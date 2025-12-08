スキマスイッチ年末恒例武道館ライブ“POPMAN′S Year-end Party! 2025”をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、12月22日（月）に開催される「スキマスイッチ “POPMAN'S Year-end Party! 2025”」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

スキマスイッチが毎年“12月22日”に日本武道館で開催している恒例ライブ「POPMAN'S Year-end Party!」の模様をU-NEXTで独占ライブ配信することが決定。誰もが楽しめる代表曲の数々に加え、普段のライブではなかなか聴けない曲も織り交ぜたセットリストでYear-end Party（＝忘年会）の名にふさわしい特別な一夜をお届けします。すでに会場チケット完売済みとなったライブを、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、U-NEXTでは2024年から2025年にかけて開催された全国ツアー「スキマスイッチ TOUR 2024-2025 “A museMentally”」やオフィスオーガスタのアーティストが集結したライブイベント「Augusta Camp」などのライブ映像も独占配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

スキマスイッチ “POPMAN'S Year-end Party! 2025”

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yDiycSFjJ1Q ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000011831

ライブ配信：12月22日（月）18:30 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～12月31日（水）23:59まで

配信公演：12月22日 日本武道館 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【スキマスイッチ 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010953

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年11月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。