【ニトリ】年末の大掃除、収納の見直しに！「隙間ストッカー・キッチンワゴン収納」特集ページをニトリネットで公開

株式会社ニトリは、公式通販サイト「ニトリネット」にて、限られたスペースを有効活用できる収納アイテムを集めた『隙間ストッカー・キッチンワゴン収納』特集ページを2025年12月5日（金）より公開いたしました。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/storageidea/wagonstocker/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/storageidea/wagonstocker/)

年末の大掃除や新年に向けて、お部屋の整理整頓を意識される方が増えるこの季節。

「お家のわずかな隙間を有効活用したい」「もっとスッキリ暮らしたい」といったお客様の声にお応えし、洗面所やキッチンなど、ちょっとしたスペースにぴったり収まるストッカーやキッチンワゴンをサイズ別にご紹介する特集ページを公開いたしました。

ニトリの隙間収納アイテムは、中身が見やすいクリア色と隠せるホワイト色の２色のカラーに加え、引き出しのサイズ・幅など豊富に取り揃えています。

ぜひ特集ページをご覧いただき、収納の見直しにお役立てください。

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

特集ページのポイント

・幅10cm～30cmまで、隙間に合わせて選べるストッカーをサイズ別にご紹介。

・キッチンやランドリーなど、使用シーン別のおすすめ収納アイテムをご覧いただけます。

一部商品ご紹介 ※売価はすべて税込表記

幅18cm・ホワイト

【商品名】積み重ねるスリムラック (N01)

【売価・サイズ（約）】

スリム（幅18cm）…2,490円（約幅18×奥行40×高さ85cm）

ワイド（幅27cm）…3,490円（約幅27×奥行40×高さ85cm）

【カラー】2色（ホワイト・クリア）

【ニトリネット】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200014143/

幅27cm・クリア

【商品名】スリムストッカー 引き出しマルチ分割タイプ(N01)

【売価・サイズ（約）】

スリム（幅18cm）…3,490円（約幅18×奥行40×高さ85cm）

ワイド（幅27cm）…4,490円（約幅27×奥行40×高さ85cm）

【カラー】2色（ホワイト・クリア）

【ニトリネット】

スリム：https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200014068/

ワイド：https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200014105s/

●積み重ねて使用することでハイタイプにでき、収納力をアップすることができます。

積み重ね例：「ストッカー（下段）＋ラック（上段）」「ラック＋ラック」

●キャスター付きで、使用シーンに合わせてお好きな場所へ簡単に移動可能なワゴンもございます。

【商品名】3段とも高さ調節ができるキッチンワゴン スリム（スチールワゴン トロリ3）

【売価】3,990円

【サイズ】約幅20.5×奥行き44.5×高さ89cm

【カラー】3色（ホワイト・ブラック・モカ）

【ニトリネット】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/8981137s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。