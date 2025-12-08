マガジンハウス、福祉発プロダクトに出会うスペシャルイベント「せせせ日曜市」を開催！～ 世田谷区×福祉をたずねるクリエイティブマガジン〈こここ〉の共同プロジェクト～

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（以下マガジンハウス、本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、2025年12月14日に開催される「せせせ日曜市～トーク・ラジオ・マルシェ！世田谷福祉発プロダクトに出会う1DAYイベント～」（以下、「せせせ日曜市」）の企画・運営を担当しています。

本企画は、世田谷区（東京都）とマガジンハウスのウェブメディア〈こここ〉の共同プロジェクト「せせせ」の一環。「世田谷・福祉生まれのモノゴトを届ける」をコンセプトに、世田谷区内の障害者福祉施設でつくられたユニークなプロダクトを販売するほか、クリエイティブの第一線で活躍するゲストを招いたトーク、ラジオ、情報ブース、展示を展開します。ぜひお越しください。

また「せせせ日曜市」に先駆け、12月5日よりイベント会場であるHOME/WORK VILLAGE内にてプロジェクトをご紹介するパネル展「〈せせせ〉展」も開催します。合わせてお楽しみください。

■ 開催概要

・イベント名：せせせ日曜市～トーク・ラジオ・マルシェ！世田谷福祉発プロダクトに出会う1DAYイベント～

・日時：2025年12月14日（日）13:00～17:00

・会場：HOME/WORK VILLAGE 体育館（東京都世田谷区池尻２丁目４－５）

・入場料：無料

事前予約：不要

※せせせトークのみ、前方席での視聴を希望される場合は事前予約制

・イベントURL：https://co-coco.jp/series/lab_sesese/sesesenichiyouichi20251214/

・主催：世田谷区（経済産業部 経済課 工業・建設業・雇用促進課／障害福祉部 障害者地域生活課）

・企画・制作：株式会社マガジンハウス〈こここ〉

・協力：公益財団法人世田谷区産業振興公社、HOME/WORK VILLAGE、方方株式会社、株式会社散歩社

■ 12月14日、せせせ日曜市で体験できること

１．マルシェ＋スタンプラリー（13:00～17:00 ※商品売り切れ次第終了）商品イメージ

世田谷区内の福祉施設でつくられているプロダクトが多数集まるマーケット。「せせせマルシェ」では、クッキーやパウンドケーキ、手づくりのポップコーンなどの美味しいおやつから、洗剤いらずで環境にやさしい織り雑巾、毎日の暮らしに寄り添う石鹸などの日用品、さらにTシャツやサシェなどの布製品まで、個性豊かなアイテムを多数取り揃えています。また、当日は、〈千歳台福祉園〉による“似顔絵ワークショップ”も開催。

出店する10施設の中から、お好きな3つのブースでお買い物をすると参加できる「スタンプラリー」を開催。3つのスタンプがそろったら、同会場内の〈せせせブース〉にお持ちください。先着でプレゼントを進呈します。プレゼントは、マルシェ会場で使える当日限定クーポンのほか、〈世田谷福祉作業所〉が三宿にて運営するカフェ〈しあわ世のもりあわせ〉や、〈パイ焼き茶房〉が運営するカフェ〈ガーデンカフェときそら〉で利用できる割引クーポンもご用意しています。

【参加施設】

Factory藍 ＆ Felice Di AI、千歳台福祉園、しあわ世のもりあわせ (世田谷福祉作業所)、喜多見夢工房、就労支援施設ゆに、世田谷区立奥沢福祉園、玉川福祉作業所

世田谷区立給田福祉園、わくわく祖師谷、ガーデンカフェときそら (パイ焼き窯)

2. スペシャルゲストトーク（15:00～16:00）

福祉のものづくりの魅力、福祉と地域・他分野とのコラボレーションの可能性を紐解きます。

当日参加：可能

※前方席は、事前予約制です。ご予約はこちら(https://sesesetalk2025.peatix.com/)から

【トークゲスト】

株式会社中川政七商店 商品企画開発課 ディレクター

羽田えりな（はねだ・えりな）さん

2009年中川政七商店に新卒入社。お正月飾りや、雛人形・兜飾りといった節句飾り等、季節のお飾りのデザイン・ディレクションを主に担当する。古くから日本に伝わるお飾りの由来や意味に深く興味を持ち、仕事を通して学んだそれらを次世代に伝えていきたいという思いから、中川政七商店 初の絵本「きせつのしつらいえほん」の企画・執筆にも携わる。趣味は郷土玩具蒐集。自宅には多数の蒐集品を保管している。1番のお気に入りは長野県の「そば食い猿」。

アートディレクター・グラフィックデザイナー

いすたえこさん

アートディレクター・グラフィックデザイナー。広告、装丁、ブランディング、WEB、空間ディレクションなどのアートディレクションを手掛ける。期間限定ショップ「フィジカルテンポ」「POVストア」を各地で企画・運営。□□□「CD」のアートディレクションでTDC RGB賞受賞。アクセシビリティに特化したオンライン上の劇場「THEATRE for ALL」GOOD DESIGN賞受賞。2023年から女子美術短期大学 非常勤講師を務める。2025年地域のコーヒーかすからキノコを栽培するFACTORYと、収穫したキノコを料理して提供するCAFEが一体となったKINOKO SOCIAL CLUBのOPENに携わる。

【聞き手】

こここ編集部 プロデューサー

及川卓也

1988年～2024年マガジンハウスにて主に編集者・メディアプロデューサーとして働く。anan編集長を経て、2012年ローカルネットワークマガジン＜コロカル＞創刊。2021年福祉をたずねるクリエイティブマガジン＜こここ＞創刊。2024年からは＜こここ＞ラボ・ディレクターとして福祉に関わるプロジェクトの活動を継続しつつ、栃木県益子町にある「starnet」を運営。人や地域の暮らし、生業、つながり、健やかなあり方などを考え、創造する場づくりのような活動を始めている。

3. ラジオ（13:15～13:45 / 14:15～14:45 / 16:15～16:45）

せせせマルシェに参加する各施設をお迎えし、日々の活動や一押しアイテム、プロダクトの裏側まで、ちょっとだけ“せせせ通”になれるお話をゆるやかにお届けします。会場内の体育館から生放送。買い物の合間にふらりと聞いたり、休憩しながら耳を傾けたり、思い思いにお楽しみください。

【聞き手】

中野頌子（なかの・しょうこ） / 〈せせせ〉広報担当

4. くつろぎ処＋超・幻聴妄想かるたプチかるた大会（13:00～17:00）

休憩用の机や椅子をご用意しています。また、せせせ参加施設〈ハーモニー〉が制作する「超・幻聴妄想かるた」（※）０で遊べるプチかるた大会も随時開催。気が向いたときにふらっと参加できます。買い物の合間に、のんびりお過ごしください。

※「超・幻聴妄想かるた」とは？

〈ハーモニー〉のメンバーが体験した“幻聴”や“妄想”を、かるたの句やイラストにしたためました。札のイラスト、箱の組立、梱包もメンバーが手がけています。

詳細はこちらから：https://sesese.theshop.jp/items/72105727

５．〈せせせ〉ブース（13:00～17:00）

世田谷区のまち歩きやイベント、世田谷フォントの紹介、福祉施設で募集していることなど、耳寄り情報を集めたブースです。

６．〈せせせ〉展（12月5日（金）～14日（日）11:00～19:00）

せせせプロジェクトや参加施設をご紹介するパネル展を「せせせ日曜市」開催に先駆け、ギャラリースペースで開催。

■ 会場へのアクセス

HOME/WORK VILLAGE- 会場名：HOME/WORK VILLAGE- 住所：東京都世田谷区池尻２丁目４－５［Google Map］(https://www.google.com/maps/place/HOME%2FWORK+VILLAGE/@35.6460901,139.6811673,18z/data=!3m2!4b1!5s0x6018f4a5f51091bb:0x3b86f7de3e3a0f5f!4m6!3m5!1s0x6018f5f15bd51d71:0xb56932b1e84c30!8m2!3d35.6460901!4d139.6811673!16s%2Fg%2F11m5xs5g9s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEwNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)- 交通アクセス：- - 電車：東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩10分 / 三軒茶屋駅 徒歩16分- - バス：三宿 徒歩4分

※一般駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください。 車いす使用者用駐車場（利用可能時間11:00-21:00）は1台分ございます。ご利用の際には3日前までに会場〈HOME/WORK VILLAGE〉宛にお電話（03-6450-8131 受付時間 11:00～19:00）にてご連絡ください。

HOME/WORK VILLAGE公式サイト：https://homeworkvillage.com/

■ ご来場時のお願い・注意事項

写真撮影について

会場内では、〈こここ〉編集部が広報目的での写真撮影をしています。撮影NGの方はスタッフにお声がけください。

プログラムについて

プログラムは変更になる可能性があります。変更・中止に関する情報は、イベントウェブページ(https://co-coco.jp/series/lab_sesese/sesesenichiyouichi20251214/)及び〈せせせ〉の公式SNSアカウント（Instagram）(https://www.instagram.com/sesese.project/)よりお知らせいたします。

■〈せせせプロジェクト〉について

世田谷区とマガジンハウス〈こここ〉による共同プロジェクト。「世田谷・福祉生まれのモノゴトを届けるプロジェクト」として2022年に始動し、世田谷区内の障害者福祉施設の活動をサポートしている。これまでにオンラインショップ構築のほか、施設職員向けセミナー＆ワークショップ、発信イベント、マルシェ、互助会的交流会などを企画・開催してきました。

URL：https://co-coco.jp/series/lab_sesese/

紹介記事：https://co-coco.jp/series/lab_sesese/administration_media/

■〈こここ〉について

「個と個で一緒にできること」を合言葉に掲げ、マガジンハウスが2021年4月に創刊したウェブマガジンです。福祉をたずねるクリエイティブマガジンとして、福祉発のユニークなプロジェクト、プロダクト、カルチャー情報から、現代社会を捉えるための思想や書評、対談まで幅広い情報をお届けしています。

URL：https://co-coco.jp/

■ 株式会社マガジンハウス 会社概要

商号： 株式会社 マガジンハウス

代表者：代表取締役社長 鉄尾周一

所在地：〒104-8003 東京都中央区銀座3-13-10

設立： 1945年

資本金： 9,000万円

事業内容： 雑誌・書籍の出版

URL：https://magazineworld.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社マガジンハウス

クロスメディア事業局〈こここラボ〉担当

E-mail：co-coco@magazine.co.jp