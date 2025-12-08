国内最大級の不動産情報流通プラットフォーム「ATBB」売主側の不動産会社と買取会社をつなぐ新サービス「買取会社を探す」の提供を開始

アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、不動産情報流通プラットフォーム「ATBB（不動産業務総合支援サイト）」（以下、ATBB）において、新サービス「買取会社を探す」の提供を開始いたしました。本サービスにより、売主側の不動産会社（以下、元付会社）と買取事業を行っている不動産会社（以下、買取会社）の早期マッチングを図り、売買物件の流通活性化を促進してまいります。

【「買取会社を探す」提供の背景】

近年の住宅価格の高騰を受け、不動産業界では中古の住宅を購入してリノベーションなどをし、販売する買取再販市場が拡大しています。買取会社はより好条件の物件情報を求めて、日ごろから元付会社に営業を行ったり、不動産ポータルサイトなどで情報収集をしたりしています。

一方、売り物件を取り扱う元付会社にとって、買取会社は専門事業者のため安心して早く確実に取引ができるというメリットがあります。そこでアットホームは、全国62,000店以上の加盟店ネットワークを活用し、売り買い両サイドのビジネスチャンスを最大化させる「買取会社を探す」サービスの提供に至りました。

【「買取会社を探す」概要】

「買取会社を探す」では、買取会社が自社の得意な買取条件（種目やエリアなど）を「買取会社を探す」ページに掲載します。買取の希望を元付会社に効率良く情報発信できるため、物件の早期獲得につながるだけでなく、より広いエリアからの相談を受けることが可能になります。

一方、元付会社は「買取会社を探す」ページから、取り扱う物件に興味を持ちそうな買取会社を探すことができます。本サービスを利用することで取引先を拡大し、早期売却につながるため、売主からの信頼獲得に寄与します。

【取引の流れ】