「転スラ」原作小説完結記念プロジェクト、講談社のコミックス版リムルも首都圏を中心に展開中！

株式会社講談社プロジェクト共通デザイン

原作小説『転生したらスライムだった件』（マイクロマガジン社刊）がこの11月29日(土)をもってフィナーレを迎え最終第23巻が発売されました。

完結を記念し、小説版を刊行しているマイクロマガジン社、コミックスや児童書籍など多数ジャンルを刊行している講談社、アニメを制作しているバンダイナムコフィルムワークスが合同で広告を展開。交通広告や屋外広告、アニメイトなどたくさんのお祝い広告を掲出しています。

交通広告

●車体広告+中づり貸切(JR京浜東北線・根岸線/1編成)＜12/7～1/3＞

※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※運行期間中であっても運休となる場合がございます。

※最終日は撤去作業を行うため、運行を行わない場合がございます。

※広告をご覧の際は安全確認のうえ、周囲の方へのご配慮をお願いいたします。

●駅貼りポスター＜12/8～12/21＞

・JR大宮駅(改札外東口 北方面)

・JR上野駅(中央改札内)

・JR秋葉原駅(中央・総武6番線ホーム付近)

・JR東京駅(改札外北地下自由通路)

・JR有楽町駅(銀座口改札内)

・JR新橋駅(南改札内)

・JR浜松町駅(北口改札内)

・JR品川駅(中央改札内通路)

・JR大井町駅(中央口改札内)

●サインボード＜12/6～12/26＞

・JR秋葉原駅(改札内エスカレーターおでこ)

※ホームドアシートも順次掲出予定

※駅、及び駅係員への問合せはご遠慮ください。

屋外広告

●AKIHABARA WALL JACK＜12/7～12/20＞

秋葉原駅電気街口

●16面ビルボード＜12/1～12/14＞

大阪府道頓堀

※ほかにも各地のビジョンでPV放映中

アニメイト

●池袋本店

店頭ロゴ、屋外ビジョン ほか

●梅田

ステージはん特別展示 ほか

※ほかにも原作小説完結記念フェアも同時開催

記念PV

これまでの軌跡を表現したPVがX、YouTubeで公開中！

https://youtu.be/NxFw8uisy3E

X公式アカウントから情報配信中！

「#転スラ原作小説完結記念プロジェクト」をつけてXなどでお祝いコメントを寄せてくださいね！

漫画担当・川上泰樹より描き下ろしのお祝いコメントが到着！

コミックスで漫画を担当している川上泰樹先生による描き下ろしイラスト＆コメントも各広告でも展開中です！

シリーズ累計5600万部ぜ～んぶ並べたら東京から紋別まで来た件

「転スラ」は本編の小説、コミックスのほかにスピンオフもたくさん刊行されています。すべて合わせると約5600万部に到達！もし本をずらりと並べたら、なんと東京から北海道・紋別市まで届く距離になることがわかりました。

Xではシリウス編集部・転スラ担当Mが紋別市を訪れ、地元の書店を訪れるプチ訪問記を掲載しています。

講談社の『転生したらスライムだった件』

作者の伏瀬がWEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載していたWEB小説「転生したらスライムだった件」をベースにメディアミックスを行っている『転生したらスライムだった件』。略称・転スラ。講談社からはコミックスのほか子ども向けにも刊行されています。

●コミックス

転生したらスライムだった件

https://pocket.shonenmagazine.com/title/00380/episode/185457

転スラ日記 転生したらスライムだった件

https://pocket.shonenmagazine.com/title/00740/episode/246480

転生したらスライムだった件 異聞 ～魔国暮らしのトリニティ～

https://pocket.shonenmagazine.com/title/00880/episode/275651

転生したらスライムだった件クレイマンREVENGE

https://pocket.shonenmagazine.com/title/01775/episode/345505

転生したらスライムだった件美食伝 ～ペコとリムルの料理手帖～

https://pocket.shonenmagazine.com/title/02186/episode/375025

転生したらスライムだった件 番外編 ～とある休暇の過ごし方～

https://pocket.shonenmagazine.com/title/02263/episode/381035

●児童書

転生したらスライムだった件 リーダーシップはスライムに学べ 多様な人材を活かしてチームで成果を出す最強のマネジメント術

https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000416760

「転生したらスライムだった件」で学ぶことわざ１００

https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000404893

「転生したらスライムだった件」で学ぶ四字熟語１００

https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000404896

他にもコミックスのスピンオフ作品が多数！ 児童書やその他のジャンルからも多く展開されていますので、ぜひあわせてご注目ください。

コミックス『転生したらスライムだった件（３０）』好評発売中！

『転生したらスライムだった件（３０）』

ISBN：9784065410561

定価：792円（本体720円）

https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000418924

※『朗読ＣＤ付き 転生したらスライムだった件（３０） 特装版』も発売中！