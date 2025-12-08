次世代タレント発掘雑誌「BLOOMOON」で初のVTuberモデル特集！『V Collection × 雑誌BLOOMOON』掲載イベントのエントリー開始！

株式会社CHET Group

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池祐輔）は、株式会社L-Produce（本社：大阪市中央区、代表取締役：小谷有輝、以下L-Produce）が「隠れた才能に光を灯す。」をコンセプトに誕生した、次世代タレント発掘雑誌「BLOOMOON」における掲載権のチャンスを懸けたオーディションイベントを開催することを発表しました。

▼応募・イベントの詳細はこちら

https://arts.chet.com/ad/bloomoon

【イベント概要】

「隠れた才能に光を灯す。」をコンセプトに誕生した、次世代タレント発掘

雑誌「BLOOMOON」と「VCollection」がコラボイベントを開催！

入賞者は、「BLOOMOON」初のバーチャル活動者特集ページに登場していただきます！

さらに、ランキング上位の方は、来年2月に開催する総合エンターテイメントショー「THE RUNWAY OSAKA」で放映されるVコレCM動画に出演決定！

【スケジュール】

応募期間：2025年12月8日（月）～2025年12月21日（日）

審査期間：2025年12月24日（水）～2025年12月28日（日）

結果発表：2025年12月31日（水）予定

審査方法：投票審査

【参加対象者】

・立ち絵イラストを持っている方

・YouTubeや各種配信アプリ、SNSなどで活動されている方

※活動実績、キービジュアル、アイコン等の提出物に基づく審査を実施する場合がございます。

▼応募・イベントの詳細はこちら

https://arts.chet.com/ad/bloomoon

【イベント特典】

■雑誌BLOOMOONに掲載！

初のバーチャル特集ページで、あなたを紹介します！

読者の方々にアピールするチャンス！

▼雑誌BLOOMOONとは

雑誌BLOOMOONは、「隠れた才能に、光を灯す。」をコンセプトに誕生した、次世代タレント発掘メディアです。 まだ広く知られていない“原石”のようなマイクロインフルエンサーや新進気鋭のモデルたちにフォーカスし、彼らが持つ静かで強い魅力を引き出すことを目的としています。

月のように静かに輝く才能が、自分らしい咲き方を見つけられるように。--。 そんな想いを込めて、BLOOMOONは誌面を通じて次世代のスターが一歩踏み出す瞬間をプロデュースしています。

公式サイト：https://bloomoon-magazine.com/

■VコレCM動画に出演！

2025年2月に開催予定の「THE RUNWAY OSAKA」で放映されるCM動画に出演します！

▼THE RUNWAY OSAKAとは

『新しい自分への扉を開く。』をコンセプトに

固定概念に囚われず、人それぞれが持つ個性に焦点を当てた新時代のエンタメファッションショーです。

価値観が変化し、多様化していくこの時代に、ルックスやスタイルに縛られることなく、一人ひとりが持つ“個性”が最も輝けるステージをご提供します。

「本当の自分」に鍵をかけていたあなたも、

その扉を開いて、一歩踏み出してみませんか？

THE RUNWAYが、あなたの“本当の魅力”に出会うきっかけになりますように。

▼応募・イベントの詳細はこちら

https://arts.chet.com/ad/bloomoon

・V Collection（Vコレ）とは？

VTuber、Vライバー、ボカロ、ネットクリエイターなど形式にとらわれない新しいアーティストバーチャルコレクションです。

誰でもチャンスがあり、実力で夢やチャンスを掴める機会の提供を目指したこれまでにないクランです。

公式X：https://x.com/V_Collection_A

・V Collectionを運営するCHET Marketingとは

CHET Groupが、その他グループ会社と連携しながら音楽、アニメ、ゲーム、画像、映像といった様々なコンテンツを市場に提供するために設立。アーティストのサポートや、音楽配信、グッズ販売、イベント、メディア出演などの機会を提供しています。

■Wanted

CHET Creator

一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。

様々なアーティストコラボレーションをご提供します！

募集クリエイター

・楽曲クリエイター

・イラストレーター

・映像クリエイター

・シンガー

・ボカロP

・YouTubeクリエイター

・TikTokクリエイター

・インフルエンサー

応募はこちらから↓

https://line.me/R/ti/p/@858ulobv

＜会社概要＞

会社名：株式会社CHET Group

代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立：2020年5月

URL：https://chet.com

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

＜本資料に関するお問合せ先＞

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL：pr@chet.co.jp