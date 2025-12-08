実践型グローバル教育の新たな基準を確立：ワークアカデミー、ベトナムの名門UEHと戦略的三者間連携（MOA）を締結し、グローバル人材育成を加速

【 概要：世界トップランクを目指す大学との協定締結 】

株式会社ワークアカデミー（本社：大阪府、以下「ワークアカデミー」）は、ベトナムのホーチミン経済大学（University of Economics Ho Chi Minh City、以下「UEH」）およびGOEN Business Training（以下「GOEN」）と、2025年11月26日付で三者間の協力合意覚書（MOA）を正式に締結しました。

本協定により、日本とベトナム間で学生を相互に派遣する実践型グローバル研修「Mission Intern（MI）」プログラムの共同展開が決定。日本からの派遣プログラム『Mission Intern in Vietnam（MIV）プログラム』の価値向上に加え、ベトナムの学生を日本へ派遣する『Mission Intern in Japan（MIJ）プログラム』を2026年度より新たに開始します。

【 日本の大学への提供価値：MIVプログラムの特長と実績 】

＜UEHの信頼性：アジアトップレベルの名門大学＞- 国際的な評価：協定校のUEHは、英国QSによる「QSアジア大学ランキング2025年」で318位にランクイン。2030年までにアジアのトップ250入りを目指す、国際的に高い評価を持つ名門大学です。- 経済成長の最前線：UEHが所在するベトナムは、2024年の経済成長率が約6.9%と予測される（日本は0.2%予想）、ASEANの中で最も成長著しい国の一つです。

日本の大学にご案内する「MIVプログラム」は、従来の語学留学や海外研修とは一線を画し、実社会と連動した難題に挑むことで、学生の飛躍的な成長と大学の国際化戦略に貢献します。

【 三者間の役割と共同展開プログラム（MIJ）の推進 】

1.実社会と連動した「難題ミッション」による飛躍的成長- プログラム形式：知識・技能を基に「自分で考え、表現し、判断し、実際の社会で役立てる」ことが求められる、実践型の海外研修です。- 挑戦課題：参加学生は、ホーチミン市の熱気あふれる環境で、ベトナム人学生と協働しながら、例えば「100人アンケートを実施し、顧客増加につながる新施策を提案せよ」といった「難題ミッション」に挑戦します。- 明確な成果：これにより、主体性、実行力と突破力、異文化コミュニケーション能力といった、予測不能な時代を生き抜く資質を育成します。- 実績データ：2025年夏の実施プログラムでは、参加者15名全員が他学生に「勧めたい」と回答し、自己変化実感の平均は4.69/5という非常に高い評価を得ています。2. 名門UEHとGOENによる質の高い学習環境- 共同主催：本プログラムは、UEHがホーチミン市内のキャンパスで主催し、GOENが授業、ワークショップ、フィールドトリップを手配します。- 単位互換の促進：過去の実施例では、日本の参加大学において、2単位～6単位の認定実績があります。- 質の担保：GOENがプログラムの核となるミッションを設計し、現地での通訳、助言、異文化仲介などの学術的・文化的なサポートを提供することで、質の高い活動を担保します。3. 安心・安全の実施体制- 海外渡航が初めての学生も安心して挑戦できるよう、渡航前のサポートや事前研修を実施。- 緊急時対応として、現地に経験豊富な日本人ファシリテーター及びランドオペレーターが帯同します。

本MOAは、日越間の学生に対して、国際的なモビリティとキャリア準備を促進することを目的とした枠組みを確立します。各機関の役割は以下の通りです。

- ホーチミン経済大学 (UEH)：ベトナムでのプログラム（MI）の主催、学術的基盤とインフラの提供、日本人学生への宿泊施設の提供。- 株式会社ワークアカデミー：日本の大学へのMIプログラムの推進、学生派遣元の主要窓口として機能。また、MIJ（日本派遣）において、UEH学生向けコンテンツをGOENと共同設計・仲介。加えて、日本企業とのネットワークの構築及び交流の促進支援を担います。- GOEN Business Training：MIプログラムの核となる実践的「ミッション」の設計、現地法人（日系法人含む）のリーダーとの対話セッションの調整、日本人・ベトナム人学生への、異文化理解サポート及び伴走支援。

ワークアカデミーは、本協定を通じて国境を越え、学生と社会、大学と社会をつなぐ架け橋となり、日本の大学の国際化戦略を推進するとともに、学生一人ひとりの成長に寄与して参ります。

【 次回開催について 】

MIVプログラムは、2026年【春】ターム（2026年3月2日～3月16日）の実施に向けて、2025年11月より順次募集を開始しています。

https://noaplus.workacademy.com/topic/3228/

【株式会社ワークアカデミーについて】

関西・関東・東海にて、大学・学生支援を行う、1982年設立の教育企業。創業以来「夢と勇気が人を育てる」という経営理念のもと、大学授業運営、資格講座運営、ITビジネススクール、テキスト出版、企業研修等の教育サービスを展開。近年では、大阪府のDX（IT）人材就職支援モデル事業「OSAKA若者リ・スキリング・パートナーズ」へ参画し、持続可能なキャリア形成をビジョンとする学び支援ブランド「noa+（ノアプラス）(https://noaplus.workacademy.com/)」を開始。noa+は経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」にも採択されている。加えて、noa+を発展させ、学んだ経験・履歴を資産に変える『Learn to Earn』の機能を実装する学びのプラットフォーム「noa+ connect （ノアプラスコネクト）(https://noaplus.workacademy.com/connect/)」を運用開始。国内から国外、学生から社会人に至るまで、若手人材を中心に、学びとキャリア形成の支援を行っている。

