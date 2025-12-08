スポーツテック領域に特化、Crewwと東京都が連携するスタートアップスタジオ『THE DOJO － TOKYO SPORTS TECH STUDIO』にて第1期の公募を開始！

Creww株式会社

Creww株式会社（代表取締役：伊地知 天、以下「Creww（クルー）」）は、東京都が実施する「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業（TOKYO SUTEAM）」において、令和7年度の協定事業者としてスポーツ特化型のスタートアップスタジオ『THE DOJO － TOKYO SPORTS TECH STUDIO』（以下、本プログラム）を2025年12月8日より開始します。

『THE DOJO － TOKYO SPORTS TECH STUDIO』とは

Crewwが東京都と連携し展開する、スポーツテック領域に特化した分野特化型スタートアップスタジオ*です。

東京都には数多くのプロスポーツチームやスポーツに関連する企業が拠点を置き、他都市にはないスポーツ関連のリソースが多く集積しています。これらの魅力あるリソースをフル活用し、「スポーツテック・東京」という新たなポジショニングを確立し、国内外への波及につなげます。

本プログラムでは、Crewwが持つ豊富なスポーツ領域のアセットを活用し、仮説検証・実証・社会実装といったスタートアップの事業創出プロセスにおいて集中的に支援してまいります。

*スタートアップスタジオとは、主に創業前の個人を対象として、映画スタジオのように複数のスタートアップを同時に創出し続ける環境・事業体です。

本プログラムが提供する支援

１.定期メンタリング

事務局による定期メンタリングをはじめ、豊富なネットワークを活用した専門家相談など、メンタリングサポートを提供します。

２.スポーツ×専門人材による業界に関するインプット

スポーツ×専門人材から直接、業界に関するインプット機会を提供します。

３.協業先・実証フィールド支援

弊社のネットワークをフルに活用し、事業成長に繋がるビジネスマッチングを積極的に実施し、協業先と実現可能性の高い事業化を後押しします。

４.実証実験費用支援

採択された起業家/スタートアップの皆様に、最初の一歩となる実証実験の費用を最大100万円提供します。

プログラムスケジュール（予定）

2025/12/8：エントリー開始、起業家説明会

2026/1/12：エントリー締切

2026/1/15：書類審査結果通知

2026/1/22：プレゼン審査（オンライン）

2026/1/30：採択結果通知

2026/2/16～2026/3/13：全3回のスポーツマーケティングに関するインプット講義

2026/3/23：仮説検証/メンタリング

2026/5/15（予定）：マッチングイベント

2026/5/18～：実証実験開始

本プログラムの対象者

【対象者】

スポーツ×テクノロジー領域等で事業を構想・展開する起業家/スタートアップ

【応募条件】

・東京都内に本社を有する、または期間中に東京都内で法人設立を予定していること

・東京都内に本社を有する、または将来的に東京都内に活動拠点を設置する意思を有していること

・プログラム期間中（2026年2月～6月）に継続的にコミットできること

・スポーツ分野で起業後3年以内、エクイティによる資金未調達かつPMFを達成していないスタートアップ企業

・第二創業として、スポーツ領域での新ビジネスの立ち上げを検討している経営者、経営幹部

【採択予定数】

5社

応募方法

下記募集ページよりエントリーください。

URL：https://spot.creww.me/the-dojo-2026

※エントリー締切：2026年1月12日（月・祝）23:59

本プログラムのメンター・アドバイザーからのコメント

Sports Strategy株式会社 代表取締役 正海 智大 氏

「スポーツとテクノロジーが交わる領域には、まだ発掘されていない価値が多く存在します。本プログラムを通じて、現場のリアルとテクノロジーの可能性を結びつけ、実装まで伴走することに全力で取り組みたいと考えています。スタートアップの挑戦が、東京のスポーツ産業を次のステージへ押し上げる原動力になると信じています。共に新しい価値を創り出せることを楽しみにしています。」

Splat Inc. Account Manager 横井 良昭 氏

「スポーツテック・東京」という新たな価値を創出しようとする本プログラムのビジョンには、非常に大きな可能性を感じています。これまでスポーツ分野でご一緒してきた皆さまと培ってきた経験やネットワークを活かし、起業家の皆さまが仮説検証から実証、そして社会実装へと進んでいく各ステージで、少しでもお力になれればと考えています。

本プログラムから多くの優れた起業家やスタートアップが生まれ、東京発のスポーツ×テクノロジーの新たな潮流が広がっていくことを心から期待しています。そして、その挑戦のプロセスの中で、私自身も学び続け、皆さまと共に成長していきたいと思います。」

Creww株式会社の概要

Creww株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 5階

代表者：代表取締役 伊地知 天（いじち そらと）

創 業：2012年8月13日

資本金：10億8,455万円（資本剰余金含む）

主な事業内容：国内最大級のオープンイノベーションプラットフォームの運営。スタートアップコミュニティの運営。

URL：https://creww.in/



Creww株式会社は「大挑戦時代をつくる。」をビジョンに掲げ、スタートアップ、起業家、事業会社、個人を問わず、挑戦したいすべての人のトータルサポート企業として、それぞれのニーズにマッチした様々なサービスを提供しています。

2012年の創業以来、550回以上の企業・自治体とスタートアップによるオープンイノベーションプログラムの開催、約1,600件の協業を実現し、国内最大級の実績を有しています。運営するオープンイノベーションプラットフォームには約9,000社のスタートアップが登録しています。

現在は日本国内のみならずアジアのスタートアップエコシステムの発展に寄与すべく、韓国や台湾をはじめグローバルなオープンイノベーション創出を促進しています。