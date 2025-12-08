【福島県大熊町】そこは、未来のイノベーション産地。「大熊中央産業拠点」「大熊西工業団地」入居者募集中！
『大熊中央産業拠点』『大熊西工業団地』 募集開始
申請期間：令和7年12月8日（月）～12月24日（水）まで
募集ページ：
＜大熊中央産業拠点＞
https://www.town.okuma.fukushima.jp/site/ritchi-guide/32568.html
＜大熊西工業団地＞
https://www.town.okuma.fukushima.jp/site/ritchi-guide/32577.html
福島県大熊町が、「大熊中央産業拠点」第6期分8区画および「大熊西工業団地」第1期分5区画の入居者募集を開始いたしました。
企業立地に関する最大３0億円の補助金や電気料金の補助金など、国内トップレベルの補助制度が魅力です。
大熊町は仙台まで車で約1時間30分、東京まで車で約3時間。常磐自動車道大熊ICや福島空港・仙台空港などへのアクセスも良好です。
●福島県大熊町産業団地のポイント
・国内トップレベルの補助金・優遇措置
・優れた交通アクセス
・低廉な賃貸価格
・企業立地に関する充実したサポート体制
1.国内トップレベルの補助金・優遇措置
大熊町では、企業立地に係る国内トップレベルの補助金や優遇措置が受けられます。
■補助金（一例：2025年11月時点）
「自立・帰還支援雇用創出立地補助金（製造業・サービス業等立地支援事業）」
【補助対象】
土地取得費・設備投資費 等
【補助上限】
補助上限最大30億円（第三者委員会の評価が特に高い場合は50億円）補助率最大4/5の補助。(大企業は補助率：最大3/4)
2.交通アクセスに優れた立地
大熊町は、福島県の太平洋側のほぼ中央に位置し、福島空港や仙台空港、小名浜港や相馬港といった空・海運へのアクセスも良好です。
北は仙台まで車で約1時間半、南は東京まで車で約3時間と、大熊ICから常磐自動車道を通じてアクセスすることができます。
３. 低廉な賃貸価格。（大熊中央産業拠点：80円／平方メートル 年 大熊西工業団地：60円／平方メートル 年）
賃貸価格は大熊中央産業拠点では80円／平方メートル （年）、大熊西工業団地では60円／平方メートル （年）
となっており、低廉な価格となっております。
賃貸のため土地の取得や保有に係る税負担などのコストを抑えることができます。
4.企業立地に関する充実したサポート体制
進出を検討中の事業者様を支援する専任の部署（産業振興係）を設けており、進出から操業後の活動のフォローまで充実したサポート体制を整えています。また、県や福島イノベーション・コースト構想推進機構、福島相双復興推進機構、福島広域雇用促進支援協議会などと連携、協力し、事業者様に向けた、企業立地に関する各種サポートも行っています。
■募集スケジュール
【申請期間】
令和7年12月8日（月）～12月24日（水）
【審査】
令和8年1月上旬～3月上旬
【産業用地貸付決定】
令和8年3月中旬頃予定
●「大熊中央産業拠点」について
大熊中央産業拠点は、町内のJR大野駅から約1kmと交通の利便性に富み、職住近接型の産業拠点として整備しております。除染・廃炉関連技術の研究開発のほか、次世代技術や産業を育む場として、企業の集積を目指しています。
■「大熊中央産業拠点」の概要
・名称：大熊中央産業拠点
・所在地：福島県双葉郡大熊町大字下野上
・募集区画数：６区画
・現状：造成済
・敷地面積：13.3ha
・用地面積：9.17h
・賃貸価格：80円/平方メートル （年）
・賃貸：賃貸のみ
・上水道：引き込み可能
・用水：上水道、地下水
・排水：公共排水
●「大熊西工業団地」について
大熊西工業団地は、常磐自動車道大熊ICからのアクセス良好な工業専用地域として整備しております。製造業を中心に立地を希望する企業を募集しております。
■「大熊西工業団地」の概要
・名称：大熊西工業団地
・所在地：福島県双葉郡大熊町大字大川原
・募集区画数：５区画
・現状：造成中（一部供用開始）※令和７年度末完成予定
・敷地面積：21.4ha
・用地面積：8.9h
・賃貸価格：60円/平方メートル （年）
・賃貸：賃貸のみ
・上水道：引き込み可能
・用水：上水道、地下水
・排水：単独処理後熊川・E水域
記載内容については、大熊町役場 ゼロカーボン推進課 産業振興係までお気軽にお問い合わせください。
大熊町企業立地ガイド：https://www.town.okuma.fukushima.jp/site/ritchi-guide/
