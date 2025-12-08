【ロフト】ロフト先行アイテムを含む全44種類を集積「KINGDOM HEARTS GOODS COLLECTION」開催！

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれたロールプレイングゲーム「キングダム ハーツ」のアイテムを取りそろえる「KINGDOM HEARTS GOODS COLLECTION」を全国のロフト118店舗にて開催いたします。

「キングダム ハーツ」の文具シリーズ「KINGDOM HEARTS STATIONERY」の第3弾として、ロフト先行販売アイテム8種類のほか、ゲーム内に登場する鍵状の刀身を持つ剣「キーブレード」やキャラクターをモチーフにしたデザインを中心に、ピンズやアクリルキーホルダーなどイベント先行アイテムを12種類、ダイカットステッカーやマルチポーチなどイベント限定アイテムを24種類、併せて全44種類を集積。また、関連商品をお買上げのお客さまに先着で「ホログラムしおり」をプレゼントいたします。

＜【KINGDOM HEARTS GOODS COLLECTION】概要＞

■会期：2025年12月13日(土)～2026年2月15日(日)

■展開場所：渋谷ロフト、銀座ロフト含む、全国のロフト118店舗

■商品例：全44種類 ※店舗により取扱商品、規模は異なる ※価格は全て税込み

※★…2025年12月13日(土)より展開、☆…2026年1月17日(土)より展開

☆ロフト先行／名刺ケース 2種類 各6,600円

名刺ケース名刺ケース

☆ロフト先行／ボールペン 2種類 各4,950円

ボールペンボールペン

☆ロフト先行／フラットペンケース 2種類 各4,950円

フラットペンケースフラットペンケース

☆ロフト先行／リフィル下敷 2種類 各990円

リフィル下敷リフィル下敷

★イベント先行／ミニクリアポスターコレクション 12種類 1個 各825円/1箱 9,900円

※ブラインド商品(全12種類のポスターの中からランダムで1個入り)

ミニクリアポスターコレクション

★イベント先行／アルミマグネット 3種類 各1,650円

アルミマグネットアルミマグネットアルミマグネット

★イベント先行／アクリルキーホルダー 3種類 各1,760円

アクリルキーホルダーアクリルキーホルダーアクリルキーホルダー

☆イベント先行／ピンズ 5種類 各1,760円

ピンズピンズ

●イベント限定／キーブレード型ボールペン 2種類 各2,420円 ※12月20日(土)より順次展開予定

●イベント限定／アクリルペンスタンド 2種類 各1,320円 ※12月20日(土)より順次展開予定

キーブレード型ボールペン、アクリルペンスタンド ※それぞれ別売りキーブレード型ボールペン

★イベント限定／ダイカットステッカー 4種類 各385円

ダイカットステッカー

★イベント限定／洗濯洗剤詰め替えボトル 3,850円

★イベント限定／泡ハンドソープディスペンサー 3,300円

☆イベント限定／洗面2Pポーチ 3,080円

★イベント限定／ソープディスペンサー 2,970円

★イベント限定／ソープディッシュ 1,540円

★イベント限定／歯ブラシスタンド 1,100円

(左上から)洗濯洗剤詰め替えボトル、ソープディッシュ (中央)ディスペンサー (右上から)洗面2Pポーチ、泡ハンドソープディスペンサー

☆イベント限定／PCケース 4,070円

★イベント限定／メガネケース 1,705円

(左から)メガネケース、PCケース

★イベント限定／サガラ3ポケットポーチ 3,630円

☆イベント限定／マルチポーチ 3,630円

☆イベント限定／メタリール 1,210円

★イベント限定／アクリル前髪クリップセット 1,100円

(左上)さがら3ポケットポーチ (右上)アクリル前髪クリップセット (左下)メタリール (右下)マルチポーチ

☆イベント限定／ショルダーバック 6,050円

★イベント限定／ロングＴシャツ 4,950円

★イベント限定／エコバック 2種類 各1,980円

ショルダーバックロングＴシャツ、エコバック

【先着でお買上げプレゼントも】

「KINGDOM HEARTS GOODS COLLECTION」の対象商品を税込2,200円以上お買上げごとに、先着で「ホログラムしおり」をランダムで1枚プレゼントいたします。

■第1弾：12月13日(土)～1月16日(金) 全8柄

■第2弾：1月17日(土)～2月15日(日) 全8柄

※税込2,200円ごとにランダムで1枚配付

※数量限定のため、なくなり次第終了

第１弾ホログラムしおり イメージ第2弾ホログラムしおり イメージ