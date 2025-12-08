【エデュケーショナルネットワーク】学校向け卒業生名簿管理・コミュニティサービス『卒ナビ』、2025年12月リリース

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社で、教育機関の支援事業を行う株式会社エデュケーショナルネットワーク（本社：東京都千代田区、代表取締役社⾧：大久保忠志）は、 2025年12月8日（月）に、全国の中学校・高校をはじめとする教育機関向けに、卒業生と学校をつなぐ新たなサービス「卒ナビ」※をリリースしました。卒業生情報の管理、卒業生への情報発信、卒業生同士によるコミュニティの構築など、学校と卒業生、卒業生同士がつながる、学校専用のオンライン空間を提供します。

※商標登録出願中

卒ナビとは

「卒ナビ」サービス紹介ページ :https://lp.sotsunavi.jp/

「卒ナビ」は、学校が主体となって運用できる、卒業生と母校をつなぐコミュニティを軸としたサービスです。

近年、学校現場ではデジタル化が進む一方、部活動やキャリア教育を担う人材の不足、生徒の活動資金の確保、卒業後の進路等の把握、同窓会主体の卒業生名簿の維持管理など、多くの課題が顕在化しています。

長年、教育機関をサポートしてきた当社のノウハウを活かし、こうした学校現場のお悩みの解消につながるサービスとして「卒ナビ」を開発しました。卒業後も、卒業生と母校の関係を継続させることで、卒業生ネットワークを学校運営の課題解決や教育活動の充実に役立てることが可能です。

＜学校現場の課題＞

・部活動の指導者がいない

・進路講演の依頼先を探すのが大変

・卒業生へ連絡がとりづらい

・在校生の活動の資金を集めづらい

・教職員が足りない

・卒業後、母校への関心がなくなってしまう

＜卒ナビを通じた卒業生ネットワークの活用事例＞

・OBOGによる部活動指導

・進学した卒業生による進路講演

・社会で活躍する卒業生と協力した探究活動

・卒業生からの寄付による教育活動の充実

・卒業生が母校の教職員として活躍

・卒業生を通じた広報活動

＜卒ナビを利用することによる卒業生のメリット＞

・学年や在学時の部活動など、グループによる交流

・世代を超えた卒業生同士での新しいつながりの構築

・卒業生同士での在学時の思い出や記憶の共有

・母校に関する最新情報の獲得

「卒ナビ」の特⾧

「卒ナビ」画面イメージ学校と卒業生をつなぐ“公式な卒業生コミュニティ”

「卒ナビ」では、学校ごとに専用Webページを開設します。学校からの招待または本人確認を経て参加した卒業生のみが参加できる、クローズドなコミュニティです。学校専用のオンライン空間のため、SNS とは異なり、プライバシーを守りながら安心して利用できます。同窓生との交流や、卒業生の世代を超えたネットワーク形成、そして母校からの信頼性の高い情報共有をサポートします。

卒業生名簿を活用した新たな一手

卒業生の進路や職業、在校時に所属していた部活動などを一元管理できます。卒業生自身が情報を更新できるので、最新かつ正式な名簿情報を維持することが可能です。また、卒業生の情報から対象を絞り込んで、LINE やメールで発信できるため、卒業生と学校間の新たなコミュニケーション手段として活用できます。

同窓会運営や寄付募集への貢献

卒業年度や部活動などの在学情報に紐づいたグループを作成し、活発な情報発信や交流を促進します。また、同窓会組織を管理者としたグループの作成が可能なため、同窓会が主導して卒業生同士の交流を促したり、寄付の呼びかけを行ったりすることもできます。母校との距離が縮まった新たなコミュニティには、学校運営を支える力強い支援者となることが期待できます。

商品概要

＜サービス名称＞

卒ナビ

＜リリース時期＞

2025年12月8日（月）

＜対象＞

全国の私立・国公立学校、各種教育機関

＜料金体系＞

初期導入費：0円

年間利用料：前年度の卒業生数×3,000円（税別）

※料金体系の詳細は、サイト(https://lp.sotsunavi.jp/)の「よくある質問」をご確認ください。

＜推奨環境＞

学校管理画面

【PC】

OS：Windows10以降／Mac OS11以降

ブラウザ：Google Chrome最新版／Safari最新版

【タブレット】

OS：iPad OS16以降／Android8以降

ブラウザ：Google Chrome最新版／Safari最新版

卒業生ページ

【PC】

OS：Windows10以降／Mac OS11以降

ブラウザ：Google Chrome最新版／Safari最新版

【タブレット】

OS：iPad OS16以降／Android8以降

ブラウザ：Google Chrome最新版／Safari最新版

【スマートフォン】

OS：iPhone ios16以降／Android os以降

ブラウザ：Google Chrome最新版／Safari最新版

株式会社エデュケーショナルネットワーク会社概要

株式会社エデュケーショナルネットワークは、全国の学校・学習塾等の教育機関を顧客として、広報活動の支援・教職員派遣・学習支援サービスなどを幅広く展開しています。

所在地：東京都千代田区神田猿楽町1丁目5ｰ15

代表者：代表取締役社⾧ 大久保忠志

設立：2003年5月12日

エデュケーショナルネットワーク :https://www.e-network.jp

【本サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社エデュケーショナルネットワーク

ソリューション事業本部 第一営業部 広報支援一課・二課

TEL：03-6281-7343（東日本）／06-6136-9770（西日本）

受付時間：平日 9:30～18:00