焼き魚定食（通常 各1,200円）といった、コストパフォーマンス抜群のメニューを揃えています。

『大庄水産』京急蒲田あすとウィズ店 店舗概要

◆店舗名：浜焼き海鮮居酒屋『大庄水産』 京急蒲田あすとウィズ店

◆所在地：東京都大田区蒲田4丁目10-14 あすとウィズ3階

＜Google Map＞https://maps.app.goo.gl/T4g9BdEzUfH9wEBm7

◆電話：03-6428-6301

◆WEB予約：https://yoyaku.toreta.in/daisyo-1868/#/

◆営業時間：11:30～23:00

（ランチタイム：11:30～15:00迄）

◆客席数：101席

浜焼き海鮮居酒屋『大庄水産』の魅力を動画で紹介！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JT471WSSmmM ]