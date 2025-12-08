ジャマイカ復興支援のため MIGHTY CROWN が再始動！2026 年１月 & 2 月ワンマンイベント「SOUNDS FOR JAMAICA」横浜・大阪で開催決定。

有限会社マイティークラウンエンターテイメントMIGHTY CROWN ワンサウンドダンス 「SOUNDS FOR JAMAICA 」

2025 年 10 月 28 日（現地時間）、観測史上最大級のカテゴリー5 となる大型ハリケーン「メリッサ」(https://www.jrc.or.jp/international/news/2025/1114_049825.html)

がジャマイカを直撃。南西部を中心に 150 万人以上が被災し、多くの家屋が倒壊。学校や病院、

道路が瓦礫で塞がれ、復旧が追いつかない状況となっており、復興までには長期的かつ継続的

な支援が必要とされている。

この状況を受け、2023 年以来サウンド活動休止中の MIGHTY CROWN が、30 年以上にわたり

ジャマイカの音楽と文化から受けてきた恩に応える形でサウンド活動の再開を決定。2026 年 1

月、ジャマイカ復興支援を目的としたワンマンイベント「SOUNDS FOR JAMAICA」を横浜

（YOKOHAMA Bay Hall）と大阪（club JOULE）で開催することを決定。本イベントの収益は、開催にかかる経費を除き、すべてジャマイカの支援団体へ寄付される。

MIGHTY CROWN 左から COJIE / MASTA SIMON / SAMI-T

【MIGHTY CROWN からメッセージ】

ハリケーンによる壊滅的な被害から 1 か月以上が経ち、日本ではその状況がほとんど報道され

ていない。ジャマイカでは未だ支援の手が届いていない地区が多く、必要なのは“これからの継続

支援だと思っている。ジャマイカの音楽や文化は俺たちの人生そのもの。2011 年の震災のときに

はジャマイカのアーティスト、サウンド、ジャマイカのみんながサポートしてくれた。今度は俺たちが

恩返しする番だと思って、Mighty Crown Sound として始動する事を決めた。このイベントを通じて

現状を知ってもらい、ジャマイカに再び笑顔を取り戻すために、みんなの力が必要。このイベント

以外でも募金、SNS での拡散など、ぜひサポートをお願いします！

【イベント概要】

Mighty Crown Entertainment Presents

SOUNDS FOR JAMAICA

[ 横浜公演 ]

2026 年 1 月 24 日(土)

時間 : OPEN / START 17:00

場所 : YOKOHAMA Bay Hall

神奈川県横浜市中区新山下 3-4-17

[ 大阪公演 ]

日程 : 2026 年 2 月 8 日(日)

時間 : OPEN / START 17:00 -

場所 : club JOULE

〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目１１－７ 南炭屋町ビル

[チケット]

前売: オールスタンディング \8000(税込) １ドリンク別

発売日: 2025 年 12 月 20 日(土) 10:00～

▶ プレイガイド ローチケ https://l-tike.com/soundsforjamaica/

* SOUNDS FOR JAMAICA 公演の収益は公演開催における経費を抜いた全てを支援団体へ寄

付いたします。

*支援先については国内外の知見を得ながら、皆様の善意が有効に活用されるよう慎重に検討

し、公式サイトや SNS でご報告いたします。

SOUNDS FOR JAMAICA 横浜公演

SOUNDS FOR JAMAICA 大阪公演

オフィシャルサイト：https://mightycrown.com

SNS (X) https://x.com/MightyCrownInfo /(https://x.com/MightyCrownInfo%20/)

(Instagram) https://www.instagram.com/mightycrown_entertainment/

主催: Mighty Crown Entertainment

問い合わせ先 : 045-663-7231 / ask@mightycrown.com

協賛・協力

YOKOHAMA Bay Hall / club JOULE / 株式会社 ケーエムミュージック/ 株式会社 flagship / 株式会社フリーウェイ / 株式会社 OVERHEAT MUSIC / 24×7 RECORDS / FIVE STAR JAPAN,INC. / NEWTRAL / AVALANCHE Gold & Jewelry / ESP TRICKSTAR / BROTURES / HOME GAME / 横浜中華街占い館 愛梨 / 岩井の胡麻油株式会社 / 株式会社 GAREKI / 株式会社サンタグロース / 三和技建 株式会社 / 株式会社アルファコーポレーション / 247WORKERS / SAGAMI / fast step 株式会社