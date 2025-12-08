畑芽育&齊藤なぎさのPodcast番組「オフはこんな感じ」 オリジナルグッズが購入できる公式オンラインショップが12月8日オープン！

　株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田一平）は、畑芽育＆齊藤なぎさのPodcast番組「オフはこんな感じ」の番組一周年イベント（2026年2月4日（水）開催予定）にあわせ、番組オリジナルグッズが購入できる公式オンラインショップを2025年12月8日（月）よりオープンいたしました。


　番組ロゴをあしらったTシャツやフェイスタオルはもちろん、普段使いしやすいスウェットやトートバッグ、グッズのために撮りおろした写真を使用したアクリルスタンドなどをラインナップ。会場にご来場される方も、配信でご視聴される方も、ぜひ事前にお買い求めいただき、「めいなぎラジオグッズ」を身につけてイベントをお楽しみください！


※グッズはイベント当日に会場でも販売予定ですが、数に限りがございます。



※画像はイメージです。実際の商品とデザインが異なる場合があります。

■ショップURL


　https://meinagi-shop.podcast.txcom.jp/



■商品情報


※画像はイメージです。実際の商品とデザインが異なる場合があります。


※価格はすべて税込み価格となります。




（写真左から）


・人生はタイミングと運とビッグTシャツ　全2種/各M・L展開 ブラック：\5,000/ホワイト：\5,500


・オフにも着てほしいスウェット　全2種/各M・L展開　\8,500


・大荷物ネキでも大丈夫トートバッグ　全2種　\4,500　　　　　　　　


・イヤホンの殻も失くさないカラビナ付きポーチ　全1種　\2,500




■番組情報


『畑芽育＆齊藤なぎさ Podcast「オフはこんな感じ」』


今話題の人気俳優！畑芽育＆齊藤なぎさによるPodcast。


同業者兼親友の２人によるオフ（休日）感溢れるおしゃべりトーク番組。パーソナリティとリスナーが自己肯定感を上げ合います。


隔週日曜午後5時最新回配信中。



下記プラットフォームにて配信中


Spotify ： https://x.gd/d0aiQ


Apple Podcast ： https://x.gd/0FZyl


YouTube ： https://x.gd/HxyU63




《畑芽育＆齊藤なぎさ「オフはこんな感じ」一周年記念イベント》


日程 ： 2026年2月4日（水）（予定）


会場 ： LINE CUBE SHIBUYA（会場チケットは完売）


▼配信チケット購入サイト


　ローチケ ： https://l-tike.zaiko.io/e/meinagi


　※アーカイブ配信予定



■番組関連サイト


公式X ： https://x.com/hatasaito_voice


公式Instagram ： https://www.instagram.com/hatasaito_voice/


公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@hatasaito_podcast?_r=1&_t=ZS-91lxXIJS4Pd(https://www.tiktok.com/@hatasaito_podcast?_r=1&_t=ZS-91lxXIJS4Pd)



■イベントに関するお問い合わせ


「オフはこんな感じ」イベント事務局　hatasaito-podcast@tx-bb.com



■広報へのお問い合わせ


テレビ東京コミュニケーションズ広報担当　pr-info@txcom.jp