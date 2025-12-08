パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム山梨 長野（本部：山梨県甲府市、理事長：古家滋子）と長野県塩尻市（百瀬敬市長）は12月12日（金）13時30分から、塩尻市役所（塩尻市大門）で高齢者や障害者などの見守り活動に関する協定書の調印式を開催します。毎週同じ曜日と時間帯に同じ配送担当が訪問する宅配事業の特徴を生かし、安心・安全な地域づくりに貢献します。

山梨県全市町村と締結し長野県へ拡大

塩尻市とパルシステム山梨 長野は、「高齢者等地域見守り活動に関する協定書」を締結しました。塩尻市役所で開催する調印式には、百瀬敬市長とともにパルシステム山梨 長野の古家滋子理事長が出席します。

見守り活動は、通常の配達業務の中で異変を察知した場合に行政へ状況を報告し、必要に応じて医療機関や消防・警察などに緊急通報するものです。緊急に対処すべきと判断した場合は、警察や消防署への通報も行います。協定書の締結により、地域の包括的な相互支援と協働を推進します。

パルシステム山梨 長野は地域との見守り協定を推進し、2018年には山梨県内配達エリアの全市町村で締結が完了しました。2021年から長野県に拡大し、今回で5例目となります。

「塩尻市高齢者等地域見守り活動に関する協定書の締結」調印式開催概要

■日時：2025年12月12日（金）13時30分～

■会場：塩尻市役所 本庁舎3階 庁議室（長野県塩尻市大門七番町3－3）

■出席：塩尻市長 百瀬敬［ももせたかし］

パルシステム山梨 長野理事長 古家滋子［ふるやしげこ］

2025年は国連が定めた「国際協同組合年」です。パルシステム山梨 長野はこれからも、行政をはじめさまざまな人たちと協同し、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指していきます。

生活協同組合パルシステム山梨 長野

所在地：山梨県甲府市古上条町225-1、理事長：古家滋子

出資金：26.5億円、組合員数：5.9万人、総事業高：82.3億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-yamanashi.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/

