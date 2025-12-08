【温泉気分を纏う暖かさ】薄さ・軽さ・速暖性を追求した日本製企画の電熱インナーベストが「楽天スーパーSALE」でお得に！～冷え込む冬のリモートワーク、屋外活動を8つのヒーターで徹底サポート～

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

冬の寒さを乗り切るための「薄暖」インナーの決定版

当社のヒーター商品シリーズ「Furdo（フルドゥ）」より、「温泉のような心地よい温かさを提供すること」をコンセプトに大分県で企画・開発された『Furdo インナーヒーターベスト』を、現在開催中の楽天スーパーSALEにて、お得な価格で提供いたします。

［楽天スーパーSALE：2025年12月4日(木)20:00～12月11日(木)01:59まで］

薄型・軽量なのに、ポカポカの秘密

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/inhv01/

本製品は、「軽くて、薄くて、とにかくあったかい。」を追求したインナータイプのヒーターベストです。

１：速暖10秒＆最高約55℃の温もり

電源オンからわずか10秒で暖かさを実感。高温モードでは発熱体の温度が最高約55℃に達し、冷えを感じやすい肩、背中、腰、腹部に配置された8つの発熱エリアが全身を効率よく温めます。

２：インナーとして最適化されたデザイン

・薄型・軽量設計

Mサイズは約290gと超軽量。上着を着ても見た目に干渉しないため、ビジネススーツやジャケットの下にもスマートに着用できます。

・全面伸縮＆裏起毛素材

しっかりとしたフィット感と、裏起毛の柔らかな肌触りで、まるでセカンドスキンのような着心地です。

3：利便性の高さ

・モバイルバッテリー駆動

市販のモバイルバッテリー（別売）で動作するため、いつでもどこでも温かい状態をキープできます。

・手洗い可能

衛生的に長くご愛用いただくため、手洗いに対応しています。

幅広いシーンで活躍

・ビジネス・通勤

外出時の寒さ対策はもちろん、リモートワーク中の節電・冷え対策にも最適です。

・アウトドア・スポーツ

軽量で動きを妨げないため、ゴルフ、釣り、冬のスポーツ観戦など、幅広い屋外アクティビティで活躍します。

・普段使い

お家でのリラックスタイムや旅行、出張時の持ち運びにも便利。コンパクトにまとまるので、寒さ対策にバッグに忍ばせておけます。

安心の日本企画とサポート体制

本製品は、日本の企業が企画・販売しており、ご購入後のサポートも全て国内で対応いたします。安心の日本語サポートで、お客様の「困った」に迅速にお答えします。

この機会に、軽さ、薄さ、温かさを兼ね備えた『Furdo インナーヒーターベスト』で、今年の冬を快適にお過ごしください。

［楽天スーパーSALE：2025年12月4日(木)20:00～12月11日(木)01:59まで］

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/inhv01/

Furdo

インナーヒーターベスト

サイズ：M / L / LL

温度調整：3段階

※バッテリーは付属しておりません

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)