株式会社 第七機械設計

株式会社 第七機械設計（本社：岡山県小田郡矢掛町、代表取締役：片岡信也）は、令和7年度「中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）」第2回募集において採択され、公益財団法人岡山県産業振興財団から支援を受けることとなりました。

本支援を活用し、当社はAI搭載「全周囲」外観検査装置『IVI-360』に関する海外展開を推進し、海外市場での事業展開を一層加速いたします。知的財産の保護を強化することで、安心して技術を展開できる体制を整え、県内企業との協業機会を広げながら、地元経済の活性化にもつなげてまいります。

代表取締役 片岡信也は次のように述べています。

「今回の採択を契機に、海外での知財戦略を強化するとともに、地域に根ざした企業としての役割も果たしていきたいと考えています。海外展開を進める中で得られる成果を地域にも還元し、岡山から発信する技術として成長させてまいります。」

当社は今後も、知的財産を基盤とした事業展開を通じて、持続的な成長と地域経済への貢献を両立し、外観検査分野の効率化と品質向上に資する取り組みを続けてまいります。

IVI-360株式会社 第七機械設計

当社は、アルミダイカスト業界における効率化と品質向上を実現するソリューションを提供して参ります。なお、当社装置の詳細資料やデモについては、可能になり次第ご案内しますので、お気軽にご連絡ください。ご関心事項がございましたら、Web会議等も柔軟に対応可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。



株式会社 第七機械設計（The 7th Engineering Co., Ltd.）



事業内容：

* AIベース外観検査装置の開発

* 産業機械設計コンサルティング

* 知的財産ライセンス管理



IVI-360のウェブサイト

https://ivi-360.com



片岡信也のXアカウント

https://x.com/7th_eng



第七機械設計のYoutube チャンネル

https://www.youtube.com/@7th-eng

https://www.youtube.com/shorts/Eu7U9CJcMpI



