「やっぱ好きやねん」SUPER EIGHTが「TVガイドPERSON vol.160」完全独占20P大特集で2025年を振り返る

株式会社東京ニュース通信社話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」。12月15日(月)に発売する最新号「vol.160」は、SUPER EIGHTが独占表紙を飾る。「週刊TVガイド関西版2026年1月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.160」(東京ニュース通信社刊)

グループ活動に加え、2025年はソロ活動にも精力的だったSUPER EIGHTが、今年も完全独占特集で弊誌の年末号に登場。ソロインタビューでは、「あなたにとってSUPER EIGHTとは？」という問いで、それぞれのグループに対する思いを聞いた。また、座談会では「グループごと愛してもらっているんやなって感じた1年」(安田章大)、「それぞれの活動をテレビで見ることが多かった年」(大倉忠義)と語る2025年についてや、「皆さんが雨の中で温かく迎え入れてくれたのもうれしかった」(丸山隆平)と、印象深いイベントとして挙げられた「御堂筋ランウェイ2025」について振り返るほか、「(グループが)“続いている”ってことじゃないですか」(村上信五)、「俺らは俺らのやりたいことやったらええねんって思ってる」(横山裕)と明かすSUPER EIGHTの強みなど、たっぷりと話を聞いた。

そのほか、舞台「2時22分 ゴーストストーリー」の日本初演で主演を務める加藤シゲアキ、ドラマ「聖ラブサバイバーズ」(テレ東系)に出演する上田竜也、ドラマ「50分間の恋人」(ABCテレビ・テレビ朝日系)で主演を務める伊野尾慧、ライブエンターテインメントショー「ENTA!8 4U. Zepp in de SHOW」の上演を控えるふぉ～ゆ～、2nd写真集「ECHOES」を発売する本田響矢が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。

かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはマヂカルラブリー、声優特集には、8thシングル「そこに有る灯り」をリリースした古川慎、TVアニメ「花ざかりの君たちへ」(TOKYO MXほか)で共演する山根綺×八代拓×梅原裕一郎が登場。増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第14回は、“Bar”をテーマに撮影するほか、今号より世界的写真家レスリー・キーのモノクロ撮り下ろし連載「SUPER WONDER BOYS」が約3年ぶりに復活。再始動となる第1弾には庄司浩平を迎えるなど、今号も充実のラインナップでお届けする。

ラインナップ

＜表紙&巻頭特集＞

SUPER EIGHT

年末はやっぱり彼らに会いたい――完全独占SUPER大特集

＜PERSON INTERVIEW＞

加藤シゲアキ

（舞台「2時22分 ゴーストストーリー 」）

上田竜也

（ドラマ「聖ラブサバイバーズ」）

伊野尾慧

（ドラマ「50分間の恋人」）

ふぉ～ゆ～

（ライブエンターテインメントショー「ENTA!8 4U. Zepp in de SHOW」）

本田響矢

（写真集「ECHOES」）

＜私服連載「増田ガイドFashion」＞

増田貴久

＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞

マヂカルラブリー

＜声優連載「VOICE PERSONS」＞

古川慎

（8thシングル「そこに有る灯り」）

山根綺×八代拓×梅原裕一郎

（TVアニメ「花ざかりの君たちへ」）

＜レスリー・キー連載「SUPER WONDER BOYS」＞

庄司浩平

（内容は変更になる場合がございます）

購入者特典、決定！

■対象店舗：ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）

【特典内容】

庄司浩平 生写真 1枚

「週刊TVガイド関西版2026年1月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.160」ローソンエンタテインメント購入特典生写真

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16445020

■対象店舗：アニメイト通販

【特典内容】

古川慎 生写真 1枚

「週刊TVガイド関西版2026年1月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.160」アニメイト通販購入特典生写真

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3317709/

■対象店舗：ゲーマーズ（※WEBのみ）

【特典内容】

山根綺 生写真 1枚

「週刊TVガイド関西版2026年1月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.160」ゲーマーズ購入特典生写真

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10852990/

【注意事項】

※12月8日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

【紙版商品情報】

「週刊TVガイド関西版2026年1月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.160」

●発売日：2025年12月15日(月)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：1,430円

●発 行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店・ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド関西版2026年1月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.160」

●配信日：2025年12月下旬以降順次配信開始

●価 格：1,430円

※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド関西版2026年1月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.160」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X

@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞

■公式Instagram

@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞