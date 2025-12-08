【ロフト】ロフト先行アイテムを含む全44種類を集積「KINGDOM HEARTS GOODS COLLECTION」開催！

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれたロールプレイングゲーム「キングダム ハーツ」のアイテムを取りそろえる「KINGDOM HEARTS GOODS COLLECTION」を全国のロフト118店舗にて開催いたします。


「キングダム ハーツ」の文具シリーズ「KINGDOM HEARTS STATIONERY」の第3弾として、ロフト先行販売アイテム8種類のほか、ゲーム内に登場する鍵状の刀身を持つ剣「キーブレード」やキャラクターをモチーフにしたデザインを中心に、ピンズやアクリルキーホルダーなどイベント先行アイテムを12種類、ダイカットステッカーやマルチポーチなどイベント限定アイテムを24種類、併せて全44種類を集積。また、関連商品をお買上げのお客さまに先着で「ホログラムしおり」をプレゼントいたします。



＜【KINGDOM HEARTS GOODS COLLECTION】概要＞


■会期：2025年12月13日(土)～2026年2月15日(日)


■展開場所：渋谷ロフト、銀座ロフト含む、全国のロフト118店舗



■商品例：全44種類　※店舗により取扱商品、規模は異なる ※価格は全て税込み


※★…2025年12月13日(土)より展開、☆…2026年1月17日(土)より展開



☆ロフト先行／名刺ケース 2種類　各6,600円



名刺ケース

名刺ケース

☆ロフト先行／ボールペン 2種類　各4,950円



ボールペン

ボールペン

☆ロフト先行／フラットペンケース 2種類　各4,950円



フラットペンケース

フラットペンケース

☆ロフト先行／リフィル下敷 2種類　各990円



リフィル下敷

リフィル下敷

★イベント先行／ミニクリアポスターコレクション 12種類　1個 各825円/1箱 9,900円


　※ブラインド商品(全12種類のポスターの中からランダムで1個入り)



ミニクリアポスターコレクション

★イベント先行／アルミマグネット 3種類　各1,650円



アルミマグネット


アルミマグネット

アルミマグネット

★イベント先行／アクリルキーホルダー 3種類　各1,760円



アクリルキーホルダー


アクリルキーホルダー

アクリルキーホルダー

☆イベント先行／ピンズ 5種類　各1,760円



ピンズ

ピンズ

●イベント限定／キーブレード型ボールペン 2種類　各2,420円　※12月20日(土)より順次展開予定


●イベント限定／アクリルペンスタンド 2種類　各1,320円　※12月20日(土)より順次展開予定



キーブレード型ボールペン、アクリルペンスタンド ※それぞれ別売り

キーブレード型ボールペン

★イベント限定／ダイカットステッカー 4種類　各385円



ダイカットステッカー

★イベント限定／洗濯洗剤詰め替えボトル　3,850円


★イベント限定／泡ハンドソープディスペンサー　3,300円


☆イベント限定／洗面2Pポーチ　3,080円


★イベント限定／ソープディスペンサー　2,970円


★イベント限定／ソープディッシュ　1,540円


★イベント限定／歯ブラシスタンド　1,100円



(左上から)洗濯洗剤詰め替えボトル、ソープディッシュ (中央)ディスペンサー (右上から)洗面2Pポーチ、泡ハンドソープディスペンサー

☆イベント限定／PCケース　4,070円


★イベント限定／メガネケース　1,705円



(左から)メガネケース、PCケース

★イベント限定／サガラ3ポケットポーチ　3,630円


☆イベント限定／マルチポーチ　3,630円


☆イベント限定／メタリール　1,210円


★イベント限定／アクリル前髪クリップセット　1,100円



(左上)さがら3ポケットポーチ (右上)アクリル前髪クリップセット (左下)メタリール (右下)マルチポーチ

☆イベント限定／ショルダーバック　6,050円


★イベント限定／ロングＴシャツ　4,950円


★イベント限定／エコバック 2種類　各1,980円



ショルダーバック

ロングＴシャツ、エコバック


【先着でお買上げプレゼントも】


「KINGDOM HEARTS GOODS COLLECTION」の対象商品を税込2,200円以上お買上げごとに、先着で「ホログラムしおり」をランダムで1枚プレゼントいたします。


■第1弾：12月13日(土)～1月16日(金) 全8柄


■第2弾：1月17日(土)～2月15日(日) 全8柄


※税込2,200円ごとにランダムで1枚配付


※数量限定のため、なくなり次第終了



第１弾ホログラムしおり イメージ


第2弾ホログラムしおり イメージ