MintegralがAppsFlyer Performance Index 2025年版でトップパフォーマーに選出

Mintegral International Limited

Mintegralは本日、モバイル広告業界で最も信頼される指標の一つである AppsFlyer Performance Index 2025 Edition において、複数のプラットフォーム、ジャンル、地域にわたり高い評価を獲得したことを発表しました。

Mintegralは、非ゲームおよびゲーム両カテゴリーで引き続き力強いパフォーマンスを示しています。非ゲーム領域では、AndroidのVolumeランキングで総合 5位、iOSでは 9位 を獲得。Utilityジャンルでは、Androidで 4位、iOSで 6位 にランクインしました。

ゲーム領域では、iOSのVolumeランキングで 3位、Androidでは 2位 を獲得し、モバイルゲーム向けグローバル広告ネットワークとして確固たる地位を再確認する結果となりました。

また、Mintegralのリターゲティング機能も大きな成果を上げています。特にeコマース領域では、APAC地域におけるPowerランキングで 6位、Volumeランキングで 8位 を獲得し、ユーザーのリエンゲージメントおよびLTV向上に対する強いコミットメントを示しています。

iOS パフォーマンス（主な結果）- ゲーム Volume ランキング：グローバル3位（Apple Search Ads、AppLovinに次ぐ）- Action／Casual／Puzzle／Match／Simulation など複数サブカテゴリで グローバルTop 5- 東欧 eコマース：Powerランキング5位Android パフォーマンス（主な結果）- ゲーム Volume ランキング：グローバル2位（Googleに次ぐ）- Action／Simulation／Sports & Racing／Casual など複数カテゴリで グローバルTop 3- 非ゲーム Volume ランキング：グローバル5位

Mintegralは今後も、革新的な広告ソリューションの提供とクライアントの成果最大化に向けた取り組みを継続していきます。特に、最新の機械学習モデル「IAP ROAS」(https://www.mintegral.com/jp/blog/iap-roas-announcement)および「Hybrid ROAS」(https://www.mintegral.com/jp/blog/mintegral-hybrid-roas-optimization-for-developer-jp)の導入を通じ、アプリが長期的な成功を収められるよう支援を強化しています。

Mintegral CEO、Erick Fang は次のように述べています。

「AppsFlyer Performance Indexにおいて、Mintegralの継続的な成功が評価されたことを大変嬉しく思います。複数のカテゴリでトップポジションを維持できていることは、当社が幅広いバーティカルに対して強みを持つ証です。今後もベストインクラスの製品を通じ、世界中のデベロッパーに実績ある成果を提供してまいります。」

AppsFlyer Performance Indexは、数十億件のインストールデータとコンバージョンに基づき、世界中のメディアソースを客観的に評価する指標として、マーケターに透明性と信頼性の高いベンチマークを提供しています。

About Mintegral

Mintegralは、データドリブンかつプログラマティック、インタラクティブな広告プラットフォームとして、世界の主要市場をつなぐモバイルアプリ向けソリューションを提供しています。AppGrowth、Retargeting、Monetizationといった製品群により、アプリの成長を総合的に支援します。

詳細は https://www.mintegral.com/jp (https://www.mintegral.com/jp)をご覧ください。