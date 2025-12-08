年末年始はボールパークで！エスコンフィールドHOKKAIDOで12/31(水)から開催「ES CON FIELD 神社」に行こう！

株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

12月31日(水)～2026年1月4日(日)の期間、毎年1万人以上が参拝する「ES CON FIELD神社」が登場します。2026年のスタートはエスコンフィールドのグラウンドで必勝祈願や合格祈願、商売繫盛などのお願いごとをしてみてはいかがでしょうか。

さらに、1月1日からは“光”をテーマにムーミン谷の物語へ入り込む体験型イベント「ムーミンと光の世界」も開催。2026年もFビレッジから新年をスタートしよう！

ES CON FIELD神社

■日時

12月31日(水)～2026年1月4日(日)9時30分～16時（最終受付15時30分）

※1月4日(日)のみ10時からの開催となります

■料金（税込）

1,000円／人（お賽銭コイン付き）

オプション販売 VICTORYしゃけまる絵馬 1,200円

※VICTORYしゃけまる絵馬専用の絵馬かけを設置予定です

※VICTORYしゃけまる絵馬は、ファイターズフラッグシップストア(https://www.hkdballpark.com/shops/23/)でも販売予定です

※小学生以下は入場無料。受付でお賽銭コインをお渡しいたします

※当日券は受付場所にて販売予定。混雑状況により、販売がない場合がございます

■受付場所

そらとしば by よなよなエール前

※ヒールやスパイク等でのフィールド入場はできません

お申込みはこちら :https://ticket.fighters.co.jp/activity/100000000233

また、tower eleven hotelに住み着いているシンバがES CON FIELD神社の近くで何かを企んでいるようです。もしかしたらシンバにそっくりな「しんば像」をES CON FIELD神社の近くに飾ってご利益を得ようとしているのかもしれません。

見かけた際にお願い事をしてみてもいいですが、叶うかどうかはシンバ次第といったところでしょうか。

振る舞い酒

シンバについてはこちら :https://www.hkdballpark.com/special/simba/

2026年の新年を祝い、1月1日(木・祝)・2日(金)限定で振る舞い酒を実施いたします。モンドセレクションを受賞した旭川の名水で醸す地酒「男山」を無料でご提供いたします。

また、毎年大人気のES CON FIELDオリジナル枡をご用意！ヒノキ1合枡に「ES CON FIELDロゴ」と「2026HAPPY NEW YEAR」の文字が入ったオリジナル商品です。振る舞い酒イベントでは、引換えたES CON FIELDオリジナル枡へ入れてご提供します。エスコンフィールド神社詣と併せて、ご参加ください。

■振る舞い酒 開催日時（無料）

1月1日(木・祝)・2日(金) 各日9時45分～なくなり次第終了

■ES CON FIELDオリジナル桝 引換日時

1月1日(木・祝)・2日(金) 各日9時45分～16時

※事前予約制・当日引換えのみ有効です

※振る舞い酒がなくなった場合は、オリジナル桝の引き渡しのみとなります

お申込みはこちら :https://ticket.fighters.co.jp/activity/100000000233■イベント開催/商品引換場所

エスコンフィールドHOKKAIDO Coca-Cola GATE内

■料金（税込）

ES CON FIELDオリジナル枡1個1,000円（各日限定250個）

※エスコンフィールド神社入場には別途チケットが必要です

■樽酒提供

男山

獅子舞演舞

禍（わざわい）を払い、福を招くと言われている獅子舞が、球場内コンコースを練り歩きます。頭を嚙まれるとその年にご利益がもたらさせるとも言われる獅子舞に会いに来ませんか？

■日時

1月1日(木・祝)・2日(金)

１.10時～（ふるまい酒配布時）／２.13時ごろ～

和楽器パフォーマンス（三味線）

※過去開催時の様子

北海道を代表する津軽三味線奏者である「津軽三味線 忍弥」と忍弥を筆頭に設立された津軽三味線団体「忍絃音”SHIONE”」が津軽三味線の繊細な音⾊でFビレッジの新年を彩ります。

■日時

1月1日(水・祝)・2日(木)

■場所（予定）

１.10時30分～ Coca-Cola GATE内

２.13時30分～そらとしば付近

※実施場所は変更する場合があります

同時開催イベント

■今年の冬もFビレッジに「ムーミン」がやってくる！「ムーミンと光の世界」開催

https://www.hkdballpark.com/special/moomin2025/

■雪の総合テーマパーク「F VILLAGE Snow Park」

https://shorefield.jp/fv-snowpark/