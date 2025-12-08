Nordic Semiconductor、次世代ヘルスケアウェアラブル向け低電圧Bluetooth LE SoCの新製品「nRF54LV10A」を発表

ノルディック・セミコンダクター株式会社

低消費電力ワイヤレス接続技術のグローバルリーダーであるNordic Semiconductor(https://www.nordicsemi.jp/)は、超小型医療機器における集積度、性能、バッテリー寿命の新たな基準を打ち立てる新製品「nRF54LV10A(https://www.nordicsemi.jp/products/nrf54lv10a/)」を発表しました。空間制約の厳しい低電圧Bluetooth(R) LE(https://www.nordicsemi.jp/protocols/bluetooth-le/) アプリケーション向けに特別設計されたnRF54LV10A SoCは、単一の酸化銀コイン電池で直接駆動できるため、ウェアラブルバイオセンサー、持続型血糖測定機器（CGM）、その他のヘルスケア用途に理想的です。

つながるヘルスケアへの需要の高まりに対応

消費者によるヘルスケアウェアラブルへの需要はかつてないほど高まっています。Grand View Researchによると、ウェアラブル医療機器の世界市場は2024年時点で427.4億ドルと推計されており、在宅医療やリモート患者モニタリングの大幅な増加を背景に、2030年には1,682.9億ドルへ成長すると見込まれています。この急速な拡大により、開発者は身体装着型センサーや目立たない医療機器特有の課題に対処し、改善を続ける必要に迫られています。

Nordic Semiconductorでショートレンジ無線担当EVPを務めるOyvind Stromは、次のように述べています。「新製品のnRF54LV10Aは、ヘルスケア分野の明確なトレンドを反映し、次世代医療機器における主要な設計課題を解決するために設計されています。より高い電力効率と小型化は、CGMやウェアラブルバイオセンサーにおいて重要な要件となっています。nRF54LV10A SoCはその両方を実現し、超小型医療機器における集積度、最適化された性能、そして長い電池寿命の新基準を築くものです」

nRF54LV10A SoCが広げる新たな可能性

nRF54LV10Aは、Nordic Semiconductorの次世代無線SoC「nRF54Lシリーズ」に加わる5番目の製品であり、可能な限りコンパクトなフォームファクターで、超低消費電力と高い信頼性の接続を求めるアプリケーションに最適化された機能セットを提供します。nRF54LV10Aは、1.2～1.7 Vの電源電圧範囲への対応、出荷時や保管時に利用できる50 nA未満のシステム・ハイバネーションモード、そしてnRF54Lシリーズで最小となる1.9 × 2.3 mmの超小型チップスケールパッケージで提供されます。

他のnRF54LシリーズのSoCと同様に、nRF54LV10Aは2.4 GHz無線、128 MHz Arm(R) Cortex(R)-M33プロセッサおよびRISC-Vコプロセッサ、さらに主要な周辺機能を統合しているほか、1 MBの不揮発メモリ（NVM）と192 KBのRAMを搭載しています。一般的なBluetooth LEユースケースにおける消費電力は、従来のnRF52シリーズと比較して30～50%低減されています。

医療用途に不可欠なセキュリティにも注力しており、Secure Boot、Secure Firmware Update、Secure Storage、Arm TrustZone(R) による信頼実行環境（TEE）を備えているのをはじめ、タンパーセンサーにより攻撃検知と防御を行い、暗号アクセラレータはサイドチャネル攻撃に対して強化されています。

低電圧とBluetooth Channel Soundingを両立

nRF54LV10Aは、低電圧動作とBluetooth Channel Sounding(https://www.nordicsemi.jp/protocols/bluetooth-le/)を両立したBluetooth LE SoCです。Bluetooth Channel Soundingにより、正確な距離測定、屋内位置測位、存在検知をデバイスに追加可能で、たとえば患者のバイオセンサーを用いて位置を追跡することが、安全確保において重要となる医療現場で大きな価値をもたらします。

nRF54Lシリーズを拡張し、さらに幅広い選択肢を提供

nRF54LV10Aの投入により、nRF54Lシリーズは、用途特化型から汎用・多機能型まで、さらに幅広いSoCを開発者に提供できるようになりました。低電圧設計向けのnRF54LV10Aに加え、高メモリ用途向けの高性能汎用マルチプロトコルSoCであるnRF54LM20A、そしてnRF54L15、nRF54L10、nRF54L05といった異なる各モデルがラインアップに含まれます。こうしたアプローチにより、開発者はサイズ、消費電力、機能性を最適化する上で比類のない柔軟性を得ることができ、Nordicの「Developer-First（開発者第一）」という理念を体現するものとなっています。

開発・製品化スケジュール

nRF54LV10A SoCはすでにエンドアプリケーションの開発に利用可能で、nRF Connect SDK(https://www.nordicsemi.jp/tools/nrfconnectsdk/) によりサポートされています。量産開始は 2026年第2四半期を予定しています。デベロップメントキットやサンプルの早期アクセスプログラム(http://www.nordicsemi.com/Products/nRF54LV10A)については、Nordicの国内営業担当にお問い合わせください。

nRF54シリーズの無線SoCについての詳細は、Bluetooth LE - nordicsemi.jp(https://www.nordicsemi.jp/protocols/bluetooth-le/) をご覧ください。

Nordic Semiconductor ASAについて

Nordic Semiconductor（以下: Nordic）は、モノのインターネット（IoT）のためのワイヤレス通信技術に特化したノルウェーのファブレス半導体企業です。1983年に設立し、世界中に1,400名を越える社員がいます。Nordicはアワード受賞歴のあるBluetooth Low Energyソリューションを提供する、超低消費電力無線テクノロジーのリーディング・プロバイダーです。Nordicのテクノロジーは、ANT+、Thread、Zigbee対応のみならず、2018年には、IoT分野のさらなる市場拡大に向け、LTE-M/NB-IoT向けの低電力でコンパクトなセルラーIoTソリューションも発表しました。 Nordicの製品ポートフォリオは、2021年にWi-Fi技術によりさらに拡充しています。

開発者をRFの複雑さから解き放つ画期的な開発ツールにより、最先端のワイヤレス技術を提供することで市場での地位を築き、優れたアイデアがあれば誰でもIoTプラットフォームに基づいてイノベーションを構築できるようにしました。 今日、Nordicのアワード受賞歴のある高性能且つ設計が容易なBluetooth Low Energyソリューションは、ワイヤレスPC周辺機器や、ゲーム、スポーツとフィットネス、携帯電話アクセサリ、コンシューマ向け家電製品、おもちゃ、ヘルスケア、オートメーションなどさまざまな用途で世界をリードする企業に採用されています。 Nordicは、ANT+ Alliance、Bluetooth SIG、Thread Group、Zigbee Alliance、Wi-Fi Alliance、およびGSMAのメンバーです。詳細はこちらをご参照ください（https://www.nordicsemi.com/About-us、英語）。