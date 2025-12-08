来場無料、自宅から通える農業展示会 登録スタート！現場に”応える”資機材が集結

株式会社日本農業新聞※上記画像内の展示会画面は第2回の内容になります。第3回の見え方とは異なります

株式会社日本農業新聞（本社:東京都台東区、代表取締役社長:田宮和史郎）※１は12月8日(月)、第3回「農業資機材・サービス オンライン展示会」における来場登録を開始しました。

来場登録はこちらから：https://lp.agri-exhibition.jp/(https://lp.agri-exhibition.jp/)

農業資機材・サービスの最先端が集う！

「出会う。試す。広がる。あなたの農業アップデート」をコンセプトに2026年1月30日(金)～4月28日(火)の3カ月間で開催予定。全国の農家・JA関係者・その他農業関係者を対象に、農業、JA経営の高度化、効率化に資する資機材・サービスが満載です。「農業機械」「種苗・園芸資材」「肥料・土壌改良剤・バイオスティミュラント・農薬」「畜産・酪農関連」「農業ソリューション」「物流関連」、など様々なジャンルの企業が出展します！

豪華ラインアップのセミナー配信

来場登録をした方の中から総勢101名様にAirPods Pro3など豪華プレゼントが当たるキャンペーンも！

米・施設園芸・畜産のプロや、農業インフルエンサー、農水省、日本農業新聞記者などが最新の農業トレンド情報を発信！展示会の来場登録をすれば、全て無料で視聴可能です。

※一部抜粋

※セミナーの内容は予告なく変更になる場合があります

来場登録はこちらから：https://lp.agri-exhibition.jp/(https://lp.agri-exhibition.jp/)

出展社・来場者がつながるオンライン展示会

来場者は、文章や写真、動画等で情報を収集するだけでなく、チャットやオンライン商談で出展社と直接やり取りすることができます。集客には弊社が発行する日本農業新聞の紙面の他、公式ウェブサイト、ウェブ広告や約4万人が登録するメールマガジンなどで周知を図ります。

出展社様もまだまだ募集中！

出展申し込みを引き続き受け付けております。

申込や詳細が知りたいというご依頼やご相談については、下記リンクまたは電話にて気軽にお問い合わせください。

https://pr.agrinews.co.jp/ad/on-line_expo2026_exhibitor_lp

開催概要

イベント名：第3回 「農業資機材・サービス オンライン展示会」

来場・出展はこちらから：https://lp.agri-exhibition.jp/(https://lp.agri-exhibition.jp/)

会期 ：2026年1月30日(金)～4月28日(火)

入場料 ：無料（来場登録必須）

主催 ：株式会社日本農業新聞 オンライン展示会事務局

【お問い合わせ】

二次元コード

もしくは

株式会社日本農業新聞 オンライン展示会事務局

〒110-8722 東京都台東区秋葉原2-3

E-mail：online-tenjikai@agrinews.co.jp

TEL：03-6281-5810

受付時間：平日10:00～17:00

※１ JAグループの広報機能を担う新聞社として「日本農業新聞」を発行。2028年に創刊100周年を迎える。