さとふる・愛知県豊田市・「TOYOTA UPCYCLE」、3者が連携してお礼品の提供を開始

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）、愛知県豊田市、およびトヨタ自動車株式会社が展開するプロジェクト「TOYOTA UPCYCLE」は、2025年12月8日より、同プロジェクトのお礼品提供を開始します。「さとふる」では、豊田市への寄付のお礼品として、「TOYOTA UPCYCLE」ラインアップのなかでも人気の高い「UPCYCLE IDカードホルダー」を「さとふる」限定で取り扱い、今後も順次お礼品数を拡大していく予定です。

■イメージ

今回のお礼品提供にあたり、さとふる・豊田市・「TOYOTA UPCYCLE」の3者は、豊田市の魅力をさらに多くの方々に届けるため、お礼品化の検討を進めてきました。その過程で、さとふるの営業担当者が「TOYOTA UPCYCLE」商品の取り扱いを両者に提案したことが、今回のお礼品化のきっかけとなりました。

「TOYOTA UPCYCLE」は、「循環をあきらめない文化の創造を目指すプロジェクト」であり、環境配慮と地域活性化への取り組みを発信できることから、ふるさと納税への参入を決断しました。さとふるでも、ふるさと納税を通じた地域活性化に加え、SDGs特集(https://www.satofull.jp/static/special/sdgs-oen.php)など環境に関する情報発信を行っており、今回の取り組みは、3者の思いが重なり実現したものです。

お礼品誕生のエピソードは「ふるさとこづち」にてご紹介しています。

SDGs未来都市・豊田市が描く、持続可能なまちづくり

-愛知県豊田市 トヨタ自動車株式会社 ふるさと納税で広がるトヨタアップサイクルプロジェクト-

https://www.satofull.jp/koduchi/2025/12/251208.html

■お礼品概要

TOYOTA UPCYCLE IDカードホルダー（赤）

寄付額：13,000円

URL：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1686459

内容：

LEXUSの車両シートに使用される、上質なレザーの端材をアップサイクルして生まれたIDカードホルダーです。どんなスタイルにも合わせやすいシンプルで上品なデザインでありながら、薄くて軽く、持ち運びに最適なうえ、機能性にも優れています。



お礼品イメージ：

■愛知県豊田市 シティプロモーション戦略課 河村さま

ふるさと納税により多くのご寄付を賜り、寄付者の皆さまには心より感謝申し上げます。

この度、トヨタ自動車さまの手掛けるプロジェクト「TOYOTA UPCYCLE」の製品を、お礼品として新たにご提供いただく運びとなりました。自動車の製造過程で生じるレザー端材を活用したアップサイクル製品であり、SDGsの観点からもより多くの方々に知っていただきたいと考えております。

豊田市は愛知県のほぼ中央に位置し、愛知県全体の17.8％を占める広大な面積を持つまちです。「クルマのまち」として知られ、ものづくり中枢都市としての顔を持つ一方、恵み多き緑のまちとしての顔も併せ持っており、多種多様な魅力にあふれています。今後、さらに多くの市内事業者さまと、その商品・サービスをふるさと納税のお礼品というかたちで全国へ発信し、1人でも多くの方に市内事業者さま、そして豊田市のファンになっていただきたいと考えております。

■トヨタ自動車株式会社 「TOYOTA UPCYCLE」プロジェクトオーナー 中村さま

ものづくりの傍らでどうしても発生する廃材の処理は、製造業全体の課題となっています。リユース・リサイクルが難しいものの、実は高機能で個性を持った廃材も少なくありません。そうしたモッタイナイ廃材に命を吹き込み、新しい価値として社会に還元し、「“モッタイナイ”が“もっといい”に変わり続ける未来」を目指して、豊田市を拠点に日本全国の多様なパートナーさまと共に活動しています。

私たちの取り組みやアイテムをきっかけに、「アップサイクル」や「廃棄物の循環」というテーマに触れていただき、一緒に「循環をあきらめない文化」を創る仲間になっていただけますと幸いです。

■「TOYOTA UPCYCLE」プロジェクトについて

「TOYOTA UPCYCLE」は、「“モッタイナイ”が“もっといい”に変わり続ける未来を創る。」をコンセプトに、トヨタ自動車株式会社 新事業企画部が取り組むアップサイクルプロジェクトです。廃棄物をゼロにする未来を目指し、多様な社外パートナーと共に他産業の廃棄物を取り込んでアップサイクルを展開し、消費者に寄り添うプロダクトを開発・提供しています。

エアバックで使われるナイロン基布とシートベルトの端材を活用したアウトドアバッグや、LEXUSのシートに使われる上質なレザーをステーショナリーに生まれ変わらせるなど、廃棄物に新たな価値を吹き込んでいます。

TOYOTA UPCYCLE | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト(https://global.toyota/newbiz/toyotaupcycle/index.html)

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

