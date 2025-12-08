「プリンス ワイキキ」でクリスマス！ 充実したホリデーシーズン　イベントが続々開催！

Prince Resorts Hawaii, Inc.

プリンスリゾーツハワイインク【本社：米国ハワイ州ホノルル市郡、社長 山根茂樹】が運営する「プリンス ワイキキ」のホリデーシーズンが始まりました。


　華やかなカクテルを片手に、ホーリー ジョリー ワイキキ トロリーでホノルル シティ ライツのきらめきを楽しみ、ホリデー マーケットプレイスでハワイならではのギフトを見つけましょう。


さらに、スターゲイザーズ　オブ　ハワイで星空観測を楽しみ、ロビーのホリデー パフォーマンスや心弾むキャロルで、季節の喜びを満喫できます。プリンス ワイキキで忘れられないホリデーの思い出を。




「ホリデーセール」　

ホリデーシーズン中、特別プライスで販売いたします


・通常料金より20％オフ


　　※すべての客室で適用


　　※SPGR会員なら最大30%オフ


・リゾートチャージ半額（SPGR会員対象） ・予約期間：2025年12月8日～2025年12月28日 ・旅行期間：2025年12月8日～2026年12月23日


※予約・詳細はHP参照


https://jp.princewaikiki.com/　








「ホーリー ジョリー　ワイキキ トロリー」　

ホーリー ジョリー ワイキキ トロリーに乗って、ホリデーライトの輝きと華やかな雰囲気を満喫できます。



１１月３０日 - １２月２５日


6:00PM、7:00PM、8:00PM


（※金曜日は8:30PM）に毎時出発いたします。








「スピリッツ オブ ザ シーズン」　

プリンス ワイキキは、ハワイ屈指のミクソロジストたちと提携し、100 Sails Restaurant & Bar と Hinana Bar にて特別なホリデーメニューをご用意しました。季節限定で創作されたホリデーカクテルを、ホリデーシーズンにピッタリの一品とともにぜひご堪能ください。


11月28日～12月28日
ハッピーアワー｜毎日4:30 PM - 6:30 PM
月曜日～水曜日　4:30 PM - 9:00 PM
木曜日～日曜日　4:30 PM - 9:30 PM








「トワズ ザ ライト　ビフォア　 クリスマス オン アイス」　

プリンス ワイキキはコンベンションセンターで行われる『トワズ ザ ライト ビフォア クリスマス オン アイス』のオフィシャルスポンサーです。


幻想的なホリデーライトショーを散策したり、アイススケートリンクを楽しんだり、ホリデー映画館、サンタへの手紙ステーション、ホリデーマーケット、さらに限定日にはサンタとの記念撮影も体験できます。


プリンス ワイキキのご宿泊のお客様は、特別なご優待をご利用いただけます。


ハワイ コンベンションセンター


開催期間：2025年12月4日～2026年1月4日


10:00 AM - 7:00 PM








オーナメント　
「ホリデー ワークショップ」　

今年のホリデーは、プリンス ワイキキで特別な体験をプレゼントしませんか？地元アーティストによるホリデーワークショップでは、リースやオーナメントなど、ハワイのスピリットを感じるオリジナル作品を手づくりできます。南国のやさしい風とともに、世界にひとつだけの思い出を。






ポリマークレイオーナメントワークショップ

リース工房


「ホリデースペシャル　宿泊パッケージ」　

ホリデーイベントをご宿泊パッケージに組み込んだ期間限定ホリデー宿泊パッケージ



■ホーリー ジョリー ワイキキ トロリー乗車 2名様


■トワズ ザ ライト ビフォア クリスマス オン アイス VIPパッケージ 2名様


■ホリデー限定 “スピリッツ オブ ザ シーズン” メニューに使える ＄50分のお食事クレジット


ご予約期間：2025年11月17日～12月24日


ご旅行期間：2025年12月4日～12月25日






【ホテル概要】


プリンス ワイキキ　　Prince Waikiki


100 Holomoana St. Honolulu, Hawaii 96815


TEL：808-956-1111　FAX：808-946-0811


日本国内電話予約：0120-00-8686（無料電話通話）


Prince Waikiki Japanese Website: http://jp.princewaikiki.com/



【プリンス ワイキキの日本語公式SNS】


＜Instagram＞


プリンス ワイキキの日本語公式インスタグラム(@princewaikikijp)はホテルの魅力だけではなく、


オアフ島の魅力、新しい情報などをご紹介しています。是非、フォローしてハワイ気分・プリンス ワイキキ気分を味わってください。



URL：https://www.instagram.com/princewaikikijp



＜LINE＞


お得なキャンペーン情報や最新宿泊プランのご案内、さらにハワイの最新ニュースや人気のショップ、


観光スポットなどのハワイ情報をお届け予定です。お友だち追加をして、ハワイからのお得で嬉しい情報をお受け取りください。



URL：https://page.line.me/princewaikiki



■プリンスリゾーツハワイインクについて


株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドが管理するプリンス　リゾーツ　ハワイ　インクは、ハワイ州のオアフ島とハワイ島で3つのホテル、3つのゴルフ場を運営。



【オアフ島】


プリンス ワイキキ　：　 1990年にオープンし、2017年に全面リニューアルをしたハワイ・オアフ島にある、全室オーシャンビューのホテル。ホテルに滞在しながら目の前に広がるハワイの青い海を堪能できます。オアフ島の中心に位置し、ワイキキビーチ、アラモアナビーチパークまでは歩いてすぐ。徒歩5分の距離には、ハワイ最大のショッピングセンター「アラモアナセンター」がありハワイを訪れる方にとっては便利なロケーション。


https://jp.princewaikiki.com/　



ハワイ プリンス ゴルフ クラブ　：　オアフ島の西、エバ平原に位置する、109万平方メートルの広大な敷地にあるオアフ島屈指の美しいゴルフコース。


https://jp.princewaikiki.com/golf/　



【ハワイ島】


ウェスティン ハプナ ビーチ リゾート　：　青い海と白い砂。北米でも有名な美しいハプナビーチが、ホテルの目の前に広がるホテル。2018年ロビー、客室、レストランといったホテル施設の全面的な改装を実施。


https://www.westinhapunabeach.jp/　



ハプナ ゴルフコース　：　海岸線から海上約200mもの起伏ある自然の地形に沿って作られている、アーノルド・パーマー／エド・シェーイ設計の18ホール・チャンピオンシップコース。


https://www.westinhapunabeach.jp/golf/　



マウナ ケア ビーチ ホテル　：　1965年にローレンス S. ロックフェラー氏が開発したハワイ島で初めての総合リゾートで、ハワイ島の美しい自然に溶け込む意匠をこらした建築、館内に点在するハワイ、東南アジア、太平洋の島々の美術品、約60年の歴史で培われたサービスにより多くのリピーターに愛されてきました。　開業60周年に向けて大規模リニューアルを実施中（2025年内に全ての施設改装を完了予定）


https://jp.maunakeabeachhotel.com/



マウナケア ゴルフコース　：　1964年からその景観とデザイン水準の高さで広く評価され、ハワイで最も美しく人気のあるコースのひとつとして地位を不動のものにして来た。ロバート・トレント・ジョーンズ・シニア氏の設計したこの名高いゴルフコースは、最近息子のリース・ジョーンズ氏によって装いも新たにリオープンされ、熱心なゴルファーの方々やマウナ ケア ビーチ ホテルのお客さまに楽しまれている。開業60周年に向けて、マウナ ケア ビーチ ホテル同様にゴルフコースもリニューアル実施中（2025年春開業予定）


https://jp.maunakeabeachhotel.com/golf/index.htm　