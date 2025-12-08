人気パティシエでYouTuberの江口和明が提案！「失敗しない」「型を使い倒す」待望の新刊『江口和明のだけじゃないシフォン』が登場

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、人気パティシエ・江口和明氏の最新刊『江口和明のだけじゃないシフォン』(https://www.amazon.co.jp/dp/4074627302)2025年12月10日に発売いたします。

今回発売に際し「お菓子作り」に関するアンケート調査を実施し20代～80代の男女96名から回答を得ました。

シフォン型は実は万能！ 「だけじゃない」レシピを多数収録

「シフォン型＝シフォンケーキ専用」という常識を覆します。アンケートで要望の多かった「ガトーショコラ」や「チーズケーキ」、毎日の食事に嬉しい「ちぎりパン」やこれからの季節にぴったりな「シュトーレン」まで、型をフル活用できるレシピを提案します。

「オイルなし・チョコレート配合」でパサつかない！

左からガトーショコラ、チーズケーキ、ちぎりパン、シュトーレン

江口式シフォンケーキの最大の特徴は、生地にサラダ油を使わず、チョコレートを配合すること。これにより、アンケートでも悩みとして多かった「食感のパサつき」を防ぎ、驚くほどしっとりとした口溶けを実現しました。

型の構造で「生焼け」も回避

バナナケーキ

また、シフォン型特有の「真ん中の筒」は、スポンジケーキやパウンドケーキなどを焼くとき生地に熱を均一に伝える役割を果たします。これを活かすことで、多くの人が不安に感じる「生焼け」の失敗を防ぎ、初心者でもお店レベルのケーキが焼けるように！

【調査結果】「シフォンケーキが好き」は9割超も、「型がかさばる」「失敗が怖い」など悩みも多数。

【調査概要】

内容：「ケーキ作り」に関する意識調査

調査期間：2025年10月27日（月）～11月10日（月）計15日間

調査方法： 主婦の友社の会員コミュニティ「＠主婦の友」会員アンケート調査

回答： 20代～80代 96名(女性91名、男性5名)

【サマリー】

「シフォンケーキが好き」な人は92％。お店のようなふわふわのシフォンケーキを作ってみたい人は8割を超える人気ぶり。 お菓子作りのハードルは「道具・材料」と「失敗への不安」。

特にシフォンケーキは「うまく膨らまない」「型から外す時に崩れる」など失敗体験が多数。 「シフォン型」は用途が限定的でかさばるのが悩み。「シフォンケーキ以外も作れるなら知りたい」と回答した人は約8割にのぼる。

これらのお悩みを解決！失敗しらずの独自レシピ＆型を使い倒すアイデア満載の新刊『江口和明のだけじゃないシフォン』が登場。

■シフォンケーキは圧倒的人気！ 9割以上が「好き」、8割以上が「作ってみたい」

Q5. あなたはシフォンケーキが好きですか？（単一回答）

「好き」と回答した人は92.7％に達し、世代を問わずシフォンケーキが高い人気を誇ることがわかりました。

Q6. お店のようなシフォンケーキが手作り出来るなら、してみたいですか？（単一回答）

「してみたい」と回答した人は83.3％。多くの人が、家庭でも本格的なシフォンケーキを作りたいという意欲を持っています。

■最大のハードルは「道具」と「失敗」。シフォン特有の悩みも浮き彫りに

Q4. ケーキ作りでハードルに感じることは何ですか？（複数回答） お菓子作り全般の悩みとして多かったのは、「揃える道具が多い」「時間がかかる」「失敗が怖い」でした。特にシフォンケーキ作りに関しては、以下のような失敗や不安の声が多く寄せられました（Q7より）。

「うまく膨らまない」「食感がパサパサになる」（多数） 40代女性） 「生焼けや焦げが怖い」（30代女性）

■「型を買っても元が取れる？」 約8割が“シフォン型”の活用法を求めている！

シフォンケーキ作りには専用の「シフォン型」が必要ですが、真ん中に筒がある特殊な形状のため、「用途が限られる」「かさばって収納に困る」といった声が聞かれます。

Q8. シフォンケーキ型でシフォンケーキ以外のレシピが作れるなら知りたいですか？

この問いに対し、79.2％の人が「はい（知りたい）」と回答。

「たまにしか作らないのに専用の型を持つのはもったいない」「もっと普段使いしたい」という切実なニーズが明らかになりました。

Q9. シフォンケーキ以外で、作ってみたいお菓子を教えてください。（自由回答）

ダントツ１位は「チーズケーキ」、次いで「パウンドケーキ」「ガトーショコラ」など、その他にも「パン」を作ってみたいとの声がありました。

アンケートで浮き彫りになった「失敗への不安」と「型の活用法を知りたい」という声。これらに完璧に応えるのが、人気パティシエ・江口和明氏の最新刊『江口和明のだけじゃないシフォン』です。

【著者プロフィール】 江口和明（えぐち・かずあき）

製菓学校で学び、ヨーロッパの名店で修業したショコラティエ＆パティシエ。同時に、家庭で簡単に失敗なく作れるお菓子をYouTubeで発信する人気ユーチューバー（登録者35.1万人/2025年12月現在）。YouTubeの世界観を書籍に落とし込んだ1作目『とんでもないお菓子作り』（ワニブックス）は2023年第10回料理レシピ本大賞「お菓子部門」グランプリを受賞。以降は原点のチョコレート菓子や焼き型つき、伝統的なイギリス菓子などさまざな切り口で書籍を刊行。著書は本書が８冊目となる。

【書籍情報】

書名：江口和明のだけじゃないシフォン

著者：江口和明

定価：[税込 2,090円]

発売日：[2025年12月10日]

判型・ページ数： [B5判・128ページ]

ISBN：[978-4-07-462730-1]

発行：株式会社主婦の友社

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4074627302

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18396776/

※電子書籍有

