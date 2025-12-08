《TATRAS / タトラス 》 がホリデーシーズンを華やかに彩る 特別なイベントを TATRAS 銀座店にて開催

株式会社WEAVA

上質な素材と美しいシルエットを持ち、都会的で洗練されたウェアで知られる《TATRAS》は 、

12 月 12 日 (金) より TATRAS 銀座店にて、ホリデーシーズンに向けた特別なイベントを３テーマに渡って開催します。

本イベントは12 月 12 日より約２ヶ月間に渡り、 TATRAS の世界観とホリデーシーズンを融合させたスペシャルなコンテンツを TATRAS 銀座店限定で展開いたします。

第一弾は”White Holidays with TATRAS”をテーマに、幻想的な“White Christmas”の世界観を表現。店内は白の世界を中心に構成した TATRAS のコレクションに、白の装花や、 KIOSK によるディスプレイが設置され、ブランドのクリーンな美意識が反映された、静かに輝くホリデー空間を演出します。

来場者には、この時期だけの限定で、イタリアを代表するコーヒーブランド 〈 LAVAZZA 〉 のコーヒーをサービスでご提供します。

また期間中ご購入いただいた方には、花と植物の専門店〈 SOU 〉 によるオリジナル花束も数量限定でご用意。SOU ならではの選び抜かれた花材と繊細なアレンジは、ホリデーシーズンにふさわしい、特別な存在感を放つ心温まる贈り物です。ホリデーシーズンの特別な時間をより豊かに彩ります。

第一弾のイベント終了後もNew Year ・ Lunar New Year と続き、 空間・体験・ホスピタリティを通し、“ TATRAS らしいホリデー”を堪能できる機会となっております。

■特設サイト

https://tatras official.jp/pages/2025-tatras-holiday(https://tatras%20official.jp/pages/2025-tatras-holiday)

■Movie

https://youtu.be/nj5NRUWUgPc

■店舗

タトラス 銀座店

〒104 0061 東京都中央区銀座 2 5 11 V88 ビルディング 1F,2F,B1F

11:00-20:00

■限定ギフト・ドリンク

提供期間：12月12日(金)～12月25日(木)

13:00～19:00

※無くなり次第、終了。