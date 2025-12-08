法人の社宅手配と引越し手配をワンストップで代行する新サービスを開始｜HaruNest合同会社、転勤・入社時の「住まい・引越し」の負担を大幅削減

HaruNest合同会社

HaruNest合同会社（本社：東京都国立市、代表：坪井 暢明、以下「HaruNest」）は、企業従業員の転勤・入社時に発生する社宅手配と引越し手配をワンストップで代行する「法人向け社宅手配サポート」「法人向け引越し手配サポート」を開始しました。

本サービスは、従業員の住居手配・引越し・ライフライン・家具家電の一連の手配業務をHaruNestが一括で担うことで、企業の総務・人事担当者の業務負担とコストの両面を軽減し、従業員がスムーズに新生活をスタートできる環境づくりを支援します。

1．背景

転勤・新入社員の受け入れにおいて、企業の総務・人事担当者様は、

- 不動産会社・引越会社・ライフライン各社など、複数業者との煩雑な連絡・調整- 3～4月など繁忙期における引越し料金の高騰と、予算超過リスク- 担当者・従業員・各業者間の情報連携に伴う、抜け漏れ・ミスの発生- 手配業務に時間を取られることによる、本来業務への圧迫

といった課題を抱えています。

また、従業員側にとっても、住まいや引越しの対応をすることや、その手配が遅れることは、「新生活への不安」や「会社への信頼感低下」につながりかねません。こうした負担を企業と従業員の両方から取り除く仕組みは、未だ求められ続けています。

HaruNestは、これまで外国人社員の「お部屋探し・ライフライン・家具家電」を一括で支援するサービス「Welcome Nest Japan」を運営し、全国の企業・登録支援機関の現場負担を軽減してきました。

今回、そのノウハウとネットワークを活かし、日本人・外国人を問わず法人の社宅手配と引越し手配に特化した新サービスとして提供を開始します。

外国人社員の住居・ライフライン・家具家電手配をサポートするワンストップサービス

【Welcome Nest Japan】

URL：https://www.harunest01.com/

2．サービス概要

企業に雇用される外国人社員の住居・ライフライン・家具家電をサポートするワンストップサービスです。

企業担当者様にお願いすることは、1回の依頼をHaruNestにいただくことだけです。もちろん、当事者である従業員様からのご依頼でも受付可能です。

お部屋探しは、HaruNestが全国2,600店舗の提携不動産会社へ一括依頼し、条件と社宅規定に合った物件を複数提案します。

物件紹介・内見調整・条件交渉・契約書類のチェックまで、法人対応に慣れた不動産会社と連携しながらHaruNestが実務を代行します。

複数の不動産会社とのやり取り、催促、交渉、契約内容確認など、ご担当者様従業員様双方の負担を軽減します。（2）法人向け引越し手配サポート

企業担当者様あるいは引越しをする従業員様は、引越し情報をまとめてHaruNestに依頼。

エリア・時期・荷物量に応じて、HaruNestが全国の提携引越会社の中から最適な1社をアサインし、従業員様へ直接連絡・荷物確認・段ボール手配などを進行します。

中小の引越会社には、手配管理をする幹事会社を置くことで、「対応ができない時期」や「もしものトラブル」などの際にも柔軟な対応ができるようになっています。

引越代金は、企業支払いの場合は、月末締め・翌月請求など、法人に合わせた請求サイクルで一括請求が可能です。

季節、タイミングなどを考慮して提携引越会社の中から1社を選定して依頼しますので、スピーディに対応できます。

（3）ライフライン・家具家電の一括手配も可能

社宅手配・引越し手配に合わせて、

電気・ガス・水道・インターネットの開始手続きの一括代行

冷蔵庫・洗濯機・電子レンジを含む「3点セット」や、掃除機・炊飯器を加えた「5点セット」など、入居日にあわせた家具家電の配送・設置

までワンストップで対応します。

3．サービスの特徴

サービス詳細

（1）窓口一本化で業務負担を抜本的に軽減- 企業担当者様は「HaruNestへ依頼するだけ」で、不動産会社・引越会社・ライフライン事業者・家具家電業者とのやりとりから解放されます。- 催促・進捗管理・条件交渉など、時間がかかる実務をHaruNestが代行し、本来業務への集中を後押しします。（2）全国2,600店舗の不動産ネットワークで社宅をスピーディに確保- 大手チェーンから地域密着型の不動産会社まで、全国2,600店舗のネットワークを活用し、社宅規定に合った物件を迅速に提案します。- 外国人社員の社宅手配など、難度の高いケースにも対応できる体制を整えています。（3）専用引越し料金表で、繁忙期も価格を安定化- 春の繁忙期には引越し料金が平常月の1.5～2倍以上に高騰するケースもありますが、HaruNestでは法人専用の引越し料金表を設定し、年間を通じた安定価格での手配を実現しています。- どの提携引越会社を利用しても料金体系は共通のため、見積もりの不透明さを排除し、年間予算の策定・管理を容易にします。（4）従業員満足度とエンゲージメントの向上- 住居・引越し・ライフライン・家具家電がスムーズに整うことで、従業員は新生活への不安やストレスを軽減できます。- 転勤や入社時のサポート体制を整えることは、企業への信頼感やエンゲージメント向上にもつながります。

サービス名

・法人向け社宅手配サポート

・法人向け引越し手配サポート

提供開始日

・2025年12月8日（月）

対象

・日本人・外国人を問わず、従業員の転勤・採用を行う法人企業

・登録支援機関、監理団体、人材紹介会社 など

対応エリア

・日本全国（離島など一部エリアは要相談）

料金

・導入費や月額サービス料はいただいておりませんが、サービスにより一部有料のございます。詳細は個別にお問い合わせください。

・引越し費用は法人専用料金表に基づき算出します。

会社概要

社名 ：HaruNest合同会社

所在地 ：東京都国立市中1丁目4-3

代表者 ：代表社員 坪井 暢明

設立 ：2025年4月

事業内容：

・住居手配のサポート業務

・オフィス・事務所の紹介サポート業務

・ライフライン（電気・水道・ガス・インターネット）の取次サービス

・家具家電販売手配業務

・外国人人材採用支援サポート業務

URL ：https://www.harunest01.com/

本リリースに関するお問い合わせ先

HaruNest合同会社 広報担当

所在地：東京都国立市中1丁目4-3

E-mail：info@harunest.com