デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG『デュエットナイトアビス』12/12（金）夜19:00に特別番組配信決定！

オンラインエンターテイメント企業のHong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited（本社：香港、以下「Hong Kong Spiral Rising」）は、同社傘下のゲームスタジオPan Studioが手がけるアクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』について、新エリア「華胥」&新バージョン「大風の歌」の最新情報を一挙公開する特別番組を、2025年12月12日（金）19:00より『デュエットナイトアビス』YouTube公式チャンネルおよび公式Xアカウントにて配信いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=live ]

YouTube視聴：https://youtube.com/live/6MyP00XQSc4

◆「大風の歌│新エリア『華胥（カショ』実装 直前特別番組」の見どころ

本特別番組では、プレイヤーの注目が集まる新バージョン「大風の歌」について、その全貌に迫ります。アトラシア東部に位置する「華胥（カショ）」は、独特のアジアンテイストな雰囲気を持つ国です。東洋の建築様式とファンタジー要素を巧みに融合し、「華胥」の世界観とストーリーに合わせてたくさんの精緻な奇観を造り上げました。

リリースバージョンに実装された「アイスレイク城」から一新して、まったく異なる風景を探索し、新しいビジュアル体験をぜひお楽しみください。

YouTube公式チャンネル： https://www.youtube.com/@DuetNightAbyss_JP

※放送内容は予告なく変更となる場合がございます。



X（旧Twitter）：https://bit.ly/45ZBbMI

『デュエットナイトアビス』とは

✦キャラ・武器ALL FREE！RPGの「天井」破れ！

本作は従来のソーシャルゲームの常識を覆し、キャラクターガチャ・武器ガチャ&スタミナシステムを全面廃止しました。ゲームプレイを通じてキャラクターを無料で獲得でき、武器も製造システムで無料入手可能です。ほとんどのコンテンツを課金なしで楽しむことができます。



✦ふたりの主人公視点×マルチアングルストーリー

物語の舞台は魔法と機械が共存する大陸。プレイヤーは、身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら、ふたつの視点から物語を辿っていきます。



✦自由な武器構成×全方位爽快バトル

すべてのキャラクターがすべての武器を扱える自由度MAXな武器システムと、360°全方位アクションを楽しめる爽快なバトル。パルクールのような自由かつスタイリッシュな移動で、重力から解放される爽快感を味わうことができます。



✦可能性を解き放つ育成システム「魔の楔」

特別な育成システム「魔の楔」で、自分好みやプレイスタイルに合わせてキャラクターのスキルや戦闘モーションを強化・カスタマイズできます。注目すべき点として、「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は固定数値システムを採用しており、すべてのキャラクターや武器に共通して使用可能です。これにより、ランダム要素による厳選や周回コストが大幅に軽減され、より快適なプレイ体験が可能となります。

ゲーム概要

・タイトル：デュエットナイトアビス（DUET NIGHT ABYSS）

・ジャンル：デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG

・対応予定OS：iOS/Android/PC

・価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

・開発/運営：Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited

・配信日：2025年10月28日

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1)

iOS: https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732

・公式サイト：https://bit.ly/41KNkTd

・公式X（旧Twitter）アカウント：https://bit.ly/45ZBbMI

・公式YouTubeチャンネル：https://bit.ly/4mOEtYT

(C)Pan Studio All Rights Reserved.