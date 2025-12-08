『ONE PIECE ドーンストライク』 かが屋のお二人によるスペシャルムービーを公開！ 「ジャンプフェスタ2026」で先行体験イベントを予定！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『ONE PIECE』好き芸人として知られる「かが屋」のお二人が『ONE PIECE ドーンストライク』対決の様子を交えたキービジュアル発表のスペシャルムービーを本日より公開しました。

◆「かが屋」のお二人による“先行体験”のスペシャルムービーを公開

現在開発中の『ONE PIECE ドーンストライク』は、TVアニメ『ONE PIECE』に登場する強敵たちとパンチで対戦できる“大海賊時代没入型パンチングゲーム”で、縦型モニタに現れる巨大な敵をプレイヤー自らのパンチで倒す爽快感を味わうことができます。

スペシャルムービーでは、どちらがより強い覇気をまとったパンチを繰り出せるのか「かが屋」のお二人が対決しました。

▶スペシャルムービーはこちら：https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/onepiece-dawnst/(https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/onepiece-dawnst/)

※公開期間：2025年12月8日(月)～15日(月)20:59

◆“新規描き下ろしイラスト”のキービジュアルを発表！

キービジュアルは、『ONE PIECE ドーンストライク』で戦うことができる敵キャラクター「パシフィスタ」・「ドンキホーテ・ドフラミンゴ」・「カイドウ」・「サターン聖」の4名の新規描き下ろしイラストで構成しています。

◆「ジャンプフェスタ2026」に出展！

『ONE PIECE ドーンストライク』は2025年12月20日(土)・21日(日)に幕張メッセ(千葉県美浜区)で開催の「ジャンプフェスタ2026」のバンダイナムコエクスペリエンスブースに出展します。

対戦キャラクターとして、「ドンキホーテ・ドフラミンゴ」・「カイドウ」のほか、今回のイベントで初プレイアブルとなる「パシフィスタ」・「サターン聖」の4名に挑むことができます。

【イベント概要】

名称 ： ジャンプフェスタ2026

日程 ： 2025年12月20日(土)・21日(日)9:00～17:00

場所 ： 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10

アクセス ： JR京葉線 『海浜幕張駅』から徒歩約5分

公式サイト： https://www.jumpfesta.com/

出展内容 ： 『ONE PIECE ドーンストライク』 フリープレイ

※「パシフィスタ」・「ドンキホーテ・ドフラミンゴ」・「カイドウ」・「サターン聖」のうち1体と対戦ができます

◆全国のゲームセンターに2026年夏登場予定！

『ONE PIECE ドーンストライク』は、2026年夏以降、全国のゲームセンターにて順次稼働予定です。

稼働時には、ある条件とランダム要素で現れる特別な演出として、「チャルロス聖」にパンチをお見舞いできるチャンスが発生するかも！？

＜製品概要＞

名称 ： ONE PIECE ドーンストライク

プレイ人数： 1名～4名

ジャンル ： 大海賊時代没入型パンチングゲーム

発売時期 ： 2026年夏以降順次

公式サイト： https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/onepiece-dawnst/(https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/onepiece-dawnst/)

権利表記 ： (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Experience Inc.

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

