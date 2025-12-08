【ロフト】ロフト先行アイテムを含む全44種類を集積「KINGDOM HEARTS GOODS COLLECTION」開催！
株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれたロールプレイングゲーム「キングダム ハーツ」のアイテムを取りそろえる「KINGDOM HEARTS GOODS COLLECTION」を全国のロフト118店舗にて開催いたします。
「キングダム ハーツ」の文具シリーズ「KINGDOM HEARTS STATIONERY」の第3弾として、ロフト先行販売アイテム8種類のほか、ゲーム内に登場する鍵状の刀身を持つ剣「キーブレード」やキャラクターをモチーフにしたデザインを中心に、ピンズやアクリルキーホルダーなどイベント先行アイテムを12種類、ダイカットステッカーやマルチポーチなどイベント限定アイテムを24種類、併せて全44種類を集積。また、関連商品をお買上げのお客さまに先着で「ホログラムしおり」をプレゼントいたします。
＜【KINGDOM HEARTS GOODS COLLECTION】概要＞
■会期：2025年12月13日(土)～2026年2月15日(日)
■展開場所：渋谷ロフト、銀座ロフト含む、全国のロフト118店舗
■商品例：全44種類 ※店舗により取扱商品、規模は異なる ※価格は全て税込み
※★…2025年12月13日(土)より展開、☆…2026年1月17日(土)より展開
☆ロフト先行／名刺ケース 2種類 各6,600円
名刺ケース
名刺ケース
☆ロフト先行／ボールペン 2種類 各4,950円
ボールペン
ボールペン
☆ロフト先行／フラットペンケース 2種類 各4,950円
フラットペンケース
フラットペンケース
☆ロフト先行／リフィル下敷 2種類 各990円
リフィル下敷
リフィル下敷
★イベント先行／ミニクリアポスターコレクション 12種類 1個 各825円/1箱 9,900円
※ブラインド商品(全12種類のポスターの中からランダムで1個入り)
ミニクリアポスターコレクション
★イベント先行／アルミマグネット 3種類 各1,650円
アルミマグネット
アルミマグネット
アルミマグネット
★イベント先行／アクリルキーホルダー 3種類 各1,760円
アクリルキーホルダー
アクリルキーホルダー
アクリルキーホルダー
☆イベント先行／ピンズ 5種類 各1,760円
ピンズ
ピンズ
●イベント限定／キーブレード型ボールペン 2種類 各2,420円 ※12月20日(土)より順次展開予定
●イベント限定／アクリルペンスタンド 2種類 各1,320円 ※12月20日(土)より順次展開予定
キーブレード型ボールペン、アクリルペンスタンド ※それぞれ別売り
キーブレード型ボールペン
★イベント限定／ダイカットステッカー 4種類 各385円
ダイカットステッカー
★イベント限定／洗濯洗剤詰め替えボトル 3,850円
★イベント限定／泡ハンドソープディスペンサー 3,300円
☆イベント限定／洗面2Pポーチ 3,080円
★イベント限定／ソープディスペンサー 2,970円
★イベント限定／ソープディッシュ 1,540円
★イベント限定／歯ブラシスタンド 1,100円
(左上から)洗濯洗剤詰め替えボトル、ソープディッシュ (中央)ディスペンサー (右上から)洗面2Pポーチ、泡ハンドソープディスペンサー
☆イベント限定／PCケース 4,070円
★イベント限定／メガネケース 1,705円
(左から)メガネケース、PCケース
★イベント限定／サガラ3ポケットポーチ 3,630円
☆イベント限定／マルチポーチ 3,630円
☆イベント限定／メタリール 1,210円
★イベント限定／アクリル前髪クリップセット 1,100円
(左上)さがら3ポケットポーチ (右上)アクリル前髪クリップセット (左下)メタリール (右下)マルチポーチ
☆イベント限定／ショルダーバック 6,050円
★イベント限定／ロングＴシャツ 4,950円
★イベント限定／エコバック 2種類 各1,980円
ショルダーバック
ロングＴシャツ、エコバック
【先着でお買上げプレゼントも】
「KINGDOM HEARTS GOODS COLLECTION」の対象商品を税込2,200円以上お買上げごとに、先着で「ホログラムしおり」をランダムで1枚プレゼントいたします。
■第1弾：12月13日(土)～1月16日(金) 全8柄
■第2弾：1月17日(土)～2月15日(日) 全8柄
※税込2,200円ごとにランダムで1枚配付
※数量限定のため、なくなり次第終了
第１弾ホログラムしおり イメージ
第2弾ホログラムしおり イメージ