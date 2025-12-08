岡山県産ひのき間伐材を活用！ライフスタイルの変化に合わせて組み替えられるパレットベッドが誕生

株式会社dinos

株式会社dinos（本社：東京都中野区、代表取締役社長：加藤 浩輔）は、岡山県産の高品質なひのき間伐材を使用した国産のパレットベッドを、12月8日（月）より『ディノスオンラインショップ』で発売します。2026年1月6日（火）には、本製品を掲載したカタログ『dinos』の配布を開始いたします。

■製品の主な特長

・岡山県産ひのき「美作（みまさか）材」の間伐材を使用した国内家具メーカー製造の国産品。無塗装で仕上げることで、ひのき天然木本来の優れた吸湿性を保持

・約700kgの耐荷重試験をクリア。きしみ・たわみが出にくい、だれもが安心して使える高い耐久性を実現

・組み立て不要、パレットを並べるだけの簡単設置。シングルからキングサイズまで、ライフスタイルの変化に合わせた自由なカスタマイズが可能

・岡山県産ひのき間伐材を活用することで生産地の産業活性化に寄与し、かつ森林の環境保全にも配慮したサステナブル製品

■岡山県産ひのき天然木を100％使用

このたび発売するパレットベッドは、美しい色艶と木目が特長の岡山県産ひのき「美作材」を100％使用し、国内家具メーカー製造による“国産品質”が特長の製品です。目の詰まった頑丈な木材を使用することで約700kgの耐荷重試験をクリアし、きしみやたわみが出にくい高い強度を実現。角に丸みをつけた面取り加工を施しており、小さなお子さまがいるご家庭でも安心して設置いただけます。

また、無垢材を無塗装で仕上げることにより、ひのきが持つ高い吸湿性を保持。パレットをすのこ形状にすることで通気性を確保し、高温多湿な気候においても快適な睡眠環境を保ちます。マットレスはもちろん、敷布団も直接置いて使用できます。

■パレット式だから、自由な組み合わせが可能

1枚あたり縦横幅50cm・高さ10cmのパレットを並べて設置することで、空間やライフスタイルの変化に合わせた自由なカスタマイズが可能です。パレット8枚でシングルサイズ、12枚でダブル・セミダブルサイズ、16枚でクイーン・キングサイズ相当と、家族構成やライフスタイルの変化に合わせて柔軟にサイズを拡張・変更することができます。パレット同士は連結不要。置くだけの簡単設置で、組み立ての手間を省きました。組み立て作業が苦手な方でも安心して使用いただけます。

■地域産業と森林環境に寄与するサステナブルな取り組み

近年、持続可能な社会への関心が高まる中、当社では国産の材料を使い、環境に配慮したサステナブルな製品づくりを通じて、上質かつ魅力ある価値を提供したいとの思いを抱いてまいりました。このたび発売する製品においては、岡山県産ひのきを使用することで、生産地の産業の活性化に貢献するだけでなく、間伐材の活用によって森林の健全な成長を促し、土砂崩れなどの災害リスクを低減します。また、お客さまに長く安心してお使いいただけるよう、国内家具メーカーで生産することで、品質にも徹底してこだわりました。当社におきましては、単なる製品づくりに留まらず、森林環境と地域社会の未来を見据えた取り組みを今後も継続してまいります。

■商品販売概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3084/table/1644_1_21de8a36fe368817414b4ec7a186543f.jpg?v=202512080157 ]

■『ディノスオンラインショップ』 製品ページ

URL：https://www.dinos.co.jp/p/1290501080/

【dinosについて】

株式会社dinosは、1971年創業のフジ・メディア・ホールディングス傘下の総合通販企業です。テレビショッピング、カタログ通販、オンラインショップを主軸に多角的なメディアで事業を展開。ファッション、家具・インテリア、美容健康、食品など、厳選した多彩な商品を取りそろえ新しい価値を提供し続けています。総合通販事業の他にも、リテンションマーケティング事業、フラワーネット事業、催事・店舗事業を手掛けています。ブランドメッセージ「わたしの『好き』、みつけた。」を掲げ、日々のくらしに寄り添うライフスタイル提案を通じて、上質で豊かなくらしをサポートいたします。

◆コーポレートサイト https://dinos-corp.co.jp/

◆オンラインショッピングサイト https://dinos.co.jp/

※ 記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。掲載されている情報は、 発表日現在の情報です。

最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。