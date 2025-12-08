HBOオリジナルTVシリーズ「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」US本国と同時、2026年1月19日（月）正午よりHBO Max on U-NEXTにて独占配信決定！

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社は、「ゲーム・オブ・スローンズ」と「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」の壮大な歴史のはざまを描くHBOオリジナルTVシリーズ「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」を、US本国と同時、2026年1月19日（月）正午より、配信を開始いたします。

ジョージ・R・R・マーティン原作『七王国の騎士』を映像化した本シリーズは、「ゲーム・オブ・スローンズ」の約100年前、「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」の約100年後のウェスタロスを舞台に、ターガリエン家がまだ鉄の玉座を守り、“最後のドラゴン”の記憶が人々から消えていない時代を壮大なスケールで描くスピンオフシリーズ。若き放浪の騎士 （ダンク）と彼に仕える従者エッグのふたりが運命に導かれ、ウェスタロスを共に旅する姿を追いながら、待ち受ける強大な敵、それぞれの宿命と葛藤、揺るがざる信念、育まれる友情と成長を描いた物語です。

ターガリエン家をはじめラニスター、タイレル、バラシオンなどの諸名家も登場するなど「ゲーム・オブ・スローンズ」の世界観はそのままに、“誇り”と“継承”をめぐる、これまで見たことのない「ゲーム・オブ・スローンズ」の新たなる叙事詩がここからはじまります。

★壮大な物語の一部が明らかに！メインビジュアル＆本予告がついに解禁！

「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」本予告

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o5QV5WrJ8kY ]

この度解禁となったのは、物語の主人公ふたりに光が差し込み、これから始まる壮大な冒険を想起させるメインビジュアル。旅を通して育まれる年の差を超えたふたりの絆を表現しているかのような、少年従士エッグと放浪の騎士ダンクが眼差しを向け合う姿に期待が高まる。

さらに解禁となった本予告は、迫力ある馬上槍試合のシーンから始まり、王の世継ぎであるベイラー・ターガリエンが登場。主人公のダンクに「貴殿の騎士としての実力は？」と尋ねる場面では、「今にわかります」と虚勢をはるも、帰り際に行先を間違えてしまう、ちょっと頼りないダンクの人柄もみえてくる。また、試合の進行役を務めるプラマー（『アベンジャーズ』シリーズのトム・ヴォーン＝ローラー）に、「貴兄は騎士か？」と尋ねられ「農夫ではない」と答えるダンクのシーンも。どこまでも騎士に見られないダンクに対し、「ぼくが従士になるから（中略） 騎士には従士が必要だ あんたは特にいたほうがよさそう」と生意気な態度ながらも助け船を出すエッグとの今後の関係性も気になるところだ。

そしてダンクが仕えていた騎士サー・アーランの死により、彼の教えでもある”名誉をもって真の騎士になる”と誓ったダンク。「無双の騎士になれば名家から従士として声がかかるかもしれない。もしかするとターガリエン家からも」と希望を抱くも、友人のレイマン・フォソウェイからは「ターガリエンは排他的な連中だ。暴君さ」と言われてしまう。そんな中、ベイラーの甥エリオン・ターガリエンからあることをきっかけに目を付けられたダンク。「エリオンは貴様の首を所望する」とベイラーから告げられ、レイマンからは、逃げたほうが賢明だといわれるも、騎士の名に恥じぬよう、決闘裁判に挑むダンク。数名の相手騎士に対抗し、共に戦ってくれる騎士を自ら見つけなければならないダンクは、「名家から誇りは消えてしまったのか？貴公のなかに真の騎士はおられぬのか！」と必死に呼びかける。

決闘裁判の結末は、そしてダンクは騎士としてどのように成長し、エッグとともにどのような運命を辿るのかーー。HBOが贈る、「ゲーム・オブ・スローンズ」の新たなる物語をお見逃しなく！

【作品情報】

「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」（全6話）

原題：A Knight of the Seven Kingdoms

【配信開始日時】US本国と同時、2026年1月19日（月）正午 配信開始 【配信形態】見放題

【ストーリー】

「ゲーム・オブ・スローンズ」の物語より約100年前を舞台に、若き騎士 長身のサー・ダンカン を名乗る放浪の騎士（ダンク）と、彼に仕える従士エッグがウェスタロスを旅する姿を描く。ターガリエン家がまだ鉄の玉座を守り、“最後のドラゴン”の記憶が人々から消えていない時代。

重大な使命、強大な敵、そして危険な冒険が、若くして宿命を背負うふたりを待ち受ける。

【スタッフ】

原作・脚本・製作総指揮: ジョージ・R・R・マーティン

共同クリエイター／ショーランナー／製作総指揮: アイラ・パーカー

製作総指揮:ライアン・コンダル ヴィンス・ジェラルディス オーウェン・ハリス サラ・ブラッドショー

監督:オーウェン・ハリス サラ・アディナ・スミス

【キャスト】

サー・ダンカン（“ダンク”）：ピーター・クラフィー

エッグ：デクスター・ソル・アンセル

ライオネル・バラシオン：ダニエル・イングス

ベイラー・ターガリエン：バーティ・カーヴェル

メイカー・ターガリエン：サム・スプルル

エリオン・ターガリエン：フィン・ベネット

デイロン・ターガリエン：ヘンリー・アシュトン

サー・ステフォン・フォソウェイ：エドワード・アシュリー

レイマン・フォソウェイ：ショーン・トーマス

銅貨の樹(ペニーツリー)のサー・アーラン：ダニー・ウェッブ

タンセル：タンジン・クロフォード

スティーリー・ペイト：ユーセフ・カーコア

プラマー：トム・ヴォーン＝ローラー

サー・マンフレッド：ダニエル・モンクス

これまでの全シリーズも好評独占配信中！

「ゲーム・オブ・スローンズ」全８章

「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」全２シーズン

https://video.unext.jp/series/SRS0001528(https://video.unext.jp/series/SRS0001528)

【「ゲーム・オブ・スローンズ」とは】

ジョージ・R・R・マーティンの小説『氷と炎の歌』を原作に、アメリカのケーブルテレビ局HBOにより映像化。2011年から2019年まで全8シーズンにわたり放送され、壮大な世界観と複雑な人間関係、また、制作規模や映像表現において映画並みの水準を実現し、テレビドラマのクオリティ基準を刷新した点で業界に大きな影響を与えた。プライムタイム・エミー賞で164部門ノミネート、59部門受賞という前人未到の快挙を達成。2015年には単年で12冠を獲得し、2016年には通算38部門受賞で歴代最多作品となった。視聴者数においても、最終シーズンはHBO単体で1話平均1,700万視聴者、シリーズ最終話は1,900万視聴者を記録し、ケーブルテレビ史上最高水準に到達した。またウェスタロスを舞台に物語世界を拡大し、ドラマとしては稀有な“ユニバース化”を実現。放送終了から年月を経た現在も強い影響力を持ち続け、200年前を舞台にした「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」、その100年後を舞台にした「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」が製作され、新作が発表されるたびに世界中から大きな関心が寄せられるフランチャイズとなっている。

