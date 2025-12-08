【油汚染革命】水中油分を効率回収！国交省承認「ECOSASファイバー」革新技術×再利用可能で海洋事故からグリストラップまで油問題を解決

ASPiA JAPAN 株式会社

ASPiA JAPAN株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：笹原憲久）が開発する革命的油吸着材「ECOSASファイバー」が、国土交通省型式承認（P-658/659号）および韓国海洋警察庁認証を取得し、革新的な油処理技術として確立されました。

「水を弾いて油のみ吸着する」革新的な油処理技術により、海洋事故から飲食店のグリストラップまで、あらゆる油問題を「吸う・保つ・再生する」効率的なサイクルで解決しています。

なぜ今、ECOSASファイバーが世界から注目されるのか？

【深刻化する油汚染問題の現実】

・海洋油流出事故：年間300万トン → 生態系破壊の拡大

・工場油漏れ：環境罰則の厳格化 → 企業リスクの急増

・グリストラップ油脂：処理費高騰→ 飲食店経営圧迫

・従来吸着材：吸着後の液だれ→ 二次汚染リスク

→ これらすべてを解決するのが「ECOSASファイバー」です

革新的技術！「画期的な油吸着×液だれほぼ完全保持×リサイクル循環システム」の三重革新

【従来品との圧倒的性能差】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/150755/table/12_1_51260db27214473e833463ccdb98662c.jpg?v=202512080157 ]【革新技術１.】画期的な油吸着

「水を弾いて油のみ吸着」する画期的ナノファイバー構造。水と油が混在する環境でも、油分だけを選択的に回収。グリストラップや工場排水での威力は圧倒的です。

【革新技術２.】液だれほぼ完全保持

従来品の最大弱点「吸着後の液だれ」を大幅改善。一度吸着した油は高い保持能力を持つ特殊繊維構造により、二次汚染リスクを大幅に削減しました。

【革新技術３.】リサイクル可能な循環システム

使用済みファイバーは完全再生処理が可能。「吸着→回収→洗浄→再生→再利用」の完璧なサーキュラーエコノミーを実現し、廃棄物ゼロを目指します。

海洋・港湾業界

・フィリピン油流出事故での実証成功

・吸着速度：従来品の5倍

・回収効率：95％以上達成（従来70％）

・海洋生物への影響：ゼロ確認

製造・化学工場

・清掃時間：70％短縮（4時間 → 1.2時間）

・吸着材使用量：60％削減

・作業安全事故：大幅削減を達成

飲食・厨房設備業界

・油脂除去率：95％以上（従来60％）

・グリストラップ清掃頻度：毎日清掃⇒清掃頻度を大幅削減（１週間に１回程度の油が吸着したECOSASファイバー交換作業）

・悪臭発生：浄化剤併用で悪臭問題解決

・排水基準値：常時安定クリア

・年間維持費：大幅削減（バキューム清掃費・下水管油脂詰まり清掃作業解消）

・効果：グリストラップ清掃経費大幅削減、悪臭問題解決

自動車・機械業界

・工具清拭時間：約40％短縮

・洗浄剤使用量：約30％削減

・作業環境：労務時間大幅短縮

・環境監査：満点評価獲得

・効果：作業環境改善、廃棄物処理費削減

グリストラップ改善セット【飲食店業界の救世主】

従来のグリストラップ管理の深刻な問題

・悪臭による近隣クレーム

・頻繁な清掃による人件費増

・油脂固化による配管詰まり

・排水基準違反による罰則リスク

ECOSASファイバー導入後の劇的変化

・ 悪臭大幅改善（油脂を大幅削減）

・清掃回数大幅削減（1週間に１度のECOSASファイバー交換作業）

・配管詰まり効率的に解決（油脂流出防止・バキューム回数大幅削減）

・排水基準安定効率的に解決（油分除去率95％以上）

「グリストラップが臭わない奇跡」として、導入店舗から絶賛の声が続々！

客観的評価が証明する「世界標準の信頼性」

【公的認証・受賞実績】

・国土交通省型式承認：P-658号・P-659号取得

・韓国海洋警察庁認証取得

・SGS国際安全証明取得済み

・環境貢献賞（2024年９月／環境省・農林水産省後援）

【国際展開・実証実績】

・フィリピン政府（DENR/DOST）・ミンドロ島ポーラ市との油流出対策協定

・韓国海洋警察庁認証での導入開始

・METALEX 2025（タイ）展示会出展での世界デビュー

代表メッセージ

「ECOSASファイバーは『油汚染のない世界』を実現するために開発しました。海を汚す油流出事故から、飲食店を悩ませるグリストラップまで油が関わる多くの問題を、この素材で効率的に解決したい。それが私たちの願いです。日本発の技術で世界中の油問題を救い、美しい地球を次世代に残す。ECOSASファイバーは、その使命を担う『希望の繊維』なのです。」

ASPiA JAPAN株式会社 代表取締役社長 笹原憲久

製品ラインナップ

ECOSASファイバー（バルクタイプ）

・用途：飲食店グリストラップ専用・油水分離槽専用・一般的な油吸着

・構成：専用ファイバー + 設置治具

・効果： グリストラップ内油脂除去・油水分離槽工業油除去率95％以上

・吸着倍率：30cm×30cm（20ℊ）自重の55倍（1,110cc油吸着／枚）

・特徴：設置簡単、メンテナンス不要

ECOSASファイバー（海洋対策タイプ）

・用途：海洋・河川の緊急油流出対策

・認証：国交省型式承認P-658号・P-659号・韓国海洋警察庁認証

・特長： 海水での高い選択吸着性能、生態系への無害性

・油吸着倍率：カットタイプ（32.5cm×32.5cm）：自重の18倍（660cc油吸着／枚）・ロープタイプ自重の20倍（1ⅿ油吸着10L／本・6ⅿ油吸着60L／本）

お問い合わせ

【製品一覧】

ASPiA JAPAN株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/150755/table/12_2_a6cd5ecfc6a532b9bd9e742828e00d08.jpg?v=202512080157 ]