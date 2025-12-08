STORES、外食チェーンの事業継続計画（BCP）を支援する緊急発注システム「マキトリ発注」を提供開始

STORES 株式会社

お店のデジタル化を支援する STORES 株式会社（以下、STORES）は、外食チェーン向けの緊急発注システム「マキトリ発注 by STORES」を本日より提供開始しました。本システムは、飲食業界で広く利用されている主要な受発注プラットフォームに対応し、同サービスが一時的に利用できない場合のバックアップ運用を支援する仕組みです。過去の発注データをもとに“当日に必要な発注商品・発注数”を自動で算出し、緊急時でも主要取引先へ確実に発注継続できる運用体制を構築します。

■ 背景

近年、飲食業界の食材受発注プラットフォームは、日々の取引に欠かせない重要インフラとして広く普及しています。一方で、デジタル基盤が定着したことで、“システム障害時”にどのようなバックアップ運用を構築するかは、事業継続計画（BCP）における重要な課題となっています。また、中小企業の事業継続計画（BCP）策定率は15.3％（※1）にとどまっており、多くの企業が災害やランサムウェアのサイバー攻撃等によるシステムの緊急停止時の具体的な代替手段を持てていないのが現状です。STORES はこの課題を受け、 万一のシステム障害時にも「止めない発注」を実現する「マキトリ発注 by STORES」を開発するに至りました。

※1：経済産業省『2024年版中小企業白書』第1部第3章第9節「事業継続（BCP）」第1-3-42図(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf)

■「マキトリ発注 by STORES」で実現できること

(1) 過去データに基づく自動発注数算出

主要な受発注プラットフォームのデータ形式に対応し、1日1回指定した時間に前日から7日前までの納品データを自動取得。前週同曜日の実績平均から発注数を算出します。曜日区分（平日／金曜日・祝前日／土曜日／日曜・祝日）の4パターンで発注数を最適化し、障害時でも精度の高い発注が可能です。



(2) 取引先へのシームレスな発注連携

発注内容を画面上で確認・調整した後、取引先へ自動でメール送信できます。発注データは主要な受発注プラットフォームに取り込み可能なCSV形式で生成されるため、システム復旧後も通常の発注フローへスムーズに移行可能です。

(3) 柔軟な発注管理機能

● 取引先・商品単位での発注ON／OFF設定

緊急時に必要な商品のみを抽出し、過去実績から効率的に発注できます。

● 直営店舗・FC店舗の一元管理

アカウントが複数ある場合も、マキトリ発注の1アカウントに集約して一元管理できます。

● 発注履歴のCSVダウンロード機能

マキトリ発注から緊急で発注をした内容を、各店舗の店長にすぐに報告できます。

● リアルタイムでの数量調整

発注送信前に不要な商品を除外したり、数量を変更したり、柔軟な調整が可能です。

(4)曜日・祝日を考慮した高度な発注ロジック

発注日（ログイン日）の前週同曜日に発注した店舗・取引先・商品を自動抽出し、納品予定日の曜日パターンに応じた数量を提示。繁忙日や祝前日などの変動にも柔軟に対応します。

■ 「マキトリ発注 by STORES」の提供内容について

・提供開始日：2025年11月

・対象 ：外食チェーン・中食企業など、日次で食材・資材を発注する事業者

・料金体系 ：月額77,000円（税込） （※2）

・主な仕様 ：前週同曜日平均による自動算出、曜日・祝前日補正、

商品／取引先単位でのON・OFF設定、履歴CSV出力

・データ連携：発注プラットフォームから発注データを取得し、同プラットフォーム停止時に「マキトリ発注」より各取引先に発注情報をメールで連携（※インフォマート社の「BtoBプラットフォーム 受発注」に対応）

・運用条件 ：取引先宛先情報（メール）および障害時切替手順の事前登録

※2：初期費用は別途、契約期間1年の場合の月額料金を記載しています。

■ 導入効果・期待される成果

システム障害発生を想定した実証検証（PoC）では、対象店舗の抽出から数量確定、取引先への一括送信まで、一連の発注処理を約60分で完了しました（※3）。また、既存の受発注システムとのCSV互換についても検証済みで、万一の障害時でも翌日納品に対応できる体制を構築しました。これにより、発注停止リスクの大幅な軽減とBCP体制の一層の強化を同時に実現しています。

※3：2025年11月 内部リハーサル／ヒアリング結果に基づく（STORES 調べ）



■ 今後の展望

現在は、既存の受発注プラットフォームが利用できない緊急時のバックアップ手段として提供していますが、過去実績から適正数量を自動算出する仕組みは、日常の発注業務においても各店長の判断支援および作業時間の削減に役立つと考えています。今後は、平時の発注業務でも、既存の受発注プラットフォームとの運用整合性を保ちながら、現場の作業負荷を軽減するワークフローへ進化させていく予定です。

■ マキトリ発注 by STORES について

「マキトリ発注 by STORES 」は、受発注基盤の障害時でも“その日に必要な発注”を止めないための緊急運用ツールです。前週同曜日実績＋納品日補正ロジックで数量を自動算出し、主要取引先へ発注依頼を一括送信。取引先/商品単位のON・OFF、重複排除、履歴CSVなど、現場が迷わず扱える“シンプル設計”で、外食チェーンのBCPを実装します。

■ STORES について

STORES 株式会社は、「Just for Fun」のミッションのもと、こだわりや情熱に駆動される経済を目指しています。小売、飲食、サービス業を中心とする中小事業者の店舗運営を支える幅広いプロダクトを提供しています。顧客データを基盤とした「STORES」のプロダクトを通じて、事業者の持続的な売上成長をサポートし、個性豊かで多様な商いがあふれる社会を実現します。

