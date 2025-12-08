【数量限定】透明感爆盛りラメでちゅるんまぶたへ。エテュセから“4色の質感MIX”アイシャドウパレット登場

株式会社エテュセ

株式会社エテュセ（所在：東京都港区 代表取締役社長：吉田 一紀）が展開する化粧品ブランド「エテュセ」は、目もとに“ちゅるん”とした透明感をもたらす〈4色質感MIX〉の新作アイシャドウパレットを、2025年12月26日（金）より数量限定で発売します。

今季は、まぶたにも透けるような透明感をまとわせるメイクが注目されると予想されており、それに合わせてエテュセは、定番の2色アイシャドウパレットで好評の「異なる質感レイヤード」をさらにアップグレード。

“透明感爆盛りラメ”を含む4つの質感に加え、全色にブルーパールを配合した特別仕様で、重ねるだけで“ちゅるん”とした透明感あふれる大きな目もとを演出します。

カラーは、イエベ・ブルベ問わずに使える、モーブ＆コーラルの2色展開。なめらかな塗り心地で、まぶたにしっとりフィットし、見たままのピュアな発色を実現しました。

年末から新年の幕開けへと移りゆく季節の高揚感に寄り添いながら、透明感を纏う特別な輝きで、

ときめくひと時をお楽しみください。

アートディレクター吉田ユニ制作 ビジュアル公開

「カラーパレット スペシャル エディション」は、ちゅるんとしたまぶたで、透明感あふれる大きな目もとを演出。4つの異なる質感を“髪色”で表現。

4枚の写真を組み合わせると髪の毛のラインがきらめくモチーフを描き出し、透明感とキラめき感を表現しています。

＜数量限定＞※一部店舗ではお取扱いがない場合がございます

2025年12月26日（金）全国発売

重ねるだけで“ちゅるん”とした透明感あふれる大きな目もとを演出

しっとりフィットの4質感シャドウ

エテュセ カラーパレット スペシャル エディション ＜アイシャドウ＞税込2,310円 （全2色）

◇カラーバリエーション◇

◇商品特長◇

●ベース×彩りカラー×影色×ラメの絶妙な４質感の組み合わせで、大きな目もとへ仕上げる。

●全色にブルーパールを配合。重ね塗りをしても、透明感あふれる印象に。

●なめらかな塗り心地でまぶたにしっとりとフィットし、見たままのピュアな発色を実現。

ラメカラー*は、ラメ飛びしにくい密着ジェリーベース処方を採用。

*パレットの右上：透明感爆盛りラメ

◇使用方法◇

●指またはお手持ちのブラシにとってご使用ください。

１.透明感アップベースを、アイホール全体に広げます。

２.彩りカラーを、アイホール全体に広げます。

３.影色カラーを、目尻から目の際にぼかします。

４.透明感爆盛りラメを、まぶた中央や目の下にのせます。

・ 表示価格は希望小売価格です。

・ 店頭での展開開始日は、店舗状況により異なる場合があります。

エテュセ公式サイト https://www.ettusais.co.jp

エテュセ公式Instagram https://www.instagram.com/ettusaisjp

エテュセ公式X https://x.com/ettusais_jp

お客さまからのお問い合わせ先メールアドレス infoet@ettusais.co.jp

（返信にお時間がかかることがございます。）