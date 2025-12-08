配信画面デザインサービス「Alive Studio byGMOペパボ」、総勢60名のインフルエンサーアイドルVTuberプロジェクト『パレデミア学園』へのプロダクト提供開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社（代表取締役社長：佐藤 健太郎）が運営する配信画面デザインサービス「Alive Studio byGMOペパボ」（URL：https://alive-project.com/studio）は、株式会社jig.jp（代表取締役社長 CEO：川股 将）がプロデュースする総勢60名のインフルエンサーアイドルVTuberプロジェクト「パレデミア学園」（URL：https://www.parerdemia.jp/）に、2025年12月8日（月）より、プロダクトの提供を開始しました。

これにより、「パレデミア学園」のメンバーは、自身の配信内容に応じて「Alive Studio byGMOペパボ」を活用することで、商用利用可能な1,000点以上（順次追加予定）の素材やBGM・効果音を使った高クオリティな配信を行うことができるようになります。

「Alive Studio byGMOペパボ」は、今後もクリエイターの皆様が、よりクリエイティブな表現活動を行えるよう、機能拡充や様々な施策の展開を行なってまいります。

【「パレデミア学園」について】（URL：https://www.parerdemia.jp/(https://www.parerdemia.jp/)）

パレデミア学園は「インフルエンサーアイドル」をテーマとしたVTuberプロジェクトです。総勢60名が在籍し、配信・歌・企画など多彩な活動を通じてトップアイドルVTuberを目指します。個々の挑戦と成長を群像劇として描き、才能が開花していく過程をリスナーと共に体験できることが最大の魅力です。学園という舞台設定を活かし、多様な個性が交差する臨場感あふれる物語が展開されます。

【「Alive Studio byGMOペパボ」について】（URL：https://alive-project.com/studio(https://alive-project.com/studio)）

Alive Studioは、動画・ライブ配信を支援するプロジェクト「Alive Project byGMOペパボ」から生まれた、VTuberやAITuber向けの配信画面作成サービスです。動画録画・配信ソフト「OBS Studio」と連携し、商用利用可能な1,000点以上（順次追加予定）の素材やBGM・効果音を使って、誰でも高クオリティな配信を行うことができます。

事務所、グループでの『Alive Project byGMOペパボ』の包括契約に関するご相談やお問い合わせは、以下URLからお願いいたします。

URL：

https://help.alive-project.com/hc/ja/requests/new

サービス説明資料：

https://help.alive-project.com/hc/ja/articles/47184190225043

以上

【GMOペパボ株式会社】（URL：https://pepabo.com/(https://pepabo.com/)）

会社名 GMOペパボ株式会社（東証スタンダード 証券コード：3633）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 佐藤 健太郎

事業内容 ■ドメイン・レンタルサーバー（ホスティング）事業

■EC支援事業

■ハンドメイド事業

資本金 2億6,222万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■インターネットインフラ事業

■インターネットセキュリティ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

